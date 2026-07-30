Rengeteg szülő elköveti ezt az apró hibát: évtizedekkel később az egészségével fizethet érte a gyerekük

Egy új kutatás szerint a kétéves kor előtti alacsony cukorfogyasztás évtizedekkel később jelentősen, akár 23 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát. A szakemberek a második világháború utáni brit cukorjegyrendszer kivezetésének egészségügyi adatait elemezve jutottak erre a megállapításra, megerősítve azt a feltételezést, hogy az élet első ezer napja döntő jelentőségű a későbbi egészségi állapot szempontjából - közölte a BBC.

A Hongkongi Műszaki és Tudományegyetem kutatói mintegy 65 ezer ember adatait vizsgálták meg a UK Biobank adatbázisából. Az elemzés azt a történelmi helyzetet vette alapul, amely 1953 szeptemberében, a nagy-britanniai élelmiszer-fejadagrendszer kivezetésével jött létre. Ekkor az átlagos napi cukorfogyasztás szinte azonnal a kétszeresére, 41 grammról 80 grammra ugrott, ami éles különbséget eredményezett a korlátozások alatt, illetve az azokat követően született gyermekek korai táplálkozásában.

A Neurology című orvosi szakfolyóiratban közzétett eredmények azt mutatják, hogy azoknál a gyermekeknél, akik kétéves korukig a szigorú cukorkorlátozás idején nevelkedtek, az időskori kognitív hanyatlás kockázata lényegesen alacsonyabb volt. Esetükben a demencia diagnosztizálása átlagosan két és fél évvel későbbre tolódott azokhoz képest, akik már a hirtelen megnövekedett cukorbevitel időszakában voltak tipegő korúak.

Bár az adatok erős összefüggést mutatnak, a független szakértők hangsúlyozzák, hogy ez csupán megfigyeléses vizsgálat volt, amely önmagában nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot az alacsony cukorbevitel és a demencia elkerülése között. Mivel lehetetlen utólag pontosan rekonstruálni a résztvevők gyermekkori étrendjét, és az eltelt évtizedek alatt számtalan más életmódbeli tényező is hatott rájuk, az eredmények elsősorban az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás általános neuroprotektív szerepét támasztják alá.