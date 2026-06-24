Donald Trump amerikai elnök is részt vesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjén, ahol személyesen adja majd át a világbajnoki trófeát a győztes csapatnak.
Rendkívüli döntés rázta meg a teniszvilágot: négy évre száműzték a volt bajnokot
Az ausztrál Ajla Tomljanović élesen bírálta a szigorú büntetést és a szervezet hozzáállását, a korábbi világelső, Karolína Plíšková viszont úgy vélte, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, így a mintavételt kötelező biztosítani - közölte a The Guardian.
Mint korábban a Pénzcenrurm is beszámolt róla, négyéves eltiltást kapott Markéta Vondroušová, a 2023-as wimbledoni teniszbajnok, miután megtagadta a doppingellenőrzést. A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) döntése komoly visszhangot váltott ki a sportágon belül.
A független döntőbizottság határozata szerint a cseh teniszező tavaly decemberben, este nyolc óra körül a saját otthonában tagadta meg a mintaadást a doppingellenőrnek. Vondroušová aláírta az erről szóló nyilatkozatot, így tisztában volt döntése következményeivel. Bár a játékos azzal védekezett, hogy az otthonánál megjelenő idegen miatt fellépő akut stressz és általános szorongásos zavar megakadályozta a helyes döntéshozatalban, a testület nem talált alapos indokot a teszt megtagadására.
A döntés hallatán Ajla Tomljanović felháborodásának adott hangot, és felháborítónak nevezte az ítéletet. Az ausztrál teniszező szerint a doppingellenőrök sokszor ellenségesen lépnek fel a sportolókkal szemben, és nem törekednek a méltányos bánásmódra. Tomljanović kiemelte, teljesen megérti, hogy egy egyedül élő nő miért nem enged be szívesen idegeneket az otthonába a késő esti órákban, az ITIA eljárását pedig feleslegesen agresszívnak és arrogánsnak minősítette.
Ezzel szemben Karolína Plíšková jóval kritikusabban állt honfitársa esetéhez. A korábbi világelső hangsúlyozta, hogy több mint másfél évtizedes profi pályafutása során pontosan megismerte a rendszert, és bár a váratlan ellenőrzések valóban kellemetlenek lehetnek, a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Véleménye szerint a mintavétel visszautasítása semmilyen körülmények között sem fogadható el egy hivatásos sportoló részéről.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ITIA álláspontja szerint az eset világos üzenetet hordoz, miszerint a tiszta sport fenntartásához elengedhetetlen a kiszámíthatatlan, a játékosok számára előre nem látható időpontokban végzett ellenőrzések rendszere. Bár a szervezet elismeri, hogy a váratlan tesztelés stresszes helyzetet teremthet a versenyzőknek, a szabályok tudatos megszegése minden esetben a legsúlyosabb szankciókat vonja maga után.
Ekkora tűzijáték rég volt a focivébén: három világsztár megy az Aranycipőért, a szurkolók máris nyertek
A labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi is duplázott.
Tragikus hirtelenséggel, harminckét éves korában elhunyt Szófiában Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó.
Charles Leclerc szerint a Forma–1-en kívüli vállalkozásai pilótaként is nyitottabbá teszik, ugyanakkor a világbajnoki cím megszerzése továbbra is az egyetlen és legfőbb célja.
Utólag kizárták a MotoGP pontversenyét vezető Marco Bezzecchit, miután a szombati sprintfutamon megütött egy pályabírót.
Elképesztő, mit vitt véghez a 61 éves magyar extrémsportoló: 15 nap alatt szelte át bringával Amerikát
Előfordult, hogy Szőnyi Ferenc egy nap alatt négyszer kapott defektet, de az önellátás is komoly kihívások elé állította.
Tele vannak adóssággal, mégis komoly építkezésbe kezd a United: hatalmas földet vettek a százezres új stadionnak
A Manchester United fontos lépést tett az új, százezer férőhelyes új stadion felépítése felé: megvásárolta az ehhez szükséges terület jelentős részét.
Markéta Vondroušová, a 2023-as wimbledoni bajnok négyéves eltiltást kapott, miután megtagadott egy doppingellenőrzést
Az angoloknak szurkolsz a vébén? Nevetséges áron juthatsz ma ereklyéhez, mutatjuk, mit kell tenned hozzá
Az angol válogatott szurkolói egy pénzvisszatérítési akciónak köszönhetően töredékáron juthatnak hozzá a hivatalos világbajnoki pólóhoz.
A "Görög Szörny" és egy csapattársa négy Heat-játékosért és három első körös draftjogért költözik Floridába.
A franciák egy közel kétórás viharszünettel megszakított mérkőzésen múlták felül magabiztosan Irakot, míg a norvégok szoros küzdelemben kerekedtek felül Szenegálon.
Az építtető kérésére június 8-tól legfeljebb hat hónapra felfüggesztik az Újpest FC új stadionjának építését.
Nyolc éves eltiltása után egy április nyílt versenyen tért vissza az olasz atléta - csakhogy szinte azonnal lebukott, immár harmadszor is.
Miközben a csapatok a pálya keménységére és a fű minőségére panaszkodnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint a gyepszőnyeg minden szempontból megfelelő és biztonságos.
A csoportkör második meccsén a Zöld-foki Köztársaság 2-2-es döntetlent játszott, így története első vb-szereplésén reális eséllyel pályázik a továbbjutásra.
LeBron James egyelőre nem kötelezte el magát a következő szezonra, és Giannis Antetokunmpo jövőjéről is egyre intenzívebb tárgyalások zajlanak.
Nem csak a brazilok az ellenfelek: pusztító hőségre készülnek a skótok, vajon ez meg is pecsételi a sorsukat?
Miamiban a hőmérséklet meghaladhatja a 30 Celsius-fokot, a páratartalom pedig elérheti a 80 százalékot - ilyen körülmények között kéne játszania Skóciának.
A sportfogadók egyértelmű papírformát, sőt gólzáport és mesterhármasokat várnak a világbajnokságon pályára lépő legnagyobb sztároktól, Messitől, Mbappétól és Haalandtól.
Ősztől a férfiak mezőnyében új, bővített lebonyolítási rendszert vezetnek be a kézilabda BL-ben, míg a nőknél egyelőre változatlan marad a versenyformátum.