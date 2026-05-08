Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Sport

Robog a szédületes rekord felé Cristiano Ronaldo: vajon mikor lesz meg neki az ezer gól?

Pénzcentrum
2026. május 8. 13:13

Cristiano Ronaldo megszerezte 100. gólját a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, és immár 971 találatnál jár pályafutása során.

Az Al-Nasszr portugál sztárja csütörtökön a 4-2-re megnyert Al-Sabab elleni mérkőzésen talált be. Ezzel a mostani idényben már 26 gólnál jár a bajnokságban, teljes pályafutása során pedig összesen 971 alkalommal volt eredményes.

Az ötszörös Aranylabda-díjas csatár 2022 decemberében igazolt Szaúd-Arábiába, de azóta még nem nyert bajnoki címet. Most azonban az Al-Nasszr vezeti a tabellát, és ha kedden legyőzi az üldöző Al-Hilalt, akkor a klub 2019 óta először ünnepelhet újra bajnoki diadalt.

Szaúd-Arábia  |  2025-2026
Professional League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Al Nassr FC
82
2.
Al Hilal
77
3.
Al-Ahli SFC
72
4.
Al Qadsiah
68
5.
Al Taawoun
52
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Ivan Toney
(Al-Ahli SFC)
30
2.
Julián Quiñones
(Al Qadsiah)
29
3.
Cristiano Ronaldo
(Al Nassr FC)
26
4.
Roger Martínez
(Al Taawoun)
22
5.
Joao Felix
(Al Nassr FC)
20
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.08.

A 41 éves játékos 971 góljából 828-at klubcsapataiban, 143-at pedig a portugál válogatottban szerzett. Ronaldo bevallott célja, hogy elérje az 1000 gólos álomhatárt – ehhez a szaúdi bajnoki és kupamérkőzések mellett a nyári világbajnokság is újabb lehetőséget kínálhat számára.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #portugália #szaúd-arábia #vb 2026 #válogatott #cristiano ronaldo #bajnoki

