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Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Sport

Döbbenetes bejelentést tett Donald Trump: meghagyná a Fehér Ház kertjében a ketrecet, kiakadtak az amerikaiak

Pénzcentrum
2026. június 4. 17:46

Donald Trump felvetette, hogy véglegesen a Fehér Ház déli gyepén hagyná a június 14-i gálaestre épülő UFC-arénát, amelyet az elnök az Eiffel-toronyhoz hasonlított - jelentette a The Guardian.

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Mint korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, nagyszabású UFC-gálát rendeznek hamarosan az amerikai fővárosban, mégpedig nem is akárhol. A történelemben először a Fehér Ház déli kertjében rendeznek harcművészeti eseményt: az oktagont is magában foglaló aréna Trump 80. születésnapjára és az amerikai függetlenség 250. évfordulójára készül. A mintegy 27 méteres, karom alakú acélívekre tucatnyi kamerát rögzítettek, a szerkezetet pedig az amerikai zászló mintázata díszíti.

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A 4500 néző befogadására alkalmas létesítménybe elsősorban a katonaság tagjai juthatnak be, nyilvános jegyértékesítés ugyanis nem lesz. További 75–100 ezer érdeklődő a Fehér Ház közelében felállított kivetítőkön követheti majd az eseményeket. Most pedig kiderült: Trump annyira beszongott a tervektől, hogy nincs is kedve lebontatni, ha majd a gála véget ér.

Az elnök a hivatalos TikTok-csatornáján közzétett videóban idézte fel, hogy az Eiffel-tornyot az 1889-es világkiállításra emelték, és bár eredetileg le akarták bontani, végül mégis a helyén maradt. Az elnök szerint a Fehér Ház előtt épülő, sokak számára vonzó szerkezetet talán ők sem fogják végül elbontani.

@realdonaldtrump

MAYBE WE’LL NEVER EVER TAKE IT DOWN

♬ original sound - President Donald J Trump

Az építkezés költségeit a UFC állja. Mark Shapiro, a TKO Group Holdings elnöke elmondta, hogy a rendezvény teljes költségvetése – beleértve a kivitelezést, a versenyzők tiszteletdíját és a kísérőprogramokat – legalább 60 millió dollárra rúg, és az esemény nem realizál majd nyereséget. Dana White, a UFC elnöke hozzátette, hogy a szervezet mintegy 700 ezer dollárt költ a déli gyep helyreállítására a gála után.

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A Freedom 250 névre keresztelt gálán – amely a sportolók és a szurkolók körében eddig mérsékelt fogadtatásra talált – két címmérkőzést is rendeznek. A könnyűsúlyú bajnoki övért Ilia Topuria és Justin Gaethje, míg a nehézsúlyú címért Alex Pereira és Ciryl Gane lép majd ketrecbe.

Az UFC-aréna csak a legutóbbi lépés abban a folyamatban, amellyel Trump átformálja a Fehér Ház arculatát. Újraválasztása óta ugyanis arany díszítőelemekkel egészítette ki az Ovális Irodát, leaszfaltoztatta a Rózsakert egy részét, a keleti szárnyat pedig lebontatta, hogy új báltermet építtessen a helyére.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#építkezés #sport #rendezvény #donald trump #politika #mma #elnök #tiktok #amerikai egyesült államok #fehér ház

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Felix DeSouza
15 perce
Trumpot kéne már végre ketrecbe zárni és választani helyette egy épeszű elnököt, még mielőtt kirobbant egy brutális világgazdasági válságot a szent háborújával.
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