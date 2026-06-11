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Messi és a többiek: búcsúzik a legenda világbajnokság J-csoportjában
Az argentin legenda, Lionel Messi vélhetően Amerikában búcsúzik örökre a világversenyektől, előtte azonban még legalább három meccsen nézhetik játékát a rajongók. Lássuk, kik vannak a vb J-csoportjában!
Jó sokáig tartott, de megérkeztünk a címvédőhöz is: a Lionel Messi vezette argentin válogatott a világbajnokság J-csoportjában kapott helyet a sorsoláskor, mellettük még Ausztria, Jordánia és Algéria küzd a továbbjutásért - az előzetes alapján erre egyenes ágon nyugati szomszédainknak van leginkább esélye, csakhogy Algéria is járt már vb-n a kieséses szakaszban. Lássuk tehát az L-csoport válogatottjait!
A Pénzcentrumon bemutatunk minden, a vb-n összerakott csoportot, illetve annak a négy válogatottnak a sztárjait, erősségeit és gyenge pontjait is, akik abban a négyesben szerepelnek. Az eddigi csoportismertetőket ide kattintva olvashatod:
Argentína: búcsú a legendától
Meg tudja-e csinálni azt az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb sztárja, Lionel Messi, amit még Maradona, az "isteni Diego" sem, és lezárja-e pályafutását egy világbajnoki címvédéssel? Talán ez a legfontosabb kérdése az argentin válogatottnak, ami bár egyáltalán nem könnyen, de meg tudta nyerni a 2022-es katari vébét. Ami szinte százszázalékosan biztos, az az, hogy Leo Messit vélhetően most látjuk utoljára világbajnokságon.
A világbajnoki címvédő Argentína továbbra is rendkívül tudatos és pragmatikus futballt játszik. Lionel Messi szerepe már kisebb, mint néhány évvel ezelőtt, de továbbra is ő adja a csapat kreatív középpontját. Julián Álvarez és Enzo Fernández közben egyre nagyobb felelősséget vállal, így az argentinok fokozatosan építik az új korszakot.
Az argentin válogatott legnagyobb erőssége továbbra is a mérkőzések kontrollálása. Nagyon jól kezelik a ritmust, kevés hibát követnek el, és mentálisan rendkívül stabilak. A problémát inkább az jelentheti, hogy bizonyos mérkőzéseken túlzottan visszaállnak eredményőrzésre, ami veszélyes lehet gyors ellenfelek ellen. Ettől függetlenül a csoport favoritjai.
Ausztria: balhés csatár és agyas középpáylás
A "sógoraink" az elmúlt években Európa egyik legintenzívebb futballját játszó válogatottjávával álltak ki a tornákon. Az osztrák csapat agresszív letámadásra, gyors labdaszerzésekre és nagy tempóra épít. Marcel Sabitzer továbbra is a csapat agya és vezére, Konrad Laimer pedig elképesztő munkabírásával ad stabilitást a középpályán. Meghívót kapott még a már 33 éves, meglehetősen balhés csatár, Marko Arnautovic is: vélhetően kevesebb szerephez jut majd, de a sebessége csak keveset kopott.
Az osztrákok legnagyobb fegyvere az intenzitás: folyamatos nyomás alatt tartják az ellenfelet, és sok hibára is kényszerítik. Ha az első letámadást átjátsszák ellenük, könnyen nagy területek nyílhatnak mögöttük. Ha azonban sikerül ráerőltetniük saját ritmusukat a mérkőzésre, bárkinek nehéz ellenfelei lehetnek.
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Algéria: 12 év után újra továbbjutás?
Ez a csapat továbbra is az egyik legtechnikásabb afrikai válogatottként van számon tartva. A csapat szeret rövid passzokkal építkezni, sok mozgással és kreatív támadójátékkal próbálja széthúzni az ellenfél védekezését. Riyad Mahrez rutinja még mindig fontos, míg Ismaël Bennacer a középpálya legfontosabb szervezője.
A legnagyobb erősségük a labdával való játék és a gyors kombinációk, ugyanakkor védekezésben sokszor sebezhetőek. Különösen akkor kerülnek bajba, ha fizikális és magas intenzitású mérkőzés alakul ki. A továbbjutásért azonban reális harcban lehetnek, főleg ha sikerül kontrollálniuk a játék tempóját.
Jordánia: újoncként érkeznek, lebőgve távoznak?
Az ázsiai selejtezők egyik legnagyobb meglepetését okozta kijutásával a jordán válogatott: ez a csapat rendkívül szervezetten védekezik, kevés területet hagy az ellenfélnek, és elsősorban gyors kontrákból próbál veszélyt teremteni. Természetesen újoncként érkeznek, korábban még a közelében sem igen jártak a kijutásnak.
A csapatot nem könnyű feltörni, és képesek teljesen lelassítani a mérkőzések ritmusát. Baj viszont, hogyha nekik kell kezdeményezniük, kevés kreativitás látszik a játékukban. Jelentősen outsidernek számítanak, de vélhetően ég bennük a bizonyítási vágy.
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