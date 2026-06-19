A skót labdarúgó-válogatott szurkolói, a legendás Tartan Army mindössze tíz nap alatt meghódították Bostont, a város pedig testvérvárosi megállapodást kötött Glasgow-val.
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
A két győri kézis ma mondja ki egymásnak a boldogító igent: szerelmük a magyar sportban történelmi mérföldkő már lagzi nélkül is.
Pénteken összeházasodik a Győri Audi ETO két kézilabdázója, Fodor Csenge és Bruna de Paula. A sportolók a várakozások szerint a brazil légiós hazájában mondják ki a boldogító igent.
A korábbi magyar válogatott balszélső és a brazil átlövő-irányító a hazai sportéletben szinte példátlan módon, teljesen nyíltan vállalta fel kapcsolatát. A pár tagjai már életük legszebb napjára készülnek, amelyről Bruna de Paula több idilli felvételt is megosztott a közösségi oldalán.
A képekhez fűzött gondolataiban a játékos kiemelte, hogy a fotók napokon belül egy esküvői történet részévé válnak, majd hozzátette, hogy a ma esedékes esemény egészen gyönyörű lesz.
Kitömött Katar, továbbjutó házigazda és négy svájci gól 15 perc alatt: ez történt a vébén csütörtökön
Mexikó elsőként biztosította a helyét a következő fordulóban, a B csoportban pedig Svájc és a társházigazda Kanada is magabiztos győzelmet aratott.
Komoly mezőny sorakozik fel női 1500-on és férfi 400 gáton is, de a futószámokon kívül is lesz kit nézni, ha kilátogat valaki.
A vb-meccsek mindkét félidejében tartott ivószünetek egyre nagyobb vitát kavarnak: a szurkolók kifütyülik, az edzők és a játékosok többnyire üdvözlik az újítást.
Az amerikaiak olimpiai érmes atlétája, Jenny Simpson egy kültéri versenyen esett hirtelen össze, életét azonban megmentette a gyors orvosi beavatkozás
A szünetben még döntetlenre álló találkozót Thomas Tuchel szövetségi kapitány lelkesítő öltözői beszéde döntötte el - állítja Harry Kane.
A Liverpool aktiválta Víctor Muñoz kivásárlási záradékát az Osasunánál, így a 22 éves spanyol szélső 40 millió euróért, azaz 34,6 millió fontért szerződik az Anfield...
Az eddigi legdurvább balhé a vébén: ezrek juthattak be jegy nélkül az angol-horvátra, a FIFA mindent tagad
A beszámolók szerint számos jegy nélküli szurkoló jutott be a dallasi stadionba a biztonsági ellenőrzés kijátszásával a szerdai Anglia–Horvátország meccsen
A labdarúgó-mérkőzések közvetítési jogai a korábbinál jóval alacsonyabb összegért maradnak az MTVA-nál, ami a klubok központi támogatásának csökkenését vonja maga után.
A török állami televízió, a TRT felfüggesztette kommentátorát, miután az összetévesztette az iráni és az új-zélandi válogatottat a világbajnokságon.
Bekezdett Anglia, birkóztak a ghánaiak, kikapott a debütáló üzbég válogatott: itt vannak a szerdai eredmények
A világbajnokság szerdai játéknapján Anglia gólgazdag mérkőzésen verte Horvátországot, miközben Harry Kane történelmi mérföldkőhöz ért.
Mártha Bencével beszélgettünk az olasz válogatott és bajnokság egyre súlyosabb válságáról: mi okozza, hogy az azzurri már harmadszor nincs ott a vébén?
Wout van Aert könyöksérülése és az abból fakadó fertőzés miatt kénytelen kihagyni a július 4-én rajtoló Tour de France országúti kerékpáros körversenyt.
A hírek szerint a klub több kulcsjátékostól is megválhat, miközben komoly erősítéseket is tervez.
Bernardo Silva majdnem egy évtizedet töltött a Manchester Citynél, és aranyérmekkel alaposan teletömött zsákkal távozik.
Vészharangot kongatnak a vb-n a szurkolók miatt: van olyan, aki szerint közel lehet egy hatalmas tragédia
A Football Supporters Europe (FSE) európai szurkolói szervezet vezetője szerint komoly kockázatot jelent a szurkolók szektorok szerinti elkülönítésének hiánya a világbajnoki helyszíneken.
Volt olyan magyar sportfogadó, aki a játéknap mindhárom szupersztárjának gólszerzését eltalálta egyszerre, így majdnem félmilliót kaszált egy merész szelvénnyel.
Az angol válogatott csapatkapitánya szerdán a dallasi stadionban vezeti majd pályára csapatát a Horvátország elleni nyitómérkőzésen.
A skót szurkolók több tízezres csoportja, a Tartan Army megtriplázta a bostoni kocsmák Szent Patrik-napi forgalmát is
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A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.