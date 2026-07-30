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Vitorlás a Balatonon hajó orrának nézete és más vitorlások a háttérben .
Sport

Kékszalag 2026: kifutottak az első hajók, 84 éves induló is van idén

MTI
2026. július 30. 09:23

Elrajtolt az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye Balatonfüredről csütörtökön kilenc órakor, a tókerülő vitorlásviadalra 458 hajó nevezett. A versenyen 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő kilenc, a két legidősebb pedig 84 éves.

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A Kékszalagon idén négy külföldi - két svájci és két lengyel - hajó indult, három vitorlás, a Prosecco, a Lilly Eliott és a MóPoGÓ csapata pedig kizárólag nőkből áll. A Kékszalag honlapján közzétett tájékoztatás alapján 31 hajóosztályban nyolc értékelési csoportba érkeztek nevezések, a versenyen 12 katamarán vesz részt.

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A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomórészt gyenge, változó irányú légmozgás lesz.

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Címlapkép: Getty Images
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