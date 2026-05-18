Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Átok ül Cristiano Ronaldón: még mindig nincs szaúdi trófeája, meddig tarthat még ez?

2026. május 18. 13:13

Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként, A szaúdi együttes számára a bajnoki cím megszerzése jelenthet vigaszt a szezon utolsó mérkőzésén - jelentette a BBC Sport.

Az Al-Nasszr csapata meglepetésre 1–0-s vereséget szenvedett a japán Gamba Oszakától az AFC Bajnokok Ligája 2 döntőjében. A rijádi Egyetemi Stadionban 26 ezer néző előtt rendezték a finálét: a hazai pályán játszó Al-Nasszr számított az európai Európa-ligával egyenértékű ázsiai kupasorozat egyértelmű esélyesének.

A vendégek azonban a játék képével ellentétben a 30. percben vezetést szereztek. Ekkor Deniz Hümmet váltotta gólra Isszam Dzsebali remek kiugratását. A Gamba Oszaka a második félidőben sikeresen megőrizte előnyét. Ezzel az első japán klub lett, amely megnyerte a sorozatot, egyúttal megakadályozva a szaúdiak történelmi sikerét.

Ronaldóék számára ez az újabb csalódás mindössze négy nappal a legutóbbi bajnoki botlásuk után érkezett. Akkor kapusuk, Bento utolsó pillanatokban esett öngólja miatt csupán 1–1-es döntetlent játszottak. Ennek következtében a rivális Al-Hilal két pontra megközelítette a listavezető Al-Nasszrt, így az aranyérem sorsa az utolsó fordulóra maradt.

Szaúd-Arábia
Al Nassr FC
Piaci érték: 135,40M €
Edző: Jorge Jesus
Jelenlegi helyezés: #1
Saudi Professional League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Al Nassr FC
33
27
2
4
87
27
60
83
2.
Al Hilal
33
24
9
0
84
27
57
81
3.
Al-Ahli SFC
33
24
6
3
67
24
43
78
Adatlap létrehozva: 2026.05.18.

A portugál támadó csapata csütörtökön a Damak együttesét fogadja. Egy hazai győzelemmel 2019 után ismét, története során tizenegyedik alkalommal hódíthatja el a szaúdi bajnoki trófeát. Ezzel egy időben a 21-szeres bajnok Al-Hilal az Al-Fajha ellen lép pályára.

Nem értük el a célunkat, de vár még ránk egy döntőnek beillő mérkőzés a bajnoki címért, ami rendkívül fontos számunkra

– nyilatkozta az Al-Nasszr vezetőedzője, Jorge Jesus. A szakember hangsúlyozta, hogy csupán öt napjuk van regenerálódni és felkészülni. Így nincs idő a szomorkodásra, azonnal a következő feladatra kell koncentrálniuk.

Címlapkép: Getty Images
