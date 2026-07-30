Óriási a nyomás a Fradin: sorsdöntő rangadó jön a hétvégén, nincs hibázási lehetőség

Az OTP Bank Liga második fordulójában öt mérkőzést rendeznek a hétvégén, köztük két fővárosi rangadót: a Ferencváros a Vasast, a Budapest Honvéd az MTK-t fogadja, miközben több csapat már most nyomás alatt lép pályára az első pontokért.

Az OTP Bank Liga második fordulójában öt mérkőzést rendeznek a hétvégén, köztük két fővárosi rangadót is.

A címvédő Ferencváros botlással kezdte a szezont, így különösen nagy nyomás alatt lép pályára a Vasas ellen. Az első körben győztes MTK Budapest a Budapest Honvéd otthonában próbálja megőrizni hibátlan mérlegét.

Az új bajnoki idény első fordulója után még korai messzemenő következtetéseket levonni, de máris látszik, hogy több csapat is meglepetést okozott a nyitányon. A tabella élén négy együttes osztozik három ponttal, míg a papírforma alapján esélyesebb csapatok közül többen is pont nélkül állnak.

Ferencváros–Vasas derbi a Groupama Arénában

A hétvége leginkább várt összecsapása a vasárnap esti Ferencváros–Vasas derbi lesz a Groupama Arénában.

A zöld-fehérek számára különösen fontos a három pont megszerzése, mivel az első fordulóban elszenvedett vereség után máris hátrányba kerültek a riválisokkal szemben. A Vasas döntetlennel kezdte a szezont, és az angyalföldiek számára mindenképpen pozitív eredmény lenne, ha pontot vagy pontokat tudnának szerezni a címvédő otthonában.

A két csapat legutóbb 2023 áprilisában találkozott tétmérkőzésen, akkor a Ferencváros 1–0-ra nyert idegenben.

Budapest Honvéd–MTK: tradicionális fővárosi párharc

Szombaton szintén budapesti rangadó vár a szurkolókra: a Budapest Honvéd az MTK-t fogadja.

Az MTK az első fordulóban aratott győzelmével a tabella élmezőnyéhez tartozik, míg a kispestiek döntetlennel nyitottak. A két tradicionális fővárosi klub összecsapása mindig különleges hangulatot ígér, ráadásul mindkét csapat jó formában érkezik a találkozóra.

Újpest–DVSC: hatpontos rangadó a Szusza Ferenc Stadionban

Vasárnap délután az Újpest a Debreceni VSC-t látja vendégül a Szusza Ferenc Stadionban.

Mindkét együttes vereséggel kezdte a bajnokságot, így számukra létfontosságú lenne az első pontok megszerzése. A lila-fehérek és a Loki párharca igazi hatpontos rangadó lehet már a szezon elején, hiszen a vesztes csapat máris lemaradásba kerülhet.

Puskás Akadémia, Kisvárda, Győri ETO és Nyíregyháza is pályán

A hétvége első mérkőzését pénteken rendezik Felcsúton, ahol a Puskás Akadémia a Kisvárdát fogadja.

Mindkét csapat pontot szerzett az első fordulóban: a hazaiak győzelemmel, a vendégek döntetlennel kezdtek, így kiegyenlített összecsapás várható. Vasárnap a Győri ETO a Nyíregyházát látja vendégül, ahol szintén két jó formában lévő csapat találkozik.

A győriek döntetlent játszottak, míg a szabolcsiak meglepetésre győzelemmel nyitották a szezont.

Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA