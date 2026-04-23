monza szó pálya légi felvétel drónról naplementekor, monzai versenypálya, f1, forma 1, monza, olasz nagydíj
Sport

Durva adóbotrány tört ki a Forma 1-ben: börtön várhat több pilótára is?

Pénzcentrum
2026. április 23. 10:14

Az olasz adóhatóság szigorú fellépésbe kezdett a Forma–1-es versenyzőkkel szemben: visszamenőlegesen kívánják behajtani az Olaszországban rendezett nagydíjakon szerzett jövedelmek után járó adókat, ami akár büntetőjogi következményekkel is járhat.

A bolognai Guardia di Finanza, vagyis az olasz pénzügyőrség nyomozást indított az F1-es csapatok és versenyzők ügyében. A vizsgálat arra irányul, hogy az olasz területen megrendezett versenyeken keletkezett jövedelmek után szabályosan befizették-e az adót. Az Il Resto del Carlino című bolognai lap szerint az eljárást Alessandro Mei ügyvéd kezdeményezte. Ő alapos vizsgálatot kért a külföldi sportolók adókötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

Az olasz adójogszabályok értelmében az országban sporteseményeken részt vevő külföldi sportolók kötelesek jövedelemadót fizetni az ott szerzett bevételeik után. A jogszabály alkalmazása azonban eddig következetlen volt. A hatóságok korábban nem követelték meg az adó megfizetését a versenyzőktől vagy a csapataiktól.

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!

A RacingNews365 értesülései szerint a Guardia di Finanza valamennyi jelenlegi, illetve nemrég visszavonult F1-es versenyzővel szemben eljárást indított. Az adóhatóság levélben kereste meg az érintetteket. Ebben a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallás benyújtását kérik, és személyes, vagy képviselő útján történő egyeztetésre szólítanak fel. Az olasz állam ráadásul több évre visszamenőleg is be kívánja hajtani az elmaradt adókat. Ehhez a versenyzői és szponzori szerződésekbe is betekintést kérnek.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az érintett versenyzők számára a hatósági eljárás súlyos következményekkel járhat. Ha az elmaradt adó összege meghaladja az 50 ezer eurót, az Olaszországban bűncselekménynek minősül. Ilyen esetben az adóhátralékon felül jelentős pénzbírság is kiszabható.

Az elmúlt években három olaszországi helyszínen rendeztek F1-es futamot: Monzában, Imolában és Mugellóban. Utóbbi a 2020-as világjárvány idején adott otthont a Toszkán Nagydíjnak. A számvevőszék mindhárom tartományban vizsgálatot rendelt el. A külföldi sportolók adóztatása egyébként nem új keletű téma Olaszországban. A kérdés már 2020-ban is szóba került a parlamentben, akkor azonban nem lettek komolyabb következményei. Hasonló adózási rendszert alkalmaz többek között Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
2026. április 22.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
1
7 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
5 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
6 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 10:05
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 06:35
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
Agrárszektor  |  2026. április 23. 08:59
Tíz év után visszatérhet a rémálom: szörnyű időjárásra figyelmeztetnek