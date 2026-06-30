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Mogyoród, 2025. augusztus 1.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Nem várt probléma a legendás aszfaltcsíkon: Max Verstappen szerint teljesen elszállhat az erő a hétvégi versenyen

Pénzcentrum
2026. június 30. 12:14

Max Verstappen attól tart, hogy a hétvégi Brit Nagydíj csalódást okozhat, mivel szerinte a jelenlegi Forma–1-es szabályok kifejezetten megnehezítik a csapatok dolgát a világ egyik legnagyszerűbbnek tartott versenypályáján. A holland pilóta a szimulátoros felkészülése közben azon kezdett nevetni, hogy a mostani motorszabályzat mennyire kiölte a dinamikát a silverstone-i aszfaltcsíkból - írta a The Guardian.

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Bár Verstappen az Osztrák Nagydíjon másodikként ért célba a mercedeses George Russell mögött, a Red Bull a hazai pályáján bevetett fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javuló formát mutatott. A holland pilótának ugyanakkor keményen meg kellett dolgoznia az ezüstérmes pozícióért, mivel a futam második felében műszaki hiba hátráltatta az autója hátsó részén.

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A silverstone-i aszfaltcsíkkal kapcsolatban azonban szkeptikus maradt a háromszoros világbajnok. Elmondása szerint imádja a pályát, de amikor ment rajta néhány kört a szimulátorban, egyszerűen elnevette magát, mert az teljesen másnak tűnt, mint korábban. Kifejtette, hogy szinte alig marad elektromos energia a kör végére, mivel gyakorlatilag végig padlógázzal kell haladni. Verstappen hozzátette, hogy míg Ausztriában a hosszú egyenesek és a komoly fékzónák lehetővé teszik az akkumulátor visszatöltését, Silverstone gyors kanyarjaiban erre egyáltalán nincs lehetőség, így a következő egyenesre fordulva már nincs honnan plusz teljesítményt lehívni.

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A holland pilóta – a mezőny többségéhez hasonlóan – régóta kritizálja a jelenlegi hibrid hajtásláncra vonatkozó szabályokat, amelyek túlzottan az energiagazdálkodásra helyezik a hangsúlyt, és csaknem fele-fele arányban osztják meg a teljesítményt a belső égésű motor, valamint az elektromos rendszer között. Ez a koncepció éppen azokon a pályákon válik rendkívül frusztrálóvá, ahol a karakterisztika miatt alig akad lehetőség az energia visszanyerésére.

Lewis Hamilton, aki a Ferrari gyengébb szereplését kihasználva ötödikként zárt Ausztriában, elismerően nyilatkozott a rivális Red Bullról, és komoly esélyesnek nevezte a regnáló bajnokcsapatot. A brit pilóta kiemelte, lenyűgöző, hogy mennyi súlyt faragtak le az autóból, ráadásul rengeteg fejlesztést is hoztak, így a következő futamokon mindenképpen számolni kell velük.

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A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies szintén rendkívül elégedett volt az első nyolc forduló során elért fejlődéssel. Mint mondta, több mint egy másodperces hátrányban kezdték a szezont a győztes tempóhoz képest, a miami fejlesztési csomaggal ezt sikerült fél másodpercre csökkenteniük, a legújabb elemekkel pedig úgy tűnik, már egy tizeden belül, azaz közvetlen ütőtávolságban vannak. Az igazi erőpróba azonban Silverstone-ban vár rájuk, ahol a Mercedes az energia-visszanyerés és -felhasználás terén mutatott idei hatékonysága révén kiemelkedően erős lehet.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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