2026. május 27. szerda Hella
28 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Focilabda zászló színekben egy fényes elmosódott stadion háttéren. Anglia. 3D kép
Sport

Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról

Pénzcentrum
2026. május 27. 18:43

A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt ki az idei világbajnokságról. A szervezet a játéknaptár reformját és a futballisták érdekképviseletének erősítését sürgeti - közölte a The Guardian.

Maheta Molango, a nagy-britanniai Hivatásos Labdarúgók Szakszervezete (PFA) vezérigazgatója új adatokra hivatkozva szólalt fel. Kiemelte, hogy az idei szezonban az európai topligák tíz legtöbbet foglalkoztatott játékosa közül hét angol klubnál futballozik. Molango szerint a futballt a túlzsúfolt versenynaptár teszi tönkre. Ennek legfőbb áldozatai éppen azok a sztárok, akik a szurkolókat a stadionokba vonzzák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Foden esetét a FIFPro nemzetközi játékos-szakszervezet által használt "kumulatív fáradtság" fogalmával írta le, ami a tartós túlterheltség okozta teljesítménycsökkenést jelenti.

Alig két éve választották saját pályatársai a liga legjobbjának Angliában. Azóta egyre kevesebb meccsen volt bevethető, és amikor pályára lépett, nem azt a Phil Fodent láttuk

- mondta Molango.

Anglia
England
Piaci érték: 1 315M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.05.27.

Foden az elmúlt két nyarat is végigjátszotta. 2024-ben az Európa-bajnokságon szerepelt az angol válogatottal, tavaly pedig a klubvilágbajnokságon a Manchester Cityvel. Palmer hasonló cipőben járt: három egymást követő nyáron sem tudott pihenni, hiszen az Eb, a klubvébé és korábban az U21-es Európa-bajnokság is rá várt. Most azonban - nem kis meglepetésre - kimaradt a vb-re készülő angol keretből, ahová Cole Palmer sem kapott meghívót.

Meglepőt húzott Tuchel, több világsztárt is kiebrudalt az angol válogatottból: ők utaznak helyettük a vb-re
EZ IS ÉRDEKELHET
Meglepőt húzott Tuchel, több világsztárt is kiebrudalt az angol válogatottból: ők utaznak helyettük a vb-re
Thomas Tuchel kihirdette az angol válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyből több sztárjátékos – köztük Phil Foden és Harry Maguire – is kimaradt.

A FIFPro éves terhelési jelentése szerint az idényben az Arsenal játékosa, Martín Zubimendi áll az összesített, klub- és válogatott mérkőzéseket tartalmazó lista élén 67 találkozóval. A tízes élmezőnyben rajta és három Club Brugge-játékoson kívül kizárólag Premier League-futballisták szerepelnek.

Declan Rice, Virgil van Dijk, Morgan Rogers és Szoboszlai Dominik egyaránt 65, Sandro Tonali és Cody Gakpo pedig 64 mérkőzésnél tart. Molango figyelmeztetett arra, hogy ez a terhelés két-három éven át fenntartva elkerülhetetlenül teljesítményromláshoz vezet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Olyan játékosokat kellene védenünk, mint Foden, Lamine Yamal vagy Rodri. Ők alkotják azt az egy százalékot, akik miatt szeretjük a futballt, és szomorú, ha nem láthatjuk őket a pályán

- fogalmazott.

A PFA azért lobbizik, hogy helyet kapjon az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) igazgatótanácsában, biztosítva ezzel a játékosok képviseletét a döntéshozatalban. A FIFPro ezen a héten helyet szerzett az UEFA végrehajtó bizottságában. A szervezet elnöke, David Terrier a múlt héten már részt is vett az isztambuli ülésen, a PFA pedig hasonló pozíciót szeretne hazai szinten kiharcolni.

A következő években több kulcsfontosságú kérdés is a játékosok terhelése körül forog majd: a FIFA 2029-től 48 csapatosra bővítené a klubvilágbajnokságot. A 2034-es, Szaúd-Arábiában rendezendő világbajnokság pedig az európai téli időszakra esne, ami két hazai szezont is komolyan felborítana. A globális versenynaptárt szabályozó, a FIFA, a konföderációk, a ligák és a FIFPro közötti megállapodás 2030-ban jár le, az újratárgyalás pedig jövőre kezdődik.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #nagy-britannia #szoboszlai dominik #premier league #klubvilágbajnokság #vb 2026 #angol válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:32
18:22
18:15
18:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
2026. május 27.
Tömegek cserélik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
2
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
3
6 órája
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
4
7 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
5
1 hete
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 18:04
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 17:30
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe munkahelyeken 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. május 27. 18:28
Rendkívüli intézkedés a baromfitelepeken: komoly kísérlet indul