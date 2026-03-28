Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Focimeccs a stadionban: Szabadrúgás védőfallal
Ezzel nyeri meg a vébét Anglia? Nagyon készülnek az ellenfelek erre, mindent átírhatnak

2026. március 28. 12:00

Az angol válogatott egyik legnagyobb fegyvere a nyári világbajnokságon a szögletekből és szabadrúgásokból kialakított helyzetek kihasználása lehet a megszokott játékelemeken túl. Legalábbis Paul Robinson, az egykori angol válogatott kapus így gondolja. Meg van győződve arról, hogy a rögzített szituációk döntő szerepet játszhatnak a világbajnoki cím megszerzésében - tudósított a BBC Sport.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány három olyan szinte biztos kezdőjátékossal rendelkezik, akik kiemelkedően értik a dolgukat a rögzített helyzeteknél. Ők az Arsenal párosa, Declan Rice és Bukayo Saka, valamint a Chelsea csapatkapitánya, Reece James. Rice idei kilenc gólpasszából hat ilyen szituációból származott, míg James hat asszisztjából öt született rögzített helyzetből.

A számok is alátámasztják ezt az elgondolást. A Premier League idei 845 góljából 230, vagyis a találatok 27 százaléka rögzített szituációból született, a büntetőket nem számítva. A Leeds United és a Tottenham góljainak 35 százaléka esett ilyen helyzetből. A listavezető Arsenal 61 találatából pedig 21, azaz a gólok 34 százaléka köthető közvetlenül a szabadrúgásokhoz és a szögletekhez.

Anglia
England
Piaci érték: 1 620M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.03.27.

Robinson szerint Anglia a fejpárbajokban is komoly fölénnyel rendelkezik a támadások során. Dan Burn és Harry Maguire magassága, valamint ereje a védelemben és a támadásoknál egyaránt jól kamatoztatható. Eközben Harry Kane és a keretbe visszahívott Dominic Calvert-Lewin elöl jelent komoly légi fenyegetést.

A világbajnoki trófea megszerzése nem arról szól, hogy milyen stílusban nyersz. Csak az számít, hogy te győzöl-e

– fogalmazott a korábbi kapus. Úgy véli, hogy a Premier League-ben idén látott tendenciák Tuchel figyelmét sem kerülték el.

Tuchel könyörtelen, és a saját elképzelései szerint fog dolgozni. Egyáltalán nem érdekli, hogy kit bosszant fel, ha úgy gondolja, hogy egy adott módszerrel meccseket nyerhet

– tette hozzá Robinson. Szerinte az Arsenal példája végleg elsöpörte azt a futballsznobizmust, amely korábban lenézte a rögzített helyzetek tudatos kihasználását.

Egyetlen kérdőjel csupán a játékvezetői megítélés marad. A Premier League bírói jellemzően megengedőbbek a büntetőterületen belüli testközelséggel szemben, mint egyes külföldi kollégáik. Robinson szerint azonban ez játékvezetőről játékvezetőre változik, így nem lehet ok arra, hogy Anglia lemondjon az egyik legerősebb fegyveréről.

Az idei szezonban egyértelműen bebizonyosodott, hogy megvannak a megfelelő játékosaik ehhez a taktikához. Ez lehet az az apró különbség, amely végül eldönt egy mérkőzést

– zárta gondolatait.
1
1 napja
Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus
2
6 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
3
2 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
4
6 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
5
4 napja
Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 12:32
Ijesztő bejelentést tett Donald Trump: ez a szigetország lehet az Egyesült Államok következő célpontja
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 10:02
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
Agrárszektor  |  2026. március 28. 12:29
Rengeteg termőföldet ad az állam Lázár János Alapítványának