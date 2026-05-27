Két magyar rapper is ott lesz a BL-döntő utáni afterpartin: világsztár buliján léphetnek fel
Travis Scott amerikai világsztár lesz a házigazdája a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagyszabású afterpartyjának a Barba Negrában. Az eseményen a hazai rapélet két kiemelkedő alakja, Beton.Hofi és Pogány Induló is fellép - tudósított a Telex.
A "Rozante Party Hosted by Travis Scott" elnevezésű, kizárólag 18 éven felülieknek szóló esemény május 30-án, délután öt órakor kezdődik, és a buli egészen hajnal négyig tart a Barba Negra színpadán. A szervezők ígérete szerint a helyszínt egy autentikus amerikai klubbá alakítják: az este egy pontján maga Travis Scott veszi át a házigazda szerepét, hogy a vendégekkel együtt bulizzon. A pletykák szerint az utolsó pillanatban bejelentett eseményen ismert futballsztárok felbukkanására is számítani lehet.
A két magyar rapper mellett Travis Scott saját DJ-je, DJ Lucky, valamint Niki Belucci, Binhky és Artheon is a lemezjátszók mögé áll. Érdekesség ugyanakkor, hogy Beton.Hofinak aznap este 11 órakor egy lekötött fellépése is van a Budapesttől kétórányi autóútra lévő Babóton: arról egyelőre nem adtak tájékoztatást a szervezők, hogy miként oldják meg ezt a logisztikai ütközést.
Napjaink egyik legbefolyásosabb hiphop-előadója a divatiparban is rendkívül aktív. Travis Scott legutóbb 2016-ban, a Sziget Fesztiválon járt Magyarországon. A zenész globális népszerűségét jól mutatja, hogy havonta több mint 60 millióan hallgatják, legnagyobb slágerei pedig bőven túllépték az egymilliárdos lejátszást. Karrierjét ugyanakkor beárnyékolja a 2021-es houstoni Astroworld fesztiválon történt tragédia. Ott a kialakult tömegpánik tíz ember életét követelte.
A Bajnokok Ligája-döntő zenei programja egyébként már a mérkőzés előtt elkezdődik. A Puskás Arénában este hat órakor kezdődő összecsapást megelőző felvezető műsorban az amerikai The Killers zenekar ad majd rövid koncertet.
