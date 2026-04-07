Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Inglewood, Kalifornia, USA - 2024. július 23. Légi felvétel a SoFi Stadionról, egy nagy sportstadionról és koncerthelyszínről a kaliforniai Inglewoodban, éjszaka. A tervek szerint a 2026-os FIFA világbajnokság több mérkőzésének, a 2027
Sport

Brutális sztrájk fenyeget a vébé egyik stadionjában: ezt követelik az ott dolgozók

Pénzcentrum
2026. április 7. 13:44

Sztrájkkal fenyegetőzik a Los Angeles-i SoFi Stadion mintegy kétezer dolgozóját képviselő szakszervezet a labdarúgó-világbajnokság előtt. A munkabeszüntetést csak akkor kerülnék el, ha a FIFA teljesíti a követeléseiket, amelyek között a bevándorlási hatóság tornától való távoltartása is szerepel.

A stadion szakácsait, felszolgálóit és pultosait tömörítő Unite Here Local 11 szakszervezet hétfőn jelentette be, hogy érvényes kollektív szerződés nélkül várják a vb-mérkőzéseket. A szervezet három fő követelést fogalmazott meg a FIFA, valamint a stadion tulajdonosa, a Kroenke Sports & Entertainment felé - erről ír a Reuters.

A dolgozók nyilvános garanciát várnak arra, hogy az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE), illetve a határőrség semmilyen szerepet nem kap a torna lebonyolításában. Emellett a szakszervezeti munkahelyek és a megfelelő munkakörülmények védelmét, valamint a vendéglátóipari dolgozók megfizethető lakhatásának támogatását is elvárják.

A követelések hátterében Todd Lyons, a Belbiztonsági Minisztérium megbízott igazgatójának korábbi kijelentése áll. Ő ugyanis arról beszélt, hogy az ICE "kulcsszerepet" játszik majd a világbajnokságon. A szakszervezet szerint ez a lépés veszélyezteti a dolgozók és a nézők biztonságát Los Angelesben.

A Local 11 azt is kérte, hogy a torna ideje alatt ne alkalmazzanak mesterséges intelligenciát vagy automatizációt az emberi munkaerő kiváltására. Emellett egy munkavállalói lakhatási alap létrehozását, a rövid távú lakáskiadások korlátozását, valamint a megfizethető lakhatást és a bevándorló családok védelmét finanszírozó adóintézkedések bevezetését is szorgalmazzák.

A FIFA és vállalati szponzorai dollármilliárdokat zsebelnek be Los Angelesből, miközben hallani sem akarnak azokról a szakácsokról, felszolgálókról és árusokról, akik ezt az egészet lehetővé teszik

– nyilatkozta Kurt Petersen, a Local 11 társelnöke.

A szakszervezet közlése szerint Los Angeles házigazdavárossá választása óta többször is egyeztetést kezdeményeztek a FIFA-val, de válaszra sem méltatták őket. Sem a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, sem a SoFi Stadion képviselői nem reagáltak a megkeresésekre. Az arénában összesen nyolc vb-mérkőzést rendeznek; az első összecsapásra június 12-én kerül sor az Egyesült Államok és Paraguay között.
