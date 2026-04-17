Most érkezett: Donald Trump elárulta, hogy ott lehet-e Irán a nyári foci-vb-n
A Trump-kormányzat arra számít, hogy az iráni labdarúgó-válogatott elutazik az Egyesült Államokba a közelgő világbajnokságra. Mindezt annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán - jelentette a Politico.
Andrew Giuliani, a Fehér Ház FIFA-világbajnoki munkacsoportjának ügyvezető igazgatója a Politicónak adott interjújában elmondta, hogy az amerikai fél Irán részvételével számol. "Nem fogok az iráni csapat nevében beszélni, de azt elárulhatom, hogy az elnök – amikor beszéltem vele – meghívta az iráni válogatottat" – fogalmazott Giuliani. Hozzátette, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szintén megerősítette Irán érkezését.
A nyilatkozat hetekig tartó bizonytalanság után látott napvilágot. Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek miatt korábban kérdéses volt, hogy az iráni csapat egyáltalán részt vesz-e a tornán. Irán ugyanis arra kérte a FIFA-t, hogy a meccseit helyezzék át Mexikóba, de a szervezet elutasította a kérelmet.
Giuliani elmondta, hogy az iráni válogatott várhatóan június 10-ig megérkezik az arizonai Tucsonban található edzőtáborába. Ezt követően Los Angelesbe utaznak, ahol Új-Zéland és Belgium ellen lépnek pályára. A csapat végül Seattle-ben mérkőzik meg Egyiptommal.
Donald Trump elnök álláspontja többször is változott az ügyben. Kezdetben azt mondta, nem érdekli, hogy Irán részt vesz-e a tornán. Később viszont már úgy fogalmazott, hogy a biztonságuk érdekében jobb lenne, ha el sem jönnének. Gianni Infantino, a FIFA elnöke és Trump szövetségese a színfalak mögött csendes közvetítő diplomáciát folytatott a torna zavartalan lebonyolítása érdekében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A munkacsoport egy világbajnokság előtt tervezett, Irán és Puerto Rico közötti barátságos mérkőzést is figyelemmel kísér. Giuliani megerősítette, hogy tudomása szerint a meccs továbbra is napirenden van. Kiemelte, hogy a kormányzat jelenleg mindenekelőtt a vízumügyintézés zökkenőmentességére összpontosít.
Bár a péntek esti futballkínálat nem túl bőséges, a topligákban így is akad néhány izgalmas összecsapás.
A közelmúltbeli politikai fordulat példátlan bizonytalanságot hozott a magyar labdarúgásba.
Rangadók hétvégéje: Arsenal és Manchester City csatája a bajnoki címért, Merseyside-derbi és európai topligás csemegék
A Premier League-ben a címvédő Manchester City fogadja a listavezető Arsenalt, ráadásul a Merseyside-derbin az Everton és a Liverpool is összecsap.
A bajnoki versenyfutás szempontjából rendkvül fontos találkozót tartanak a magyar labdarúgó NB I-ben vasárnap este.
A Vasas közleményében úgy fogalmazott: emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének döntése értelmében a következő szezontól átalakul a hazai élvonalbeli bajnokságok kiesési rendszere.
A kialakult helyzet miatt a szervezetnek mielőbb tisztújító közgyűlést kell összehívnia.
Az európai labdarúgó-bajnokságok hétvégi fordulójában több meglepetés is született.
Húszmilliós, kacsalábon forgó palotát építtet a Bayern sztárja: nem fogod kitalálni, hol, el is dőlt a jövője?
Harry Kane 20 millió fontos luxusvillát építtet a London melletti Surrey megyében, miközben a Bayern Münchennél éppen szerződéshosszabbításról tárgyal.
Hat fordulóval a bajnokság vége előtt a Spurs továbbra is a kiesőzónában vesztegel, míg az újonc Sunderland a tizedik helyre lépett előre.
A holland védő hátproblémája még mindig nem jött rendbe, visszatérésének időpontja pedig a szezon végéhez közeledve egyre bizonytalanabb.
A legelső világbajnokságon kevesebb, mint a harmada indult el a mostani, 48-as létszámnak. Íme, az 1930-as, uruguayi világbajnokság története.
A 18 éves ausztrál Gout Gout a világ idei legjobb idejével, 19,67 másodperccel nyerte meg a 200 méteres síkfutást a Sydney-ben rendezett ausztrál bajnokságon.
Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.
A mai nap bőséges futballkínálatot ígér: délután szinte egyszerre zajlanak a legrangosabb európai bajnokságok mérkőzései, estére pedig igazi csemegék maradnak.
A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.
A Kazincbarcika nem kapott újabb haladékot, újabb vereségük - és az MTK győzelme - biztossá tette, hogy el kell köszönniük májusban az első vonaltól.
Torokszorító történet: megmentette az életét gyerekként, most meg akarja köszönni a Liverpool-szurkoló
A hillsborough-i katasztrófa egyik túlélője, aki mindössze 13 éves volt a tragédia idején, 37 évvel később keresi azt az ismeretlen férfit, aki megmentette az életét...
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.