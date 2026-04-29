Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Meghátrálni látszanak az amerikaiak adóügyben: mégsem lesz pénzügyi csőd a vébé a résztvevőknek?

2026. április 29. 18:42

A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra. Mindezt intenzív tárgyalások előzték meg az amerikai pénzügyminisztériummal - közölte a The Guardian.

Hónapokig tartó lobbitevékenység után a FIFA jelentős áttörést ért el. A nemzeti labdarúgó-szövetségek az amerikai adótörvénykönyv 501(c)(3) szakasza alapján kérelmezhetik a szövetségi adómentességet a világbajnokságon keresett pénzek után. A tárgyalásokban Donald Trump világbajnoki munkacsoportja is részt vett.

Bár a kérelmek automatikus elfogadása nem garantált, a FIFA biztató jelzéseket kapott az amerikai hatóságoktól. A megfelelő eljárás betartása esetén a mentességet nagy valószínűséggel megadják. A legfontosabb feltétel, hogy a kérelmező szervezet ne szolgáljon magánérdekeket, és ne vegyen részt politikai tevékenységben. Ezeknek a kritériumoknak egy sportszövetség jellemzően könnyedén megfelel.

A FIFA az Egyesült Államokban már az 1994-es világbajnokság óta adómentes szervezetnek minősül. Eddig azonban nem sikerült elérnie, hogy a tagszövetségei is hasonló kedvezményben részesüljenek. Fontos ugyanakkor, hogy a szövetségi adómentesség nem jelenti automatikusan az állami és helyi adók alóli mentesülést. Ezeket a közterheket számos szövetségnek továbbra is meg kell fizetnie.

A világbajnokság társrendezői, Kanada és Mexikó már megadták az adómentességet a területükön pályára lépő nemzeti szövetségeknek. Az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyása dollármilliókat takaríthat meg a szövetségeknek, és jelentősen enyhítheti a részvételi költségekkel kapcsolatos aggodalmakat. Korábban a The Guardian írta meg, hogy számos ország komolyan aggódott a pénzügyek miatt. Attól tartottak, hogy a magas adóterhek, valamint az utazási és szállásköltségek miatt még a világbajnokság későbbi szakaszaiba jutva is veszteséges lehet számukra a torna. Erről korábban itt írtunk: 

Részben erre a problémára reagálva a FIFA Tanácsa a vancouveri ülésén 15 százalékkal megemelte a pénzdíjakat és a részvételi támogatásokat magában foglaló alapot. Ennek teljes összege így 871 millió dollárra emelkedett. A döntés értelmében minden résztvevő szövetség garantáltan legalább 12,5 millió dollárt kap.
#adó #foci #sport #egyesült államok #gazdaság #donald trump #adómentesség #világbajnokság #vb 2026 #sportgazdaság #2026 #focivébé

