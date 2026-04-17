2026. április 17. péntek Rudolf
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Los Angeles, Kalifornia, USA - 2010. május 12: Kezek tartják a labdarúgó-világbajnokság trófeájának másolatát a dél-afrikai torna előtt. vb, világbajnokság, fifa world cup, foci vb
Sport

Most érkezett: Donald Trump elárulta, hogy ott lehet-e Irán a nyári foci-vb-n

Pénzcentrum
2026. április 17. 14:02

A Trump-kormányzat arra számít, hogy az iráni labdarúgó-válogatott elutazik az Egyesült Államokba a közelgő világbajnokságra. Mindezt annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán - jelentette a Politico.

Andrew Giuliani, a Fehér Ház FIFA-világbajnoki munkacsoportjának ügyvezető igazgatója a Politicónak adott interjújában elmondta, hogy az amerikai fél Irán részvételével számol. "Nem fogok az iráni csapat nevében beszélni, de azt elárulhatom, hogy az elnök – amikor beszéltem vele – meghívta az iráni válogatottat" – fogalmazott Giuliani. Hozzátette, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szintén megerősítette Irán érkezését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyilatkozat hetekig tartó bizonytalanság után látott napvilágot. Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek miatt korábban kérdéses volt, hogy az iráni csapat egyáltalán részt vesz-e a tornán. Irán ugyanis arra kérte a FIFA-t, hogy a meccseit helyezzék át Mexikóba, de a szervezet elutasította a kérelmet.

Giuliani elmondta, hogy az iráni válogatott várhatóan június 10-ig megérkezik az arizonai Tucsonban található edzőtáborába. Ezt követően Los Angelesbe utaznak, ahol Új-Zéland és Belgium ellen lépnek pályára. A csapat végül Seattle-ben mérkőzik meg Egyiptommal.

Donald Trump elnök álláspontja többször is változott az ügyben. Kezdetben azt mondta, nem érdekli, hogy Irán részt vesz-e a tornán. Később viszont már úgy fogalmazott, hogy a biztonságuk érdekében jobb lenne, ha el sem jönnének. Gianni Infantino, a FIFA elnöke és Trump szövetségese a színfalak mögött csendes közvetítő diplomáciát folytatott a torna zavartalan lebonyolítása érdekében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A munkacsoport egy világbajnokság előtt tervezett, Irán és Puerto Rico közötti barátságos mérkőzést is figyelemmel kísér. Giuliani megerősítette, hogy tudomása szerint a meccs továbbra is napirenden van. Kiemelte, hogy a kormányzat jelenleg mindenekelőtt a vízumügyintézés zökkenőmentességére összpontosít.
Címlapkép: Getty Images
#sport #vízum #labdarúgás #usa #donald trump #világbajnokság #politika #Közel-Kelet #FIFA #nemzetközi foci #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
15:01
14:43
14:30
14:15
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
