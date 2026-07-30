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Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást

Pénzcentrum
2026. július 30. 14:32

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi médiában közölte: a június végi, 40 Celsius-fok feletti hőhullám során a FLIRT motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. Mint írta, a járművekbe beépített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik: a túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ezért a szerelvények egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni.

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A vezérigazgató szerint az elmúlt hetekben a Stadler szakembereivel közösen elemezték a tapasztalatokat, és több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be annak érdekében, hogy a hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben hosszabb távú műszaki megoldásokon is dolgoznak.

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Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint már megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, továbbá műszaki és üzemeltetési szakembereik kiemelt figyelemmel követik a FLIRT motorvonatok állapotát.

A következő időszakban tesztelik az akkumulátortér hőterhelését csökkentő hővédelmi megoldásokat, és folyamatosan mérik azok hatékonyságát. Emellett egy új akkumulátortöltő modult is tesztelnek, amely sikeres eredmény esetén flottaszintű, hosszú távú megoldást jelenthet.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a szélsőséges hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a vasúti közlekedésben is. Mint fogalmazott, nemcsak a jelenlegi helyzet kezelésén dolgoznak, hanem azon is, hogy a járműveket felkészítsék az egyre gyakoribb extrém időjárási körülményekre.

Hegyi Zsolt arra is kitért, hogy tartósan 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is előfordulhat, hogy egyes járművek védelmi rendszere működésbe lép. Hozzátette: erre az esetre is felkészültek, műszaki és forgalmi szakembereik készen állnak arra, hogy szükség esetén biztosítsák a közlekedés folyamatosságát.

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A hőségriadó idején a legforgalmasabb pályaudvarokon ivóvízzel segítik az utasokat. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és a nagy melegben figyeljenek egymásra is.

A bejegyzés szerint a MÁV-csoport legfontosabb célja változatlanul az, hogy a rendkívüli időjárási körülmények között is a lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb szolgáltatást nyújtsa utasainak.

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Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
Címlapkép: Getty Images
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