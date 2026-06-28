Steve Clarke skótjai egyetlen gólt szereztek a vébén, de a három pont kevés volt harmadikként továbbjutni.
Huszonötödik GS-tornáját készül megnyerni Novak Djokovic: vajon meddig juthat a szerb legenda?
Novak Djokovics már hétszeres bajnokként sem szűkölködik motivációban, ha Wimbledonról van szó, idén azonban Serena Williams visszatérése adott neki külön lendületet. - írta a The Guardian.
A 39 éves szerb klasszis a felkészülés közben elismeréssel beszélt 44 éves riválisáról, és bizakodva várja az idei tornát, ahol pályafutása rekordot jelentő, 25. Grand Slam-trófeáját szerezheti meg.
Djokovics szerint Williams visszatérése egyszerre inspiráló és lenyűgöző. A szerb teniszező hangsúlyozta, hogy mindig is csodálta amerikai kollégája karrierjét, életútját és történetét, valamint természetesen testvére, Venus Williams pályafutását is. Kiemelte, hogy Serena több évnyi kihagyás és két gyermek születése után vág neki újra a versenynek, óriási erőfeszítést téve a saját és a rajongók örömére, ráadásul egyéniben és párosban is megméretteti magát. Djokovics megjegyezte, hogy mostanában többet látja őt az edzőteremben, mint amennyit a csúcsformája idején látta, ami jól mutatja, mennyire elszántan törekszik a sikeres szereplésre.
A mezőnyben Djokovics a 40. évében járva is a második legesélyesebbként vág neki a tornának, ezen a téren csak a címvédő Jannik Sinner előzi meg. Ez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a januári Australian Open döntője óta mindössze három tornán lépett pályára, és összesen csupán hét mérkőzést játszott. Vállsérülése miatt kihagyta a salakszezon jelentős részét, a Roland Garroson pedig már a harmadik fordulóban búcsúzni kényszerült, miután ötszettes csatában alulmaradt a feltörekvő brazil João Fonsecával szemben.
Djokovics elmondása szerint a Roland Garros fizikailag rendkívül megterhelő volt, hiszen mindhárom mérkőzése csaknem négy óráig tartott. Úgy fogalmazott, hogy bár nem a vágyott eredmény született, a küzdéssel elégedett lehet. Hozzátette, a csúcsformáját eleve Wimbledonra időzítette, és a korábbi párizsi kiesés miatt több ideje maradt a füvespályás felkészülésre.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Djokovics a füves borításon gyakran a "kevesebb néha több" elvét követi, így 2010 óta mindössze három alkalommal játszott felvezető tornán, helyette inkább bemutató mérkőzésekkel és hosszabb edzésekkel hangol az All England Clubban. Saját bevallása szerint lényegesen jobb állapotban van, mint a párizsi torna előtt. Mint mondta, a füvön nincs szükség akkora fizikai erőbefektetésre, mint a salakon, ráadásul mindig is szeretett itt játszani, és a wimbledoni eredményei is komoly magabiztosságot adnak neki. Első mérkőzésén a kínai Vu Csi-ping lesz az ellenfele.
A világelső, Párizsban viszont nagyot bukó Sinner számára szintén rendkívül fontos lesz a mostani torna. Az olasz játékos a salakszezon abszolút uraként – Monte-Carlóban, Madridban és Rómában is diadalmaskodott – a Roland Garroson már a második fordulóban búcsúzott, miután kétszettes és 5:1-es vezetésről kapott ki Juan Manuel Cerúndolótól. A párizsi hetekben fizikai gyengélkedése miatt vizsgálatokat is végeztetett. A férfimezőny számára komoly veszteség, hogy a kétszeres bajnok Carlos Alcaraz csuklósérülés miatt távol marad a versenytől. Mivel Djokovics Sinner ágára került, a két klasszis akár már az elődöntőben egymással találkozhat.
Egy királyság végét látjuk? Borzasztó formában az egykori világbajnok, súlyos kérdések merültek fel a jövőjéről
A korábbi klasszikus sakkvilágbajnok, Magnus Carlsen gyenge szereplése ismét felvetette a kérdést, hogy vajon a 35 éves családapa hajlik-e arra, hogy tovább csökkentse feszített tempóját.
Russell győzelme csak percekkel a leintés után lett hivatalos, mögüle a Ferrarik rajtolnak holnap.
Az amerikai kormányzat nyitott arra, hogy 2038-ban egy akár 64 csapatos labdarúgó-világbajnokságnak adjon otthont.
Erre azért nem sokan számítottak: mindent felforgatnak a vébén a kiscsapatok, bombameglepetés készül?
Az alacsonyabban rangsorolt csapatok leginkább taktikai fegyelmezettségüknek és kiemelkedő kapusteljesítményeiknek köszönhetően sorra okoznak meglepetést a világelittel szemben.
A hazai közönség kedvenceinek, Emma Raducanunak és Jack Drapernek elsősorban azt kell megmutatniuk, hogy fizikailag is bírják a rendkívüli megterhelést.
Spanyolország kiejtette Uruguayt, miközben tovább tart a zöld-fokiak tündérmeséje, ott vannak ők is a következő körben.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
Valószínűleg nem lesz egy darabig annyira fiatal sportigazgató egy hazai NB I-es klubnál, mint amilyen Horváth Csenger volt Diósgyőrben. Most vele készítettünk nagyinterjút.
A Spanyol Nagydíjon aratott győzelmét követően Lewis Hamilton rendkívül bizakodóan várja az Osztrák Nagydíjat.
A nagy-britanniai extrém hőhullámok éles kontrasztot mutatnak a profi sportolók teherbírása és az átlagemberek mindennapi küzdelmei között.
Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.
Hatalmas bajban van az egyik Premier League-csapat: súlyos milliókkal lógnak a brit Kincstárnak, ebből hogy másznak ki?
A brit adó- és vámhivatal (HMRC) hivatalos tájékoztatása szerint a Newcastle United labdarúgóklubnak összesen 3,2 millió fontot kell megfizetnie.
Vádat emeltek a korábbi ökölvívó-világbajnok, Joe Cordina ellen testi sértés, valamint nyilvános helyen elkövetett fegyveres fenyegetés miatt.
A 23 éves angol középpályás hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt, ezt követően pedig véglegesíti átigazolását Manchesterbe
Százmilliót kaszálhat a vébén a Fradi, a Puskás Akadémia és a Győr: íme, így juthatnak a mesés összeghez
A FIFA klubkompenzációs programja okán a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Győri ETO is jelentős összeghez juthat a világbajnokságon szereplő játékosai után.
Ezt elég nehéz lesz überelni: 18 ezerből 15 milliót csinált a magyar Tippmixkirály, így jött össze az álomnyeremény
A hétvégi rangadókon a játékosok egyértelműen az olyan európai élcsapatok győzelmét várják, mint a francia, a spanyol és a portugál válogatott.
2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen
Indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk erról, hogy az időjárás lehetővé teszi-e a Balaton átevezés megtartását, vagy az esemény halasztásra kerül.
Megdöbbentő trükkel győzheted le a gyilkos kánikulát: ezt kell tenned, ha túl akarod élni a szabadtéri edzést
A klímaváltozás és az emelkedő átlaghőmérséklet miatt a szabadtéri sportolás egyre megterhelőbbé és veszélyesebbé válik.
Döbbenetes pluszsúlyt kaphatnak a versenyzők a hétvégi F1-es futamon: pokoli forróság miatt hoztak rendkívüli szabályt
A brutális hőség miatt hűtőrendszert használhatnak a versenyzők, de vélhetően nem mindenki él majd a lehetőséggel.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!