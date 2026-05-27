Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról

A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt ki az idei világbajnokságról. A szervezet a játéknaptár reformját és a futballisták érdekképviseletének erősítését sürgeti - közölte a The Guardian.

Maheta Molango, a nagy-britanniai Hivatásos Labdarúgók Szakszervezete (PFA) vezérigazgatója új adatokra hivatkozva szólalt fel. Kiemelte, hogy az idei szezonban az európai topligák tíz legtöbbet foglalkoztatott játékosa közül hét angol klubnál futballozik. Molango szerint a futballt a túlzsúfolt versenynaptár teszi tönkre. Ennek legfőbb áldozatai éppen azok a sztárok, akik a szurkolókat a stadionokba vonzzák.

Foden esetét a FIFPro nemzetközi játékos-szakszervezet által használt "kumulatív fáradtság" fogalmával írta le, ami a tartós túlterheltség okozta teljesítménycsökkenést jelenti.

Alig két éve választották saját pályatársai a liga legjobbjának Angliában. Azóta egyre kevesebb meccsen volt bevethető, és amikor pályára lépett, nem azt a Phil Fodent láttuk

- mondta Molango.

Foden az elmúlt két nyarat is végigjátszotta. 2024-ben az Európa-bajnokságon szerepelt az angol válogatottal, tavaly pedig a klubvilágbajnokságon a Manchester Cityvel. Palmer hasonló cipőben járt: három egymást követő nyáron sem tudott pihenni, hiszen az Eb, a klubvébé és korábban az U21-es Európa-bajnokság is rá várt. Most azonban - nem kis meglepetésre - kimaradt a vb-re készülő angol keretből, ahová Cole Palmer sem kapott meghívót.

A FIFPro éves terhelési jelentése szerint az idényben az Arsenal játékosa, Martín Zubimendi áll az összesített, klub- és válogatott mérkőzéseket tartalmazó lista élén 67 találkozóval. A tízes élmezőnyben rajta és három Club Brugge-játékoson kívül kizárólag Premier League-futballisták szerepelnek.

Declan Rice, Virgil van Dijk, Morgan Rogers és Szoboszlai Dominik egyaránt 65, Sandro Tonali és Cody Gakpo pedig 64 mérkőzésnél tart. Molango figyelmeztetett arra, hogy ez a terhelés két-három éven át fenntartva elkerülhetetlenül teljesítményromláshoz vezet.

Olyan játékosokat kellene védenünk, mint Foden, Lamine Yamal vagy Rodri. Ők alkotják azt az egy százalékot, akik miatt szeretjük a futballt, és szomorú, ha nem láthatjuk őket a pályán

- fogalmazott.

A PFA azért lobbizik, hogy helyet kapjon az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) igazgatótanácsában, biztosítva ezzel a játékosok képviseletét a döntéshozatalban. A FIFPro ezen a héten helyet szerzett az UEFA végrehajtó bizottságában. A szervezet elnöke, David Terrier a múlt héten már részt is vett az isztambuli ülésen, a PFA pedig hasonló pozíciót szeretne hazai szinten kiharcolni.

A következő években több kulcsfontosságú kérdés is a játékosok terhelése körül forog majd: a FIFA 2029-től 48 csapatosra bővítené a klubvilágbajnokságot. A 2034-es, Szaúd-Arábiában rendezendő világbajnokság pedig az európai téli időszakra esne, ami két hazai szezont is komolyan felborítana. A globális versenynaptárt szabályozó, a FIFA, a konföderációk, a ligák és a FIFPro közötti megállapodás 2030-ban jár le, az újratárgyalás pedig jövőre kezdődik.