A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.
Átok ül Cristiano Ronaldón: még mindig nincs szaúdi trófeája, meddig tarthat még ez?
Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként, A szaúdi együttes számára a bajnoki cím megszerzése jelenthet vigaszt a szezon utolsó mérkőzésén - jelentette a BBC Sport.
Az Al-Nasszr csapata meglepetésre 1–0-s vereséget szenvedett a japán Gamba Oszakától az AFC Bajnokok Ligája 2 döntőjében. A rijádi Egyetemi Stadionban 26 ezer néző előtt rendezték a finálét: a hazai pályán játszó Al-Nasszr számított az európai Európa-ligával egyenértékű ázsiai kupasorozat egyértelmű esélyesének.
A vendégek azonban a játék képével ellentétben a 30. percben vezetést szereztek. Ekkor Deniz Hümmet váltotta gólra Isszam Dzsebali remek kiugratását. A Gamba Oszaka a második félidőben sikeresen megőrizte előnyét. Ezzel az első japán klub lett, amely megnyerte a sorozatot, egyúttal megakadályozva a szaúdiak történelmi sikerét.
Ronaldóék számára ez az újabb csalódás mindössze négy nappal a legutóbbi bajnoki botlásuk után érkezett. Akkor kapusuk, Bento utolsó pillanatokban esett öngólja miatt csupán 1–1-es döntetlent játszottak. Ennek következtében a rivális Al-Hilal két pontra megközelítette a listavezető Al-Nasszrt, így az aranyérem sorsa az utolsó fordulóra maradt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Al Nassr FC
|
33
|
27
|
2
|
4
|
87
|
27
|
60
|
83
|
2.
Al Hilal
|
33
|
24
|
9
|
0
|
84
|
27
|
57
|
81
|
3.
Al-Ahli SFC
|
33
|
24
|
6
|
3
|
67
|
24
|
43
|
78
A portugál támadó csapata csütörtökön a Damak együttesét fogadja. Egy hazai győzelemmel 2019 után ismét, története során tizenegyedik alkalommal hódíthatja el a szaúdi bajnoki trófeát. Ezzel egy időben a 21-szeres bajnok Al-Hilal az Al-Fajha ellen lép pályára.
Nem értük el a célunkat, de vár még ránk egy döntőnek beillő mérkőzés a bajnoki címért, ami rendkívül fontos számunkra
– nyilatkozta az Al-Nasszr vezetőedzője, Jorge Jesus. A szakember hangsúlyozta, hogy csupán öt napjuk van regenerálódni és felkészülni. Így nincs idő a szomorkodásra, azonnal a következő feladatra kell koncentrálniuk.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
