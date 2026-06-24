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Sport

Rendkívüli döntés rázta meg a teniszvilágot: négy évre száműzték a volt bajnokot

Pénzcentrum
2026. június 24. 14:43

Az ausztrál Ajla Tomljanović élesen bírálta a szigorú büntetést és a szervezet hozzáállását, a korábbi világelső, Karolína Plíšková viszont úgy vélte, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, így a mintavételt kötelező biztosítani - közölte a The Guardian.

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Mint korábban a Pénzcenrurm is beszámolt róla, négyéves eltiltást kapott Markéta Vondroušová, a 2023-as wimbledoni teniszbajnok, miután megtagadta a doppingellenőrzést. A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) döntése komoly visszhangot váltott ki a sportágon belül.

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A független döntőbizottság határozata szerint a cseh teniszező tavaly decemberben, este nyolc óra körül a saját otthonában tagadta meg a mintaadást a doppingellenőrnek. Vondroušová aláírta az erről szóló nyilatkozatot, így tisztában volt döntése következményeivel. Bár a játékos azzal védekezett, hogy az otthonánál megjelenő idegen miatt fellépő akut stressz és általános szorongásos zavar megakadályozta a helyes döntéshozatalban, a testület nem talált alapos indokot a teszt megtagadására.

A döntés hallatán Ajla Tomljanović felháborodásának adott hangot, és felháborítónak nevezte az ítéletet. Az ausztrál teniszező szerint a doppingellenőrök sokszor ellenségesen lépnek fel a sportolókkal szemben, és nem törekednek a méltányos bánásmódra. Tomljanović kiemelte, teljesen megérti, hogy egy egyedül élő nő miért nem enged be szívesen idegeneket az otthonába a késő esti órákban, az ITIA eljárását pedig feleslegesen agresszívnak és arrogánsnak minősítette.

Ezzel szemben Karolína Plíšková jóval kritikusabban állt honfitársa esetéhez. A korábbi világelső hangsúlyozta, hogy több mint másfél évtizedes profi pályafutása során pontosan megismerte a rendszert, és bár a váratlan ellenőrzések valóban kellemetlenek lehetnek, a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Véleménye szerint a mintavétel visszautasítása semmilyen körülmények között sem fogadható el egy hivatásos sportoló részéről.

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Az ITIA álláspontja szerint az eset világos üzenetet hordoz, miszerint a tiszta sport fenntartásához elengedhetetlen a kiszámíthatatlan, a játékosok számára előre nem látható időpontokban végzett ellenőrzések rendszere. Bár a szervezet elismeri, hogy a váratlan tesztelés stresszes helyzetet teremthet a versenyzőknek, a szabályok tudatos megszegése minden esetben a legsúlyosabb szankciókat vonja maga után.
Címlapkép: Getty Images
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