Most érkezett: Donald Trump elárulta, hogy ott lehet-e Irán a nyári foci-vb-n

A Trump-kormányzat arra számít, hogy az iráni labdarúgó-válogatott elutazik az Egyesült Államokba a közelgő világbajnokságra. Mindezt annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán - jelentette a Politico.

Andrew Giuliani, a Fehér Ház FIFA-világbajnoki munkacsoportjának ügyvezető igazgatója a Politicónak adott interjújában elmondta, hogy az amerikai fél Irán részvételével számol. "Nem fogok az iráni csapat nevében beszélni, de azt elárulhatom, hogy az elnök – amikor beszéltem vele – meghívta az iráni válogatottat" – fogalmazott Giuliani. Hozzátette, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szintén megerősítette Irán érkezését.

A nyilatkozat hetekig tartó bizonytalanság után látott napvilágot. Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek miatt korábban kérdéses volt, hogy az iráni csapat egyáltalán részt vesz-e a tornán. Irán ugyanis arra kérte a FIFA-t, hogy a meccseit helyezzék át Mexikóba, de a szervezet elutasította a kérelmet.

Giuliani elmondta, hogy az iráni válogatott várhatóan június 10-ig megérkezik az arizonai Tucsonban található edzőtáborába. Ezt követően Los Angelesbe utaznak, ahol Új-Zéland és Belgium ellen lépnek pályára. A csapat végül Seattle-ben mérkőzik meg Egyiptommal.

Donald Trump elnök álláspontja többször is változott az ügyben. Kezdetben azt mondta, nem érdekli, hogy Irán részt vesz-e a tornán. Később viszont már úgy fogalmazott, hogy a biztonságuk érdekében jobb lenne, ha el sem jönnének. Gianni Infantino, a FIFA elnöke és Trump szövetségese a színfalak mögött csendes közvetítő diplomáciát folytatott a torna zavartalan lebonyolítása érdekében.

A munkacsoport egy világbajnokság előtt tervezett, Irán és Puerto Rico közötti barátságos mérkőzést is figyelemmel kísér. Giuliani megerősítette, hogy tudomása szerint a meccs továbbra is napirenden van. Kiemelte, hogy a kormányzat jelenleg mindenekelőtt a vízumügyintézés zökkenőmentességére összpontosít.