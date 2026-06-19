Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula

A két győri kézis ma mondja ki egymásnak a boldogító igent: szerelmük a magyar sportban történelmi mérföldkő már lagzi nélkül is.

Pénteken összeházasodik a Győri Audi ETO két kézilabdázója, Fodor Csenge és Bruna de Paula. A sportolók a várakozások szerint a brazil légiós hazájában mondják ki a boldogító igent.

A korábbi magyar válogatott balszélső és a brazil átlövő-irányító a hazai sportéletben szinte példátlan módon, teljesen nyíltan vállalta fel kapcsolatát. A pár tagjai már életük legszebb napjára készülnek, amelyről Bruna de Paula több idilli felvételt is megosztott a közösségi oldalán.

A képekhez fűzött gondolataiban a játékos kiemelte, hogy a fotók napokon belül egy esküvői történet részévé válnak, majd hozzátette, hogy a ma esedékes esemény egészen gyönyörű lesz.