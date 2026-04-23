A rendhagyó javaslat célja az amerikai és az olasz vezetés közötti diplomáciai feszültség enyhítése.
Durva adóbotrány tört ki a Forma 1-ben: börtön várhat több pilótára is?
Az olasz adóhatóság szigorú fellépésbe kezdett a Forma–1-es versenyzőkkel szemben: visszamenőlegesen kívánják behajtani az Olaszországban rendezett nagydíjakon szerzett jövedelmek után járó adókat, ami akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
A bolognai Guardia di Finanza, vagyis az olasz pénzügyőrség nyomozást indított az F1-es csapatok és versenyzők ügyében. A vizsgálat arra irányul, hogy az olasz területen megrendezett versenyeken keletkezett jövedelmek után szabályosan befizették-e az adót. Az Il Resto del Carlino című bolognai lap szerint az eljárást Alessandro Mei ügyvéd kezdeményezte. Ő alapos vizsgálatot kért a külföldi sportolók adókötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.
Az olasz adójogszabályok értelmében az országban sporteseményeken részt vevő külföldi sportolók kötelesek jövedelemadót fizetni az ott szerzett bevételeik után. A jogszabály alkalmazása azonban eddig következetlen volt. A hatóságok korábban nem követelték meg az adó megfizetését a versenyzőktől vagy a csapataiktól.
Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!
A RacingNews365 értesülései szerint a Guardia di Finanza valamennyi jelenlegi, illetve nemrég visszavonult F1-es versenyzővel szemben eljárást indított. Az adóhatóság levélben kereste meg az érintetteket. Ebben a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallás benyújtását kérik, és személyes, vagy képviselő útján történő egyeztetésre szólítanak fel. Az olasz állam ráadásul több évre visszamenőleg is be kívánja hajtani az elmaradt adókat. Ehhez a versenyzői és szponzori szerződésekbe is betekintést kérnek.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az érintett versenyzők számára a hatósági eljárás súlyos következményekkel járhat. Ha az elmaradt adó összege meghaladja az 50 ezer eurót, az Olaszországban bűncselekménynek minősül. Ilyen esetben az adóhátralékon felül jelentős pénzbírság is kiszabható.
Az elmúlt években három olaszországi helyszínen rendeztek F1-es futamot: Monzában, Imolában és Mugellóban. Utóbbi a 2020-as világjárvány idején adott otthont a Toszkán Nagydíjnak. A számvevőszék mindhárom tartományban vizsgálatot rendelt el. A külföldi sportolók adóztatása egyébként nem új keletű téma Olaszországban. A kérdés már 2020-ban is szóba került a parlamentben, akkor azonban nem lettek komolyabb következményei. Hasonló adózási rendszert alkalmaz többek között Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is.
Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon
A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon.
A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról
Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.
Váratlan pluszköltséget kaptak a nyakukba a futballklubok: megy a morgás ezerrel, vajon megoldódik ez?
A Premier League klubjai egyre elégedetlenebbek a Független Labdarúgó-szabályozó Hatóság (IFR) költségeivel.
A terveket kedden mutatták be a szövetség nemzeti válogatottak versenyeiért felelős bizottságának.
Április 22-én, szerdán újabb - egyben a legutolsó - lehetőség nyílik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyeinek megvásárlására.
Sorozatban ötödször kapott ki a Chelsea, amivel erősen távolodni látszik a BL-indulás.
Tíz évvel ezelőtt a Leicester City a Premier League bajnoka volt, a következő szezont azonban már a harmadosztályban kezdi.
Az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint Thomas Tuchelnek meg kell oldania a csapatra jellemző bátortalan játékot, ha nyerni akarnak a világbajnokságon.
Tíz évvel azután, hogy a Leicester City az angol futball történetének egyik legnagyobb meglepetését okozva bajnok lett a Premier League-ben, a klub most a harmadosztályba...
A Premier League kiesési küzdelme a hajrájához érkezett: a Tottenham, a West Ham, a Nottingham Forest és a Leeds United sorsa még nem dőlt el.
A győriek 1–0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt...
Vasárnap hajnalban késeléses támadás érte Alamara Djabit, az FC Midtjylland 19 éves középpályását a dániai Herningben.
Karren Brady lemondott a West Ham alelnöki posztjáról. A sportvezetőt a szurkolók már hosszú ideje kritizálták.
Norris elismerte, hogy nehéz volt számára a szezonkezdet, de ebből is igyekszik erőt meríteni.
A Forma-1 döntéshozói és a csapatok egyre közelebb állnak az idén bevezetett, sok vitát kiváltó szabályok módosításához.
A 37 éves magyar sportoló, Törőcsik Ágnes eredményével a hazai szabadtüdős búvárkodás történetének eddigi legjelentősebb sikerét érte el.
A pénz nem tud játszani: hiába a dollárszázmilliós fizetések, tizenegyedszer is kikapott a baseballcsapat
Az amerikai profi baseball-bajnokság, a MLB második legdrágább csapata 381 millió dolláros bérkerettel a háta mögött vasárnap zsinórban a tizenegyedik vereségét szenvedte el.
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.