Meghátrálni látszanak az amerikaiak adóügyben: mégsem lesz pénzügyi csőd a vébé a résztvevőknek?
A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra. Mindezt intenzív tárgyalások előzték meg az amerikai pénzügyminisztériummal - közölte a The Guardian.
Hónapokig tartó lobbitevékenység után a FIFA jelentős áttörést ért el. A nemzeti labdarúgó-szövetségek az amerikai adótörvénykönyv 501(c)(3) szakasza alapján kérelmezhetik a szövetségi adómentességet a világbajnokságon keresett pénzek után. A tárgyalásokban Donald Trump világbajnoki munkacsoportja is részt vett.
Bár a kérelmek automatikus elfogadása nem garantált, a FIFA biztató jelzéseket kapott az amerikai hatóságoktól. A megfelelő eljárás betartása esetén a mentességet nagy valószínűséggel megadják. A legfontosabb feltétel, hogy a kérelmező szervezet ne szolgáljon magánérdekeket, és ne vegyen részt politikai tevékenységben. Ezeknek a kritériumoknak egy sportszövetség jellemzően könnyedén megfelel.
A FIFA az Egyesült Államokban már az 1994-es világbajnokság óta adómentes szervezetnek minősül. Eddig azonban nem sikerült elérnie, hogy a tagszövetségei is hasonló kedvezményben részesüljenek. Fontos ugyanakkor, hogy a szövetségi adómentesség nem jelenti automatikusan az állami és helyi adók alóli mentesülést. Ezeket a közterheket számos szövetségnek továbbra is meg kell fizetnie.
A világbajnokság társrendezői, Kanada és Mexikó már megadták az adómentességet a területükön pályára lépő nemzeti szövetségeknek. Az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyása dollármilliókat takaríthat meg a szövetségeknek, és jelentősen enyhítheti a részvételi költségekkel kapcsolatos aggodalmakat. Korábban a The Guardian írta meg, hogy számos ország komolyan aggódott a pénzügyek miatt. Attól tartottak, hogy a magas adóterhek, valamint az utazási és szállásköltségek miatt még a világbajnokság későbbi szakaszaiba jutva is veszteséges lehet számukra a torna. Erről korábban itt írtunk:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Részben erre a problémára reagálva a FIFA Tanácsa a vancouveri ülésén 15 százalékkal megemelte a pénzdíjakat és a részvételi támogatásokat magában foglaló alapot. Ennek teljes összege így 871 millió dollárra emelkedett. A döntés értelmében minden résztvevő szövetség garantáltan legalább 12,5 millió dollárt kap.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!