2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyíregyháza, 2026. július 24.Marinho Dos Santos Heitor, az Újpest (b) és Kvasina Marko, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 1. fordulójában játszott Nyíregyháza Spartacus FC - Újpest FC mérkõzésen a Nyíregyházi Városi St
Sport

Óriási a nyomás a Fradin: sorsdöntő rangadó jön a hétvégén, nincs hibázási lehetőség

Pénzcentrum
2026. július 30. 07:00

Az OTP Bank Liga második fordulójában öt mérkőzést rendeznek a hétvégén, köztük két fővárosi rangadót: a Ferencváros a Vasast, a Budapest Honvéd az MTK-t fogadja, miközben több csapat már most nyomás alatt lép pályára az első pontokért.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OTP Bank Liga második fordulójában öt mérkőzést rendeznek a hétvégén, köztük két fővárosi rangadót is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A címvédő Ferencváros botlással kezdte a szezont, így különösen nagy nyomás alatt lép pályára a Vasas ellen. Az első körben győztes MTK Budapest a Budapest Honvéd otthonában próbálja megőrizni hibátlan mérlegét.

Az új bajnoki idény első fordulója után még korai messzemenő következtetéseket levonni, de máris látszik, hogy több csapat is meglepetést okozott a nyitányon. A tabella élén négy együttes osztozik három ponttal, míg a papírforma alapján esélyesebb csapatok közül többen is pont nélkül állnak.

Ferencváros–Vasas derbi a Groupama Arénában

A hétvége leginkább várt összecsapása a vasárnap esti Ferencváros–Vasas derbi lesz a Groupama Arénában.

A zöld-fehérek számára különösen fontos a három pont megszerzése, mivel az első fordulóban elszenvedett vereség után máris hátrányba kerültek a riválisokkal szemben. A Vasas döntetlennel kezdte a szezont, és az angyalföldiek számára mindenképpen pozitív eredmény lenne, ha pontot vagy pontokat tudnának szerezni a címvédő otthonában.

A két csapat legutóbb 2023 áprilisában találkozott tétmérkőzésen, akkor a Ferencváros 1–0-ra nyert idegenben.

Budapest Honvéd–MTK: tradicionális fővárosi párharc

Szombaton szintén budapesti rangadó vár a szurkolókra: a Budapest Honvéd az MTK-t fogadja.

Az MTK az első fordulóban aratott győzelmével a tabella élmezőnyéhez tartozik, míg a kispestiek döntetlennel nyitottak. A két tradicionális fővárosi klub összecsapása mindig különleges hangulatot ígér, ráadásul mindkét csapat jó formában érkezik a találkozóra.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Újpest–DVSC: hatpontos rangadó a Szusza Ferenc Stadionban

Vasárnap délután az Újpest a Debreceni VSC-t látja vendégül a Szusza Ferenc Stadionban.

Mindkét együttes vereséggel kezdte a bajnokságot, így számukra létfontosságú lenne az első pontok megszerzése. A lila-fehérek és a Loki párharca igazi hatpontos rangadó lehet már a szezon elején, hiszen a vesztes csapat máris lemaradásba kerülhet.

Puskás Akadémia, Kisvárda, Győri ETO és Nyíregyháza is pályán

A hétvége első mérkőzését pénteken rendezik Felcsúton, ahol a Puskás Akadémia a Kisvárdát fogadja.

Mindkét csapat pontot szerzett az első fordulóban: a hazaiak győzelemmel, a vendégek döntetlennel kezdtek, így kiegyenlített összecsapás várható. Vasárnap a Győri ETO a Nyíregyházát látja vendégül, ahol szintén két jó formában lévő csapat találkozik.

A győriek döntetlent játszottak, míg a szabolcsiak meglepetésre győzelemmel nyitották a szezont.

Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA
#sport #labdarúgás #mtk #kisvárda #újpest #otp bank liga #ferencváros #puskás akadémia #DVSC #honvéd #vasas

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:42
07:34
07:27
07:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 29.
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
2026. július 29.
Most érdemes belevágni az otthoni aszalásba: használd ki a kánikulát, fillérekből elteheted a nyár ízeit
2026. július 29.
Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2
1 hete
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
3
1 hete
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
4
1 hete
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
5
2 hete
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 07:13
Mától van érvényben a harmadfokú hőségriasztás: erre érdemes készülni az egész országban
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 06:30
Pesten ennyiért mit kapsz? Eladó a legendás vidéki étterem: panorámás terasz és lovagi terem is jár hozzá
Agrárszektor  |  2026. július 30. 07:30
Ezen a döntésen is múlhat, hogy mennyit ér majd a kukoricája (x)