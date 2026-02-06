2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzésen a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszticsák
Sport

Kemény üzenetet kapott a sztrájkoló Cristiano Ronaldo: nem tűri ezt a munkaadója

Pénzcentrum
2026. február 6. 16:12

Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban; a liga hangsúlyozta, hogy "egyetlen személy – bármilyen jelentős is – nem hozhat döntéseket a saját klubján túl" - írta a BBC.

A Szaúdi Pro Liga vezetősége közleményben reagált Cristiano Ronaldo bizonytalanná vált helyzetére az Al-Nassrnál, és jelezte: a bajnokság működését nem határozhatja meg egyetlen játékos sem, még akkor sem, ha kiemelkedően fontos szereplő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint korábban megírtuk: a 41 éves csatár nem került be az Al-Nassr keretébe a hétfői, Al-Rijád elleni mérkőzésre. Portugál sajtóértesülések szerint Ronaldo megtagadta a játékot, mert elégedetlen azzal, ahogyan a Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF) irányítja a klubot.

A BBC Sport információi alapján Ronaldo frusztrációjának fő oka az volt, hogy korábbi Real Madrid-csapattársa, Karim Benzema a héten a listavezető Al-Hilalhoz igazolt az Al-Ittihadtól. A 38 éves francia támadó mesterhármassal mutatkozott be új csapatában. Mind az Al-Nassr, mind az Al-Hilal a PIF tulajdonában áll.

Cristiano Ronaldo
Csapata: Al Nassr FC
Posztja: támadó
Nemzetisége: portugál
Életkora: 42 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 12M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.06.

A liga közleménye kiemelte, hogy minden klub önállóan működik, egységes szabályrendszer szerint. A játékosok toborzásáról, a költésekről és a hosszú távú stratégiáról a klubok saját vezetése dönt, egy olyan pénzügyi keretrendszeren belül, amelynek célja a fenntarthatóság és a versenyegyensúly biztosítása.

Ronaldo 2022-ben csatlakozott az Al-Nassrhoz, miután szezon közben távozott a Manchester Unitedtől. Évi 177 millió fontos fizetésével a futballtörténelem legjobban kereső játékosa lett, ám azóta csupán az Arab Klubok Bajnokok Kupáját nyerte meg. Tavaly júniusban kétéves szerződéshosszabbítást írt alá a klubbal.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Al-Hilal veretlenül vezeti a bajnokságot: 20 mérkőzés után 50 ponttal áll az élen. Az Al-Nassr négy ponttal lemaradva a harmadik helyen áll, igaz, egy meccsel kevesebbet játszott.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #csapat #futball #szaúd-arábia #átigazolás #átigazolási hírek #cristiano ronaldo #csapatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:43
16:30
16:12
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
2026. február 6.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
3 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
3
5 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
4
1 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
5 napja
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 17:15
Szörnyű tragédia a Magas-Tátrában: két magyar férfit temetett maga alá a lavina
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 16:30
Nagy leállás jön a Magyar Postánál: ezt a szolgáltatást érinti, ma este indul
Agrárszektor  |  2026. február 6. 16:31
Magyar szupergabona hódít külföldön: több ország is lecsapott rá