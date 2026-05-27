Két magyar rapper is ott lesz a BL-döntő utáni afterpartin: világsztár buliján léphetnek fel

Travis Scott amerikai világsztár lesz a házigazdája a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagyszabású afterpartyjának a Barba Negrában. Az eseményen a hazai rapélet két kiemelkedő alakja, Beton.Hofi és Pogány Induló is fellép - tudósított a Telex.

A "Rozante Party Hosted by Travis Scott" elnevezésű, kizárólag 18 éven felülieknek szóló esemény május 30-án, délután öt órakor kezdődik, és a buli egészen hajnal négyig tart a Barba Negra színpadán. A szervezők ígérete szerint a helyszínt egy autentikus amerikai klubbá alakítják: az este egy pontján maga Travis Scott veszi át a házigazda szerepét, hogy a vendégekkel együtt bulizzon. A pletykák szerint az utolsó pillanatban bejelentett eseményen ismert futballsztárok felbukkanására is számítani lehet.

A két magyar rapper mellett Travis Scott saját DJ-je, DJ Lucky, valamint Niki Belucci, Binhky és Artheon is a lemezjátszók mögé áll. Érdekesség ugyanakkor, hogy Beton.Hofinak aznap este 11 órakor egy lekötött fellépése is van a Budapesttől kétórányi autóútra lévő Babóton: arról egyelőre nem adtak tájékoztatást a szervezők, hogy miként oldják meg ezt a logisztikai ütközést.

Napjaink egyik legbefolyásosabb hiphop-előadója a divatiparban is rendkívül aktív. Travis Scott legutóbb 2016-ban, a Sziget Fesztiválon járt Magyarországon. A zenész globális népszerűségét jól mutatja, hogy havonta több mint 60 millióan hallgatják, legnagyobb slágerei pedig bőven túllépték az egymilliárdos lejátszást. Karrierjét ugyanakkor beárnyékolja a 2021-es houstoni Astroworld fesztiválon történt tragédia. Ott a kialakult tömegpánik tíz ember életét követelte.

A Bajnokok Ligája-döntő zenei programja egyébként már a mérkőzés előtt elkezdődik. A Puskás Arénában este hat órakor kezdődő összecsapást megelőző felvezető műsorban az amerikai The Killers zenekar ad majd rövid koncertet.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Arsenal 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskas Arena, Budapest Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 2 (28.6%) Arsenal: 3 (42.9%) Döntetlen: 2 (28.6%) Gólok Paris Saint Germain: 8 Arsenal: 13 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 3 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.27.

