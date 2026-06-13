Ellopták az angol labdarúgó-válogatott felszerelésének egy részét, köztük a sztárjátékosok futballcipőit.
Hiába volt az egész? Nem játszik Neymar a brazilok nyitányán
Carlo Ancelotti szövetségi kapitány megerősítette, hogy Neymar nem léphet pályára Brazília szombati, Marokkó elleni világbajnoki nyitómérkőzésén. A 34 éves csatár vádlisérüléssel bajlódik, és még nem kezdte meg a közös edzéseket a kerettel - számolt be a BBC Sport.
A brazil válogatott szakvezetője, Carlo Ancelotti elmondta, hogy a korábban a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben is megforduló támadó várhatóan a jövő héten edzhet újra a többiekkel, így a Haiti elleni, június 20-i második csoportmérkőzésen való játéka is kérdéses. Brazília a csoportkört június 24-én zárja majd Skócia ellen.
Neymar a sorozatos sérülései miatt 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban, ennek ellenére helyet kapott a vb-keretben, megelőzve a Chelsea-ben játszó João Pedrót és a Tottenham csatárát, Richarlisont.
A Santos támadója eddigi 128 válogatott mérkőzésén 79 gólt szerzett, amivel megdöntötte Pelé 77 gólos rekordját, így ő lett a brazil nemzeti együttes történetének legeredményesebb játékosa.
Neymar nagyon keményen dolgozik, hogy a lehető leghamarabb felépüljön. Számításaink szerint a jövő héten csatlakozhat a csapathoz. Amikor behívjuk őt, nemcsak a vitathatatlan technikai képességei miatt tesszük, hanem a tapasztalata és a fiatal játékosoknak mutatott példája miatt is
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– nyilatkozta Ancelotti.
Amennyiben pályára lép a tornán, Neymar már a negyedik világbajnokságán szerepelhet, hiszen a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es vb-n is képviselte hazáját.
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