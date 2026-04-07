Brutális sztrájk fenyeget a vébé egyik stadionjában: ezt követelik az ott dolgozók
Sztrájkkal fenyegetőzik a Los Angeles-i SoFi Stadion mintegy kétezer dolgozóját képviselő szakszervezet a labdarúgó-világbajnokság előtt. A munkabeszüntetést csak akkor kerülnék el, ha a FIFA teljesíti a követeléseiket, amelyek között a bevándorlási hatóság tornától való távoltartása is szerepel.
A stadion szakácsait, felszolgálóit és pultosait tömörítő Unite Here Local 11 szakszervezet hétfőn jelentette be, hogy érvényes kollektív szerződés nélkül várják a vb-mérkőzéseket. A szervezet három fő követelést fogalmazott meg a FIFA, valamint a stadion tulajdonosa, a Kroenke Sports & Entertainment felé - erről ír a Reuters.
A dolgozók nyilvános garanciát várnak arra, hogy az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE), illetve a határőrség semmilyen szerepet nem kap a torna lebonyolításában. Emellett a szakszervezeti munkahelyek és a megfelelő munkakörülmények védelmét, valamint a vendéglátóipari dolgozók megfizethető lakhatásának támogatását is elvárják.
A követelések hátterében Todd Lyons, a Belbiztonsági Minisztérium megbízott igazgatójának korábbi kijelentése áll. Ő ugyanis arról beszélt, hogy az ICE "kulcsszerepet" játszik majd a világbajnokságon. A szakszervezet szerint ez a lépés veszélyezteti a dolgozók és a nézők biztonságát Los Angelesben.
A Local 11 azt is kérte, hogy a torna ideje alatt ne alkalmazzanak mesterséges intelligenciát vagy automatizációt az emberi munkaerő kiváltására. Emellett egy munkavállalói lakhatási alap létrehozását, a rövid távú lakáskiadások korlátozását, valamint a megfizethető lakhatást és a bevándorló családok védelmét finanszírozó adóintézkedések bevezetését is szorgalmazzák.
A FIFA és vállalati szponzorai dollármilliárdokat zsebelnek be Los Angelesből, miközben hallani sem akarnak azokról a szakácsokról, felszolgálókról és árusokról, akik ezt az egészet lehetővé teszik
– nyilatkozta Kurt Petersen, a Local 11 társelnöke.
A szakszervezet közlése szerint Los Angeles házigazdavárossá választása óta többször is egyeztetést kezdeményeztek a FIFA-val, de válaszra sem méltatták őket. Sem a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, sem a SoFi Stadion képviselői nem reagáltak a megkeresésekre. Az arénában összesen nyolc vb-mérkőzést rendeznek; az első összecsapásra június 12-én kerül sor az Egyesült Államok és Paraguay között.
