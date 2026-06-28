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Huszonötödik GS-tornáját készül megnyerni Novak Djokovic: vajon meddig juthat a szerb legenda?

Pénzcentrum
2026. június 28. 12:40

Novak Djokovics már hétszeres bajnokként sem szűkölködik motivációban, ha Wimbledonról van szó, idén azonban Serena Williams visszatérése adott neki külön lendületet.  - írta a The Guardian.

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A 39 éves szerb klasszis a felkészülés közben elismeréssel beszélt 44 éves riválisáról, és bizakodva várja az idei tornát, ahol pályafutása rekordot jelentő, 25. Grand Slam-trófeáját szerezheti meg.

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Djokovics szerint Williams visszatérése egyszerre inspiráló és lenyűgöző. A szerb teniszező hangsúlyozta, hogy mindig is csodálta amerikai kollégája karrierjét, életútját és történetét, valamint természetesen testvére, Venus Williams pályafutását is. Kiemelte, hogy Serena több évnyi kihagyás és két gyermek születése után vág neki újra a versenynek, óriási erőfeszítést téve a saját és a rajongók örömére, ráadásul egyéniben és párosban is megméretteti magát. Djokovics megjegyezte, hogy mostanában többet látja őt az edzőteremben, mint amennyit a csúcsformája idején látta, ami jól mutatja, mennyire elszántan törekszik a sikeres szereplésre.

A mezőnyben Djokovics a 40. évében járva is a második legesélyesebbként vág neki a tornának, ezen a téren csak a címvédő Jannik Sinner előzi meg. Ez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a januári Australian Open döntője óta mindössze három tornán lépett pályára, és összesen csupán hét mérkőzést játszott. Vállsérülése miatt kihagyta a salakszezon jelentős részét, a Roland Garroson pedig már a harmadik fordulóban búcsúzni kényszerült, miután ötszettes csatában alulmaradt a feltörekvő brazil João Fonsecával szemben.

Djokovics elmondása szerint a Roland Garros fizikailag rendkívül megterhelő volt, hiszen mindhárom mérkőzése csaknem négy óráig tartott. Úgy fogalmazott, hogy bár nem a vágyott eredmény született, a küzdéssel elégedett lehet. Hozzátette, a csúcsformáját eleve Wimbledonra időzítette, és a korábbi párizsi kiesés miatt több ideje maradt a füvespályás felkészülésre.

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Djokovics a füves borításon gyakran a "kevesebb néha több" elvét követi, így 2010 óta mindössze három alkalommal játszott felvezető tornán, helyette inkább bemutató mérkőzésekkel és hosszabb edzésekkel hangol az All England Clubban. Saját bevallása szerint lényegesen jobb állapotban van, mint a párizsi torna előtt. Mint mondta, a füvön nincs szükség akkora fizikai erőbefektetésre, mint a salakon, ráadásul mindig is szeretett itt játszani, és a wimbledoni eredményei is komoly magabiztosságot adnak neki. Első mérkőzésén a kínai Vu Csi-ping lesz az ellenfele.

A világelső, Párizsban viszont nagyot bukó Sinner számára szintén rendkívül fontos lesz a mostani torna. Az olasz játékos a salakszezon abszolút uraként – Monte-Carlóban, Madridban és Rómában is diadalmaskodott – a Roland Garroson már a második fordulóban búcsúzott, miután kétszettes és 5:1-es vezetésről kapott ki Juan Manuel Cerúndolótól. A párizsi hetekben fizikai gyengélkedése miatt vizsgálatokat is végeztetett. A férfimezőny számára komoly veszteség, hogy a kétszeres bajnok Carlos Alcaraz csuklósérülés miatt távol marad a versenytől. Mivel Djokovics Sinner ágára került, a két klasszis akár már az elődöntőben egymással találkozhat.
Címlapkép: Getty Images
#sport #sérülés #tenisz #felkészülés #roland garros #teniszező #carlos alcaraz #novak djokovic #wimbledon #grand slam

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