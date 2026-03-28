Ezzel nyeri meg a vébét Anglia? Nagyon készülnek az ellenfelek erre, mindent átírhatnak

Az angol válogatott egyik legnagyobb fegyvere a nyári világbajnokságon a szögletekből és szabadrúgásokból kialakított helyzetek kihasználása lehet a megszokott játékelemeken túl. Legalábbis Paul Robinson, az egykori angol válogatott kapus így gondolja. Meg van győződve arról, hogy a rögzített szituációk döntő szerepet játszhatnak a világbajnoki cím megszerzésében - tudósított a BBC Sport.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány három olyan szinte biztos kezdőjátékossal rendelkezik, akik kiemelkedően értik a dolgukat a rögzített helyzeteknél. Ők az Arsenal párosa, Declan Rice és Bukayo Saka, valamint a Chelsea csapatkapitánya, Reece James. Rice idei kilenc gólpasszából hat ilyen szituációból származott, míg James hat asszisztjából öt született rögzített helyzetből.

A számok is alátámasztják ezt az elgondolást. A Premier League idei 845 góljából 230, vagyis a találatok 27 százaléka rögzített szituációból született, a büntetőket nem számítva. A Leeds United és a Tottenham góljainak 35 százaléka esett ilyen helyzetből. A listavezető Arsenal 61 találatából pedig 21, azaz a gólok 34 százaléka köthető közvetlenül a szabadrúgásokhoz és a szögletekhez.

Robinson szerint Anglia a fejpárbajokban is komoly fölénnyel rendelkezik a támadások során. Dan Burn és Harry Maguire magassága, valamint ereje a védelemben és a támadásoknál egyaránt jól kamatoztatható. Eközben Harry Kane és a keretbe visszahívott Dominic Calvert-Lewin elöl jelent komoly légi fenyegetést.

A világbajnoki trófea megszerzése nem arról szól, hogy milyen stílusban nyersz. Csak az számít, hogy te győzöl-e

– fogalmazott a korábbi kapus. Úgy véli, hogy a Premier League-ben idén látott tendenciák Tuchel figyelmét sem kerülték el.

Tuchel könyörtelen, és a saját elképzelései szerint fog dolgozni. Egyáltalán nem érdekli, hogy kit bosszant fel, ha úgy gondolja, hogy egy adott módszerrel meccseket nyerhet

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– tette hozzá Robinson. Szerinte az Arsenal példája végleg elsöpörte azt a futballsznobizmust, amely korábban lenézte a rögzített helyzetek tudatos kihasználását.

Egyetlen kérdőjel csupán a játékvezetői megítélés marad. A Premier League bírói jellemzően megengedőbbek a büntetőterületen belüli testközelséggel szemben, mint egyes külföldi kollégáik. Robinson szerint azonban ez játékvezetőről játékvezetőre változik, így nem lehet ok arra, hogy Anglia lemondjon az egyik legerősebb fegyveréről.

Az idei szezonban egyértelműen bebizonyosodott, hogy megvannak a megfelelő játékosaik ehhez a taktikához. Ez lehet az az apró különbség, amely végül eldönt egy mérkőzést

– zárta gondolatait.