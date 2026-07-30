A Kpler adatai szerint szerdán 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, egyenlő arányban be- és kifelé, ami növekedést jelent az előző két naphoz képest.
Kékszalag 2026: kifutottak az első hajók, 84 éves induló is van idén
Elrajtolt az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye Balatonfüredről csütörtökön kilenc órakor, a tókerülő vitorlásviadalra 458 hajó nevezett. A versenyen 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő kilenc, a két legidősebb pedig 84 éves.
A Kékszalagon idén négy külföldi - két svájci és két lengyel - hajó indult, három vitorlás, a Prosecco, a Lilly Eliott és a MóPoGÓ csapata pedig kizárólag nőkből áll. A Kékszalag honlapján közzétett tájékoztatás alapján 31 hajóosztályban nyolc értékelési csoportba érkeztek nevezések, a versenyen 12 katamarán vesz részt.
A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomórészt gyenge, változó irányú légmozgás lesz.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
A magyar sportnak sokkal inkább a piaci működésre kellene végre ráállnia - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Dénes Ferenc sportközgazdász.
Az OTP Bank Liga második fordulójában öt mérkőzést rendeznek a hétvégén, köztük két fővárosi rangadót
Elképesztő magyar siker a vb-n: világbajnok lett a női kardcsapat, óriási fordítás után jött a győzelem
Kínát legyőzve lett világbajnok a magyar női kardválogatott, megszületett az első magyar aranyérem.
Hihetetlen, mit vitt véghez a magyar futó a világ legkeményebb versenyén: a Halál-völgyben ért fel a dobogóra
Az extrém hőségben rendezett Badwater 135-ön Bódis Tamás a harmadik helyen ért célba.
A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.
Kikapott a Fradi és a Debrecen, csak X-re futotta az újonc ellen az ETO-nak: záporoztak a meglepetések az NB I. nyitányán
A magyar labdarúgó élvonal 2026/2027-es szezonjának első fordulója váratlan eredményeket hozott.
Elzárulnak az állami pénzcsapok? Gyökeres változás kapujában áll a magyar sport, ez lehet a megoldás
A jövőbeli sportgazdasági siker néhány kulcsa többek között a digitális lehetőségek és a női sportban rejlő gazdasági tartalékok kiaknázása lehet.
Blamázott a Ferrari, Lando Norris behúzta a Magyar Nagydíjat: tovább nőtt Antonelli előnye a vb-tabellán
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Magyar Nagydíjat.
Hivatalos, új futam jön a 2026-os F1-naptárban: itt pótolják az elhalasztott bahreini versenyhétvégét
A malajziai Sepangban pótolják október elején a Forma-1-es világbajnoki sorozat áprilisban elhalasztott bahreini futamát
Feje tetejére állt a Magyar Nagydíj rajtsorrendje: újabb büntetésekkel forgatták fel a Forma-1 mezőnyét
A második helyen végző Lewis Hamiltont és a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit is hátrasorolták.
Szurkolók perelték be a Forma-1 tulajdonosát: fizetett a Liberty, mint a katonatiszt, ezért kényszerültek rá
Mintegy hárommillió dolláros egyezséggel zárja le a Liberty Media a 2023-as Las Vegas-i Nagydíj kapcsán indított csoportos pert.
Ma a Paks–Ferencváros rangadó emelkedik ki a programból, de láthatjuk a három év után az NB I-be visszatérő Vasast is.
Új korrekordot állított fel a mindössze 11 éves angol sakktehetség, Bodhana Sivanandan, aki egy 2600 Élő-pont feletti nagymester legyőzésével megdöntötte Polgár Judit korábbi csúcsát.
A brit pilóta szerint a versenyzőknek sokkal nagyobb beleszólást kellett volna kapniuk az energiatakarékosságról szóló szabálykidolgozási folyamatba.
Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett
A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen
Rendkívüli éjszakai aszfaltjavítást rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Hungaroringen
A július végi hőségben ezúttal egyetlen mérkőzés vár a hazai futballszurkolókra: Kisvárdán lép pályára a nagy visszatérő Honvéd.
A felhozómérkőzések egyértelmű célja, hogy a felek formába lendüljenek a régóta beharangozott, novemberre tervezett, és több mint 100 millió dolláros bevételt ígérő összecsapásuk előtt.