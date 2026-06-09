Befuccsol Donald Trump nagy álma? Bíróságon támadták meg a fehér házi UFC-gálát

Bíróságon támadták meg a Fehér Ház területére tervezett UFC-gálát, amelyet Donald Trump 80. születésnapján, az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóján rendeznének meg. A szervezők úgy harangozzák be az eseményt, mint a legelső profi sportrendezvényt a Fehér Ház történetében - jelentette a BBC Sport.

A washingtoni székhelyű Public Integrity Project nevű korrupcióellenes szervezet szövetségi bíróságon támadta meg a június 14-re tervezett UFC Freedom 250 gálát. A szervezet ideiglenes intézkedést kér a bíróságtól, arra hivatkozva, hogy az esemény jogellenesen, magáncélra használja a nemzeti emlékhelyeket. Álláspontjuk szerint a gála valójában nem az ország alapításának évfordulóját ünnepli, ráadásul a rendezvényt nem a szövetségi kormány vagy a hivatalos emlékbizottság szervezi.

A kereset szerint a Fehér Ház és a UFC vezetése úgy véli, hogy nincs szükségük engedélyre a National Mall használatához, eltekinthetnek a kongresszusi jóváhagyástól a "Karom" (The Claw) elnevezésű kupola felépítésekor, és környezeti hatásvizsgálatot sem kell végezniük, mivel a rendezvény a 250. évfordulós ünnepségsorozat része. A felperes szerint azonban ez az érvelés teljesen alaptalan.

A Trump-adminisztráció a BBC-nek küldött válaszában akadályozó, alaptalan és időhúzó szándékú eljárásnak nevezte a keresetet, amelyet véleményük szerint kizárólag azért indítottak, hogy megakadályozzák az elnököt a nemzet történelmének egyik legjelentősebb sporteseményének tető alá hozásában. A kereset ugyanakkor súlyosan korruptnak minősíti a kezdeményezést, azt állítva, hogy Trump a szövetségi szabályok megsértésével tesz szívességet közeli barátjának, Dana White UFC-elnöknek.

A gála főmérkőzésén Ilia Topuria könnyűsúlyú bajnok és Justin Gaethje ideiglenes bajnok vív egymással címegyesítő mérkőzést, míg a társfőmérkőzésen Ciryl Gane és Alex Pereira küzd meg az ideiglenes nehézsúlyú bajnoki címért. Dana White elárulta, hogy az eredeti tervek szerint a brit Tom Aspinall nehézsúlyú címvédő mérkőzése lett volna a főesemény Pereira ellen, ám ezt meghiúsította Aspinall tavaly októberi, a pályafutását is veszélyeztető szemsérülése. A Gane–Pereira összecsapás győztese a várakozások szerint később egy címegyesítő mérkőzésen csaphat majd össze Aspinallal.