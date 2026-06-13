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Pomerode, Brazília - 2014. június 21: A 10-es számú - Neymar Junior - brazil póló másolata a brazil labdarúgó-válogatott pólójában, eladó Pomerode város utcáin, Santa Catarina államban.
Sport

Hiába volt az egész? Nem játszik Neymar a brazilok nyitányán

Pénzcentrum
2026. június 13. 15:33

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány megerősítette, hogy Neymar nem léphet pályára Brazília szombati, Marokkó elleni világbajnoki nyitómérkőzésén. A 34 éves csatár vádlisérüléssel bajlódik, és még nem kezdte meg a közös edzéseket a kerettel - számolt be a BBC Sport.

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A brazil válogatott szakvezetője, Carlo Ancelotti elmondta, hogy a korábban a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben is megforduló támadó várhatóan a jövő héten edzhet újra a többiekkel, így a Haiti elleni, június 20-i második csoportmérkőzésen való játéka is kérdéses. Brazília a csoportkört június 24-én zárja majd Skócia ellen.

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Neymar a sorozatos sérülései miatt 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban, ennek ellenére helyet kapott a vb-keretben, megelőzve a Chelsea-ben játszó João Pedrót és a Tottenham csatárát, Richarlisont.

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A Santos támadója eddigi 128 válogatott mérkőzésén 79 gólt szerzett, amivel megdöntötte Pelé 77 gólos rekordját, így ő lett a brazil nemzeti együttes történetének legeredményesebb játékosa.

Neymar nagyon keményen dolgozik, hogy a lehető leghamarabb felépüljön. Számításaink szerint a jövő héten csatlakozhat a csapathoz. Amikor behívjuk őt, nemcsak a vitathatatlan technikai képességei miatt tesszük, hanem a tapasztalata és a fiatal játékosoknak mutatott példája miatt is

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– nyilatkozta Ancelotti.

Amennyiben pályára lép a tornán, Neymar már a negyedik világbajnokságán szerepelhet, hiszen a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es vb-n is képviselte hazáját.

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Bajnokság állása
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1.
Mexikó
3
2.
Dél-Korea
3
3.
Csehország
0
4.
Dél-Afrika
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Folarin Balogun
(Egyesült Államok)
2
2.
Hwang In-Beom
(Dél-Korea)
1
3.
Giovanni Reyna
(Egyesült Államok)
1
4.
Cyle Larin
(Kanada)
1
5.
Oh Hyeon-Gyu
(Dél-Korea)
1
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.13.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #brazília #sérülés #világbajnokság #vb #nemzetközi foci #vb 2026 #válogatott #Neymar

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