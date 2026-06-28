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Továbbjutott Kongó, hatgólos meccs is volt éjjel: mutatjuk, mi történt a szombati vb-napon
Kialakult a továbbjutók névsora a labdarúgó-világbajnokság J, K és L csoportjában a harmadik forduló mérkőzéseit követően. Anglia, Kolumbia és a címvédő Argentína csoportelsőként lépett a legjobb 32 közé, míg a Kongói DK története során először jutott be a kieséses szakaszba. A játéknapon Harry Kane az angol, Lionel Messi pedig a mindenkori világbajnoki gólrekordot döntötte meg, miközben Panama, Üzbegisztán és Jordánia számára véget ért a torna.
Az L csoportban Anglia 2–0-ra legyőzte Panamát a pénteki játéknapon, ezzel az első helyen jutott tovább. A mérkőzésen Harry Kane megszerezte 11. világbajnoki gólját, amellyel beérte Kocsis Sándort és megelőzte Gary Linekert, így immár egyedüli rekorderként ő a legeredményesebb angol játékos a vb-k történetében. Panama a torna egyetlen olyan csapataként búcsúzott, amely nem szerzett gólt. A kvartett másik mérkőzésén a legutóbb bronzérmes Horvátország 2–1-re nyert Ghána ellen, így a horvátok másodikként, az afrikaiak pedig harmadikként folytathatják a küzdelmeket.
A K jelű négyesben Kolumbia gól nélküli döntetlent játszott Portugáliával, ami a dél-amerikaiak csoportgyőzelmét és az európai gárda másodikként való továbbjutását jelentette. A Kongói DK a második félidőben hátrányból fordítva 3–1-re felülmúlta a világbajnoki újonc Üzbegisztánt. Az afrikai együttes ezzel megszerezte története első vb-győzelmét, és a harmadik helyen végezve először jutott be a kieséses szakaszba, míg a három vereséget elszenvedő üzbég válogatott pont nélkül búcsúzott.
A J csoportban a címvédő Argentína tartalékosan is 3–1-re verte az újonc Jordániát, így hibátlan teljesítménnyel lépett tovább, míg ellenfele pont nélkül utazhat haza. A csereként pályára lépő Lionel Messi tovább javította saját rekordjait, ugyanis a 29. vb-mérkőzésén a 19. gólját szerezte meg, amellyel magabiztosan vezeti a tornák történetének örökrangsorát. A csoport másik találkozóján Ausztria 3–3-as döntetlent játszott Algériával. Az eredmény mindkét csapat számára továbbjutást ért, így az osztrákok másodikként – 1982 után először –, az észak-afrikaiak pedig harmadikként, történetük során másodszor kerültek a kieséses szakaszba.
A legjobb 32 között, a nyolcaddöntőbe jutásért szerdán Atlantában angol–kongói összecsapást rendeznek. Csütörtökön Torontóban Horvátország Portugáliával találkozik, míg pénteken Kansas Cityben a Kolumbia–Ghána mérkőzésre kerül sor.
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