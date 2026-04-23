Megszólalt a FIFA a vb átszervezéséről: tényleg az olaszok mennek Irán helyett?
A FIFA szerint Irán teljes joggal vesz részt a világbajnokságon, és nincs tervben az, hogy lecseréljék Olaszországra a perzsa országot - írta meg a BBC Sport.
A FIFA nem tervezi, hogy Iránt Olaszországra cserélje az idei labdarúgó-világbajnokságon - ez tegnap este merült fel, és a Pénzcentrum is beszámolt róla. Ez annak ellenére van így, hogy Donald Trump különmegbízottja hivatalosan is javasolta a lépést. A négyszeres világbajnok olasz válogatott immár a harmadik egymást követő vb-ről maradt le.
Paolo Zampolli, az amerikai elnök különmegbízottja a Financial Timesnak megerősítette a hírt. Elmondása szerint a cserét Donald Trumpnak és Gianni Infantino FIFA-elnöknek egyaránt felvetette. Az olasz származású Zampolli azzal érvelt, hogy a négyszeres világbajnok Olaszország méltó lenne a részvételre egy amerikai rendezésű tornán. A Financial Times értesülései szerint a javaslat az amerikai–olasz kapcsolatok elsimítását is szolgálta volna. Erre azért lett volna szükség, mert Giorgia Meloni olasz miniszterelnök korábban bírálta Trumpot a XIV. Leó pápával kapcsolatos kijelentései miatt.
A FIFA hivatalosan nem reagált a felvetésre. Ehelyett Infantino múlt heti, washingtoni nyilatkozatára hívták fel a figyelmet. Ebben a nemzetközi szövetség elnöke egyértelműen kijelentette:
Az iráni csapat biztosan ott lesz.
Infantino hangsúlyozta, hogy Irán jogosan kvalifikálta magát a tornára. Hozzátette továbbá, hogy egy kifejezetten jó csapatról van szó, a sportnak pedig függetlennek kell maradnia a politikától.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Irán világbajnoki részvétele körül hónapok óta bizonytalanság uralkodik az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háború miatt. Márciusban az iráni labdarúgó-szövetség biztonsági okokra hivatkozva bejelentette, hogy mégsem vesz részt a tornán. Ezt követően tárgyalásokat kezdtek a FIFA-val a mérkőzéseik Mexikóba áthelyezéséről. Infantino azonban egy márciusi, törökországi látogatás után megerősítette a korábbi terveket. Eszerint az iráni meccseket az eredeti helyszínen, az Egyesült Államokban rendezik meg.
Az iráni kormányszóvivő szerdán az Al-Dzsazírának nyilatkozott a helyzetről. Közölte, hogy Irán "teljes mértékben felkészült" a tornán való részvételre. A válogatott a csoportkör során Új-Zélanddal és Belgiummal Los Angelesben, míg Egyiptommal Seattle-ben mérkőzik meg.
A világbajnokság szabályzata szerint a FIFA-nak "kizárólagos mérlegelési jogköre" van olyan esetekben, ha egy csapat visszalép, vagy kizárják a tornáról. Ilyenkor a szervezet dönthet úgy, hogy egy másik tagszövetség bevonásával pótolja a kieső résztvevőt. Jelenleg azonban a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség részéről semmilyen lépés nem utal arra, hogy élni kívánna ezzel a lehetőséggel.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.