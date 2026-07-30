Július 19-ig országszerte 9800, a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak.
Rengeteg szülő elköveti ezt az apró hibát: évtizedekkel később az egészségével fizethet érte a gyerekük
Egy új kutatás szerint a kétéves kor előtti alacsony cukorfogyasztás évtizedekkel később jelentősen, akár 23 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát. A szakemberek a második világháború utáni brit cukorjegyrendszer kivezetésének egészségügyi adatait elemezve jutottak erre a megállapításra, megerősítve azt a feltételezést, hogy az élet első ezer napja döntő jelentőségű a későbbi egészségi állapot szempontjából - közölte a BBC.
A Hongkongi Műszaki és Tudományegyetem kutatói mintegy 65 ezer ember adatait vizsgálták meg a UK Biobank adatbázisából. Az elemzés azt a történelmi helyzetet vette alapul, amely 1953 szeptemberében, a nagy-britanniai élelmiszer-fejadagrendszer kivezetésével jött létre. Ekkor az átlagos napi cukorfogyasztás szinte azonnal a kétszeresére, 41 grammról 80 grammra ugrott, ami éles különbséget eredményezett a korlátozások alatt, illetve az azokat követően született gyermekek korai táplálkozásában.
A Neurology című orvosi szakfolyóiratban közzétett eredmények azt mutatják, hogy azoknál a gyermekeknél, akik kétéves korukig a szigorú cukorkorlátozás idején nevelkedtek, az időskori kognitív hanyatlás kockázata lényegesen alacsonyabb volt. Esetükben a demencia diagnosztizálása átlagosan két és fél évvel későbbre tolódott azokhoz képest, akik már a hirtelen megnövekedett cukorbevitel időszakában voltak tipegő korúak.
Bár az adatok erős összefüggést mutatnak, a független szakértők hangsúlyozzák, hogy ez csupán megfigyeléses vizsgálat volt, amely önmagában nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot az alacsony cukorbevitel és a demencia elkerülése között. Mivel lehetetlen utólag pontosan rekonstruálni a résztvevők gyermekkori étrendjét, és az eltelt évtizedek alatt számtalan más életmódbeli tényező is hatott rájuk, az eredmények elsősorban az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás általános neuroprotektív szerepét támasztják alá.
Ez lehet a kiút az egyre romló egészségügyi rendszerből? A magyarok fele már így csinálja: nem bízzák másra az egészségüket
A magyarok az európai átlagnál nyitottabbak a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazására.
A korai felismerés sok esetben életet menthetne, de az európai összehasonlítás szerint a hazai daganatszűrési rendszer jelentős fejlesztésre szorul. Mutatjuk!
Alattomos fertőzés terjed a magyar kertekben: kiadták a riasztást, komoly veszélyben a kedvenceink is
A kullancsok egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek, nem csak az emberek, a háziállatok számára is.
Több étrend-kiegészítőt is visszahívott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forgalomból.
Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára egy Facebook-videóban bejelentette, hogy megkezdődött az alapellátási rendszer átalakítása.
Súlyos gyógyszerhiány a magyar patikákban: akik ezeket a készítményeket keresik, nagyon csalódottak lesznek
Magyarországon hiánycikké vált a cisztás fibrózisban szenvedő betegek számára létfontosságú Kreon, valamint az azt részben helyettesítő Pangrol.
A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollenszezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet.
Rákkeltőnek tartott termékei miatt százmilliárdokat fizet a gyógyszermulti: rengetegen perelték a céget
A Johnson & Johnson amerikai multinacionális vállalatcsoport 5,5 milliárd dolláros (1740 milliárd forint) megállapodásra jutott
Az NKFH olyan étrend-kiegészítőket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak.
Kimondta a fájó igazságot Hegedűs Zsolt a magyar egészségügyről: 500 milliárdos mentőöv érkezik a kórházakba
Parlamenti felszólalásában súlyos válságként értékelte a magyar egészségügy helyzetét Hegedűs Zsolt
A Hivatalos Értesítőben közzétették az újraalakult, önálló Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Június végére megközelítette az ötvenmilliárd forintot a kórházak adóssága, amely az év végére akár a százmilliárdos összeget is elérheti.
Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni
Bár a régió lakói évtizedről évtizedre tovább élnek, a várható élettartam önmagában nem mutatja meg, hogy ezek a plusz évek egészségben vagy betegséggel küzdve telnek-e.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
A hőség különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, így a nagy kánikulák idején bárhol megvan az esély, hogy találkozunk kórokozókkal a hazai vizekben. Egyes helyeken nagyobb...
Vészjósló kutatás igazolta, amit eddig csak sejtettünk a szúnyogokról: emiatt terjedhet jobban a Nyugat-nílusi láz Magyarországon is
A szúnyogok fényszennyezés miatt kihúzódó aktitivása következtében a fertőzések ideje is potenciálisan kitolódik.
Szeptember elejétől bárki számára hozzáférhetővé válnak a kórházi fertőzések legfrissebb adatai.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
Hiába bőséges a termés, a magyarok több mint harmada egy átlagos napon egyáltalán nem fogyaszt friss zöldséget vagy gyümölcsöt. Mi áll a háttérben? Mutatjuk!
Láthatatlan gyilkos leselkedik a magyarokra: szinte minden második ember elköveti ezt a végzetes hibát
A nyári hónapokban sokan hosszabb időt töltenek a szabadban, a fokozott UV-sugárzás azonban jelentősen növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát.