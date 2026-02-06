Kemény üzenetet kapott a sztrájkoló Cristiano Ronaldo: nem tűri ezt a munkaadója

Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban; a liga hangsúlyozta, hogy "egyetlen személy – bármilyen jelentős is – nem hozhat döntéseket a saját klubján túl" - írta a BBC.

A Szaúdi Pro Liga vezetősége közleményben reagált Cristiano Ronaldo bizonytalanná vált helyzetére az Al-Nassrnál, és jelezte: a bajnokság működését nem határozhatja meg egyetlen játékos sem, még akkor sem, ha kiemelkedően fontos szereplő.

Mint korábban megírtuk: a 41 éves csatár nem került be az Al-Nassr keretébe a hétfői, Al-Rijád elleni mérkőzésre. Portugál sajtóértesülések szerint Ronaldo megtagadta a játékot, mert elégedetlen azzal, ahogyan a Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF) irányítja a klubot.

A BBC Sport információi alapján Ronaldo frusztrációjának fő oka az volt, hogy korábbi Real Madrid-csapattársa, Karim Benzema a héten a listavezető Al-Hilalhoz igazolt az Al-Ittihadtól. A 38 éves francia támadó mesterhármassal mutatkozott be új csapatában. Mind az Al-Nassr, mind az Al-Hilal a PIF tulajdonában áll.

A liga közleménye kiemelte, hogy minden klub önállóan működik, egységes szabályrendszer szerint. A játékosok toborzásáról, a költésekről és a hosszú távú stratégiáról a klubok saját vezetése dönt, egy olyan pénzügyi keretrendszeren belül, amelynek célja a fenntarthatóság és a versenyegyensúly biztosítása.

Ronaldo 2022-ben csatlakozott az Al-Nassrhoz, miután szezon közben távozott a Manchester Unitedtől. Évi 177 millió fontos fizetésével a futballtörténelem legjobban kereső játékosa lett, ám azóta csupán az Arab Klubok Bajnokok Kupáját nyerte meg. Tavaly júniusban kétéves szerződéshosszabbítást írt alá a klubbal.

Az Al-Hilal veretlenül vezeti a bajnokságot: 20 mérkőzés után 50 ponttal áll az élen. Az Al-Nassr négy ponttal lemaradva a harmadik helyen áll, igaz, egy meccsel kevesebbet játszott.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA