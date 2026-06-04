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A női világelső is kiesett Párizsban: döbbenetes nyilatkozatot tett Szabalenka
Pályafutása egyik legsúlyosabb összeomlását élte át Arina Szabalenka a Roland Garros negyeddöntőjében, ahol 6–3, 5–7, 0–6-os vereséget szenvedett a 25. kiemelt Diana Snajdertől. A fehérorosz világelső, aki egymás után tíz játékot veszített el, a mérkőzést követően úgy nyilatkozott, hogy legszívesebben befejezné a profi teniszezést - írta meg a The Guardian.
A fehérorosz játékos az első szett megnyerése után a második játszmában már 4–1-re és 30–0-ra is vezetett, így mindössze néhány pont választotta el a győzelemtől. Innentől kezdve azonban teljesen szétesett a játéka, a szeles időjárásban képtelen volt felszabadultan játszani, a feszültség pedig teljesen megbénította.
A 28 éves, négyszeres Grand Slam-bajnok karrierjének visszatérő problémája, hogy a legfontosabb pillanatokban nem bírja a mentális nyomást, de a korábbi hasonló mélypontjai – köztük a tavalyi Roland Garros döntőjében Coco Gauff ellen elszenvedett veresége – sem voltak mérhetők a mostani kudarcához.
Nem tudom, mikor veszítettem el legutóbb tíz gémet egymás után. Mentálisan egy nagyon mély, sötét gödörbe kerültem, és nem tudtam kimászni belőle
– nyilatkozta Szabalenka a sajtótájékoztatón. Első mondatával rögtön sokkolta a hallgatóságot, amikor kijelentette, nincsenek gondolatai és nincsenek érzelmei, egyszerűen csak be akarja fejezni a teniszt. A fehérorosz játékos a szervezőket is bírálta, amiért az erős szél ellenére sem csukták be a Philippe Chatrier Stadion tetejét. Sokatmondó, hogy nagyjából másfél órával Szabalenka távozása után, a férfi elődöntő kezdetére valóban behúzták a tetőt.
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A Szabalenkát legyőző Snajdernek az első elődöntője következik Grand Slam-tornán, és egyben pályafutása eddigi legnagyobb sikere. Bár közel két éve a világelitet jelentő top 20 tagja, a legrangosabb versenyeken eddig rendre elmaradt a várakozásoktól. A döntőbe jutásért a selejtezőből induló, a világranglistán 114. helyen álló lengyel Maja Chwalińska lesz az ellenfele, aki a 22. kiemelt Anna Kalinszkaja legyőzésével jutott a legjobb négy közé.
A 24 éves Chwalińska eddig nyolc mérkőzést nyert meg Párizsban, és mindössze egyetlen szettet veszített el, miközben ezt megelőzően egyetlen győzelme sem volt Grand Slam-torna főtábláján. Az alsó ágon a 19 éves, nyolcadik kiemelt Mirra Andrejeva a tizenötödikként rangsorolt Marta Kosztyukkal csap össze, ami azt jelenti, hogy az idei Roland Garroson egészen biztosan új Grand Slam-győztest avatnak.
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