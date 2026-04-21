Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

A keresztvizet lehúzta volt csapatáról a legendás olasz edző: nincs nagy véleménnyel a vb-esélyről

2026. április 21. 19:15

A volt angol szövetségi kapitány, Fabio Capello szerint az angoloknak le kell számolniuk a fáradtsággal, de azzal is, hogy sokszor csak biztonsági játékot játszanak - írja a BBC Sport.

Fabio Capello, az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint Thomas Tuchelnek meg kell oldania a csapatra jellemző bátortalan játékot, ha nyerni akarnak az idei világbajnokságon. Az olasz szakember a fáradtságot is komoly problémának tartja.

A 2007 és 2012 között az angolokat irányító Capello a BBC Sportnak nyilatkozva fogalmazta meg kritikáját.

Ez Anglia problémája. Fáradtak, és félnek. A szövetségi kapitánynak ezt a két dolgot kell megszüntetnie

- mondta az AC Milan és a Real Madrid egykori edzője. Hozzátette, hogy a fáradtság okát az angol futballra jellemző téli szünet hiányában látja. Capello a 2020-as Európa-bajnokság döntőjét hozta fel példaként. Ezen a mérkőzésen az angolok az olaszok ellen már 10-15 perc után vezettek, de utána nem mertek játszani, és végül büntetőpárbajban kikaptak.

Emlékszem az Olaszország elleni meccsre. Megszerzik a vezetést 10-15 perc után, aztán abbahagyják a futballt. Félelemből játszanak

- idézte fel a történteket.

Tuchel 2024-ben vette át az angol válogatottat Gareth Southgate-től, majd a selejtezőben száz százalékos mérleggel kvalifikálta a csapatot a világbajnokságra. A márciusi felkészülési mérkőzések ugyanakkor aggodalomra adtak okot. Az angolok ugyanis 1-1-es döntetlent játszottak Uruguay ellen, Japántól pedig 1-0-ra kikaptak.

Southgate irányítása alatt az angolok két egymást követő Európa-bajnokságon is döntőbe jutottak, a 2022-es világbajnokságon pedig a negyeddöntőig meneteltek. Ezzel szemben Capello egyetlen nagy tornáján, a 2010-es világbajnokságon az angol válogatott négy meccsen mindössze három gólt szerzett, és már a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Anglia
England
Piaci érték: 1 620M €
Edző: Thomas Tuchel
Adatlap létrehozva: 2026.04.21.
