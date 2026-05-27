A francia tinédzser 2009 óta a legfiatalabb játékos, aki férfi egyesben Grand Slam-mérkőzést nyert, a párizsi salakon pedig 1991 óta nem volt ennyire fiatal győztes.
Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról
A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt ki az idei világbajnokságról. A szervezet a játéknaptár reformját és a futballisták érdekképviseletének erősítését sürgeti - közölte a The Guardian.
Maheta Molango, a nagy-britanniai Hivatásos Labdarúgók Szakszervezete (PFA) vezérigazgatója új adatokra hivatkozva szólalt fel. Kiemelte, hogy az idei szezonban az európai topligák tíz legtöbbet foglalkoztatott játékosa közül hét angol klubnál futballozik. Molango szerint a futballt a túlzsúfolt versenynaptár teszi tönkre. Ennek legfőbb áldozatai éppen azok a sztárok, akik a szurkolókat a stadionokba vonzzák.
Foden esetét a FIFPro nemzetközi játékos-szakszervezet által használt "kumulatív fáradtság" fogalmával írta le, ami a tartós túlterheltség okozta teljesítménycsökkenést jelenti.
Alig két éve választották saját pályatársai a liga legjobbjának Angliában. Azóta egyre kevesebb meccsen volt bevethető, és amikor pályára lépett, nem azt a Phil Fodent láttuk
- mondta Molango.
Foden az elmúlt két nyarat is végigjátszotta. 2024-ben az Európa-bajnokságon szerepelt az angol válogatottal, tavaly pedig a klubvilágbajnokságon a Manchester Cityvel. Palmer hasonló cipőben járt: három egymást követő nyáron sem tudott pihenni, hiszen az Eb, a klubvébé és korábban az U21-es Európa-bajnokság is rá várt. Most azonban - nem kis meglepetésre - kimaradt a vb-re készülő angol keretből, ahová Cole Palmer sem kapott meghívót.
A FIFPro éves terhelési jelentése szerint az idényben az Arsenal játékosa, Martín Zubimendi áll az összesített, klub- és válogatott mérkőzéseket tartalmazó lista élén 67 találkozóval. A tízes élmezőnyben rajta és három Club Brugge-játékoson kívül kizárólag Premier League-futballisták szerepelnek.
Declan Rice, Virgil van Dijk, Morgan Rogers és Szoboszlai Dominik egyaránt 65, Sandro Tonali és Cody Gakpo pedig 64 mérkőzésnél tart. Molango figyelmeztetett arra, hogy ez a terhelés két-három éven át fenntartva elkerülhetetlenül teljesítményromláshoz vezet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Olyan játékosokat kellene védenünk, mint Foden, Lamine Yamal vagy Rodri. Ők alkotják azt az egy százalékot, akik miatt szeretjük a futballt, és szomorú, ha nem láthatjuk őket a pályán
- fogalmazott.
A PFA azért lobbizik, hogy helyet kapjon az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) igazgatótanácsában, biztosítva ezzel a játékosok képviseletét a döntéshozatalban. A FIFPro ezen a héten helyet szerzett az UEFA végrehajtó bizottságában. A szervezet elnöke, David Terrier a múlt héten már részt is vett az isztambuli ülésen, a PFA pedig hasonló pozíciót szeretne hazai szinten kiharcolni.
A következő években több kulcsfontosságú kérdés is a játékosok terhelése körül forog majd: a FIFA 2029-től 48 csapatosra bővítené a klubvilágbajnokságot. A 2034-es, Szaúd-Arábiában rendezendő világbajnokság pedig az európai téli időszakra esne, ami két hazai szezont is komolyan felborítana. A globális versenynaptárt szabályozó, a FIFA, a konföderációk, a ligák és a FIFPro közötti megállapodás 2030-ban jár le, az újratárgyalás pedig jövőre kezdődik.
A BL-döntő kísérő rendezvények hazai szervezője fizetésképtelen, ami veszélybe sodorhatja a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő megrendezését.
Travis Scott amerikai világsztár lesz a házigazdája a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagyszabású afterpartyjának a Barba Negrában: Beton.Hofi és Pogány Induló is fellépnek.
Az esti Konferencia-liga döntő extra tétje, hogy hazájuk bajnokságában egyik csapat sem harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést, a finálé győztese így a következő idényben az...
Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park operatív igazgatója szerint tényleg voltak idegesebb napok, de még egy ilyen rohamtempójú rendezést is tudni kell jól levezényelni.
Elképesztő részletek derültek ki a hajszál híján kiesett sztárklubról: hihetetlen, mi zajlott a háttérben évekig
A csapat az utolsó fordulóban, az Everton elleni 1-0-s győzelemmel menekült meg a kieséstől, így sorozatban a második szezont zárta a 17. helyen.
Két évtized után először tartanak elnökválasztást a Real Madridnál, a regnáló elnök, Florentino Pérez azonban nem hajlandó nyilvános vitára kiállni kihívójával.
Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez
Nem elégséges már a magas fizetés, a magas átigazolási díj ahhoz, ha egy csapat meg akarja nyerni a világ legerősebb bajnokságát, az angol Premier League-et...
Nagyon kell tudni azt, miylen adatot mire használunk a labdarúgásban, mert az a klub, ami ennek nincs tudatában, az elveszett - véli Bogdán Ádám.
A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség elárulta, hogy a következő idénytől már nem Fizz Liga lesz a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság neve.
Az UEFA adatközpontjának vezetője is részt vett a Portfolio futballtudományi konferenciáján, ahol kifejtette:
Vége a 29 éve tartó Bundesliga-tagságnak: a 100. percben dőlt el a Wolfsburg sorsa, elzárhatják a pénzcsapot
A történelmi kiesés komoly változásokat indít el a Volkswagen tulajdonában lévő Wolfsburgnál.
Mexikó fogadja be Iránt a világbajnokság idejére, miután az Egyesült Államok nem kívánta vendégül látni a közel-keleti válogatottat.
Eszement összeget kaszáltak tavaly a leggazdagabb sportolók: letaszíthatatlan a trónról Cristiano Ronaldo
A portugál szupersztár, Cristiano Ronaldo a tavalyi évben 275 millió dollárt keresett, amely összeg természetesen nem kizárólag a pályán jött össze.
A klub vezetősége tárgyalásra hívta a portugál szakembert, és minden jel szerint a megbeszélés a távozásával zárul.
A New York Knicks 27 év után jutott be újra az NBA nagydöntőjébe: a csapat 130–93-ra verte a Cleveland Cavalierst, ezzel 4–0-ra söpörte ki ellenfelét...
Itt a szezon álomcsapata: Szoboszlai Dominik hatalmas bravúrt ért el, erre a legkeményebb kritikusok sem számítottak
Bár a Liverpool csalódást keltő szezont zárt, Szoboszlai egyenletes teljesítményével és több kiemelkedő statisztikájával kiérdemlte a helyét a bajnokság legjobbjai között.
Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után
Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.
Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.