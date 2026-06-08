2026. június 8. hétfő Medárd
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A focilabda a kapuba repült. Focilabda kanyarodik a hálóba, a háttérben villanófény. Focilabda a kapu hálójában kék háttér előtt. Az öröm pillanata, 3D illusztráció
Sport

Kérdéses az angol sztár sorsa a vébén: Tuchel bekeményített, senkinek nincs bérelt helye a vb-keretben

Pénzcentrum
2026. június 8. 19:53

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya szerint Jude Bellinghamnek meg kell küzdenie a kezdőcsapatba kerülésért a világbajnokságon, mivel tizennégy-tizenöt olyan labdarúgó áll a rendelkezésére, aki esélyes a kezdő tagságra - írta a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Real Madrid középpályása Thomas Tuchel tavaly januári kinevezése óta mindössze négyszer szerepelt a kezdő tizenegyben, további három alkalommal pedig csereként lépett pályára. Tuchel helyette inkább az Aston Villa játékosát, Morgan Rogerst részesítette előnyben, aki a tizenhárom mérkőzésből tizenkettőn lehetőséget kapott, és az egyetlen olyan labdarúgó volt, aki mind a nyolc világbajnoki selejtezőn pályára lépett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bellingham a 2024-es Európa-bajnokságon még nélkülözhetetlen tagja volt a keretnek, hiszen mind a hét mérkőzésen kezdőként kapott szerepet, és mindössze 29 percet mulasztott. Tuchel érkezésével azonban gyökeresen megváltozott a helyzete. A 22 éves játékos tavaly szeptemberben vállsérülés miatt hagyott ki két selejtezőt, októberben pedig egyáltalán nem kapott meghívót a nemzeti csapatba. Novemberben ugyan visszatért, de márciusban egy elhúzódó combizomhúzódás miatt ismét távol maradni kényszerült a felkészülési mérkőzésektől.

Kapcsolódó cikkeink:

Tuchel és Bellingham kapcsolatát korábban több vita is beárnyékolta. A szövetségi kapitány tavaly júniusban, a Szenegál elleni vereséget követően elfogadhatatlannak nevezte Bellingham pályán tanúsított viselkedését, bár később elnézést kért a kijelentésért. Novemberben pedig az Albánia elleni selejtezőn történt lecserélése utáni reakciója miatt jelezte a szakvezető, hogy górcső alá veszi a játékos magatartását.

A szombati, Új-Zéland elleni 1–0-s felkészülési mérkőzésen Tuchel elégedett volt Bellingham teljesítményével. A középpályás a félidőben állt be csereként, sőt a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. Tuchel szerint Bellingham ideális állapotban várja a tornát, hiszen friss, motivált, és jó formában tért vissza a sérüléséből, még ha ez a kényszerpihenő a Real Madrid számára a lehető legrosszabbkor jött is a Bajnokok Ligája és a spanyol bajnokság hajrájában.

Anglia
England
Piaci érték: 1 363,20M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.06.08.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #sérülés #világbajnokság #bajnokok ligája #real madrid #vb 2026 #vb-selejtezők #angol válogatott #aston villa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:53
19:41
19:29
19:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 8.
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
6 napja
Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot
3
24 órája
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
4
2 napja
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
5
1 hete
F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ingatlanközvetítő
Eladnád a lakásod vagy újat vennél? Egy jó ingatlanközvetítővel ezek az ügyletek gyorsabban is mehetnek. De érdemes jó szakembert keresni, aki nem csak egy idegenvezető a lakásokban, hanem professzionálisan használja az értékesítési csatornákat, kiváló pénzügyi és kommunikációs szakember, sőt, rendelkezik piac és helyismerettel is. Egyszóval, valódi tanácsadó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 19:41
180 millióért árulja pesti lakását Nyáry Krisztián: mutatjuk az írólegenda mesés otthonát
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 19:01
Hatalmas pénzek mozognak a legális fűpiacon: Magyarország teljesen kimarad a milliárdos üzletből
Agrárszektor  |  2026. június 8. 19:31
Tízmilliárd euró áramlott a szomszédba: mégis külföldi importra szorulnak