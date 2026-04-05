Brutális pénzbe kerül a vébé egy csomó országnak: erre tényleg nem készültek fel?

A 2026-os egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságra kvalifikáló csapatok több mint fele többletköltségekkel és potenciális veszteségekkel néz szembe. Ennek oka, hogy a FIFA nem tudott átfogó adómentességet kialkudni az amerikai kormánytól, az adóterhek ráadásul aránytalanul a kisebb szövetségeket sújtják - írta a The Guardian.

A FIFA 1994 óta adómentes státuszt élvez az Egyesült Államokban, ez a kedvezmény azonban nem terjed ki automatikusan a résztvevő nemzeti szövetségekre. A kijutó 48 csapatból mindössze 18 országnak van kettős adóztatást elkerülő egyezménye az Egyesült Államokkal, és ezek többsége európai állam. A társrendező Kanadán és Mexikón kívül az Európán kívüli résztvevők közül mindössze Ausztrália, Egyiptom, Marokkó és Dél-Afrika rendelkezik ilyen megállapodással.

Ennek következtében az olyan újonc kiscsapatok, mint Curaçao vagy a Zöld-foki Köztársaság, várhatóan jóval nagyobb adóterhet viselnek majd, mint például Anglia vagy Franciaország. A kettős adóztatás elkerülése a játékosok keresetére ugyan nem vonatkozik, mivel az amerikai szövetségi jog szerint a sportolók és a művészek kötelesek adót fizetni az USA-ban végzett tevékenységük után. A mentesség azonban kiterjed a háttérstábra és a szövetségi kapitányokra, akik válogatott szinten jellemzően magas juttatásokat kapnak a szövetségeiktől.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya Brazíliában és az Egyesült Államokban is adózni fog a jövedelme után. Ezzel szemben Thomas Tuchel, az angol válogatott vezetőedzője csak az Egyesült Királyságban fizet adót. Az amerikai szövetségi társasági adó mértéke 21 százalék, míg a magasabb jövedelműekre vonatkozó személyi jövedelemadó eléri a 37 százalékot.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az egyes amerikai államok adókulcsai is jelentősen eltérnek egymástól. Floridában például nincs állami szintű jövedelemadó, míg New Jersey-ben – ahol a döntőt is rendezik a MetLife Stadionban – 10,75 százalék, Kaliforniában pedig 13,3 százalék a teher. Ezzel szemben Kanada és Mexikó minden résztvevő szövetség számára adómentességet biztosít, így az ott pályára lépő csapatok lényegesen kedvezőbb anyagi helyzetbe kerülnek.

A FIFA a működési költségekre egységesen 1,5 millió dollárt biztosít csapatonként. A delegációk tagjainak járó napidíjat ugyanakkor a 2022-es 850 dollárról 600 dollárra csökkentette, annak ellenére is, hogy az amerikai utazási és szállásköltségek jóval magasabbak. Összehasonlításképpen: a 2022-es katari világbajnokságon a rendező ország valamennyi résztvevő szövetség számára teljes adómentességet garantált.

Azok a kisebb csapatok, amelyeknek ez a bevétel óriási lökést adhatna a hazai futballfejlesztéshez, hatalmas amerikai adófizetési kötelezettséggel szembesülnek, a pénz pedig az Egyesült Államokban marad

– fogalmazott Oriana Morrison adótanácsadó, aki a portugál és a brazil szövetséget is segíti.