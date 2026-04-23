Megszólalt a FIFA a vb átszervezéséről: tényleg az olaszok mennek Irán helyett?

2026. április 23. 13:23

A FIFA szerint Irán teljes joggal vesz részt a világbajnokságon, és nincs tervben az, hogy lecseréljék Olaszországra a perzsa országot - írta meg a BBC Sport.

A FIFA nem tervezi, hogy Iránt Olaszországra cserélje az idei labdarúgó-világbajnokságon - ez tegnap este merült fel, és a Pénzcentrum is beszámolt róla. Ez annak ellenére van így, hogy Donald Trump különmegbízottja hivatalosan is javasolta a lépést. A négyszeres világbajnok olasz válogatott immár a harmadik egymást követő vb-ről maradt le.

Paolo Zampolli, az amerikai elnök különmegbízottja a Financial Timesnak megerősítette a hírt. Elmondása szerint a cserét Donald Trumpnak és Gianni Infantino FIFA-elnöknek egyaránt felvetette. Az olasz származású Zampolli azzal érvelt, hogy a négyszeres világbajnok Olaszország méltó lenne a részvételre egy amerikai rendezésű tornán. A Financial Times értesülései szerint a javaslat az amerikai–olasz kapcsolatok elsimítását is szolgálta volna. Erre azért lett volna szükség, mert Giorgia Meloni olasz miniszterelnök korábban bírálta Trumpot a XIV. Leó pápával kapcsolatos kijelentései miatt.

A FIFA hivatalosan nem reagált a felvetésre. Ehelyett Infantino múlt heti, washingtoni nyilatkozatára hívták fel a figyelmet. Ebben a nemzetközi szövetség elnöke egyértelműen kijelentette:

Az iráni csapat biztosan ott lesz.

Infantino hangsúlyozta, hogy Irán jogosan kvalifikálta magát a tornára. Hozzátette továbbá, hogy egy kifejezetten jó csapatról van szó, a sportnak pedig függetlennek kell maradnia a politikától.

Irán világbajnoki részvétele körül hónapok óta bizonytalanság uralkodik az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háború miatt. Márciusban az iráni labdarúgó-szövetség biztonsági okokra hivatkozva bejelentette, hogy mégsem vesz részt a tornán. Ezt követően tárgyalásokat kezdtek a FIFA-val a mérkőzéseik Mexikóba áthelyezéséről. Infantino azonban egy márciusi, törökországi látogatás után megerősítette a korábbi terveket. Eszerint az iráni meccseket az eredeti helyszínen, az Egyesült Államokban rendezik meg.

Az iráni kormányszóvivő szerdán az Al-Dzsazírának nyilatkozott a helyzetről. Közölte, hogy Irán "teljes mértékben felkészült" a tornán való részvételre. A válogatott a csoportkör során Új-Zélanddal és Belgiummal Los Angelesben, míg Egyiptommal Seattle-ben mérkőzik meg.

A világbajnokság szabályzata szerint a FIFA-nak "kizárólagos mérlegelési jogköre" van olyan esetekben, ha egy csapat visszalép, vagy kizárják a tornáról. Ilyenkor a szervezet dönthet úgy, hogy egy másik tagszövetség bevonásával pótolja a kieső résztvevőt. Jelenleg azonban a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség részéről semmilyen lépés nem utal arra, hogy élni kívánna ezzel a lehetőséggel.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #olaszország #labdarúgás #usa #donald trump #irán #washington #FIFA #vb 2026

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
1
7 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
5 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
6 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 13:08
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 10:05
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Agrárszektor  |  2026. április 23. 13:27
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla