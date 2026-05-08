Robog a szédületes rekord felé Cristiano Ronaldo: vajon mikor lesz meg neki az ezer gól?

Cristiano Ronaldo megszerezte 100. gólját a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, és immár 971 találatnál jár pályafutása során.

Az Al-Nasszr portugál sztárja csütörtökön a 4-2-re megnyert Al-Sabab elleni mérkőzésen talált be. Ezzel a mostani idényben már 26 gólnál jár a bajnokságban, teljes pályafutása során pedig összesen 971 alkalommal volt eredményes.

Az ötszörös Aranylabda-díjas csatár 2022 decemberében igazolt Szaúd-Arábiába, de azóta még nem nyert bajnoki címet. Most azonban az Al-Nasszr vezeti a tabellát, és ha kedden legyőzi az üldöző Al-Hilalt, akkor a klub 2019 óta először ünnepelhet újra bajnoki diadalt.

A 41 éves játékos 971 góljából 828-at klubcsapataiban, 143-at pedig a portugál válogatottban szerzett. Ronaldo bevallott célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt – ehhez a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat számára.

