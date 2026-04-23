Durva adóbotrány tört ki a Forma 1-ben: börtön várhat több pilótára is?

Az olasz adóhatóság szigorú fellépésbe kezdett a Forma–1-es versenyzőkkel szemben: visszamenőlegesen kívánják behajtani az Olaszországban rendezett nagydíjakon szerzett jövedelmek után járó adókat, ami akár büntetőjogi következményekkel is járhat.

A bolognai Guardia di Finanza, vagyis az olasz pénzügyőrség nyomozást indított az F1-es csapatok és versenyzők ügyében. A vizsgálat arra irányul, hogy az olasz területen megrendezett versenyeken keletkezett jövedelmek után szabályosan befizették-e az adót. Az Il Resto del Carlino című bolognai lap szerint az eljárást Alessandro Mei ügyvéd kezdeményezte. Ő alapos vizsgálatot kért a külföldi sportolók adókötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

Az olasz adójogszabályok értelmében az országban sporteseményeken részt vevő külföldi sportolók kötelesek jövedelemadót fizetni az ott szerzett bevételeik után. A jogszabály alkalmazása azonban eddig következetlen volt. A hatóságok korábban nem követelték meg az adó megfizetését a versenyzőktől vagy a csapataiktól.

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!

A RacingNews365 értesülései szerint a Guardia di Finanza valamennyi jelenlegi, illetve nemrég visszavonult F1-es versenyzővel szemben eljárást indított. Az adóhatóság levélben kereste meg az érintetteket. Ebben a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallás benyújtását kérik, és személyes, vagy képviselő útján történő egyeztetésre szólítanak fel. Az olasz állam ráadásul több évre visszamenőleg is be kívánja hajtani az elmaradt adókat. Ehhez a versenyzői és szponzori szerződésekbe is betekintést kérnek.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az érintett versenyzők számára a hatósági eljárás súlyos következményekkel járhat. Ha az elmaradt adó összege meghaladja az 50 ezer eurót, az Olaszországban bűncselekménynek minősül. Ilyen esetben az adóhátralékon felül jelentős pénzbírság is kiszabható.

Az elmúlt években három olaszországi helyszínen rendeztek F1-es futamot: Monzában, Imolában és Mugellóban. Utóbbi a 2020-as világjárvány idején adott otthont a Toszkán Nagydíjnak. A számvevőszék mindhárom tartományban vizsgálatot rendelt el. A külföldi sportolók adóztatása egyébként nem új keletű téma Olaszországban. A kérdés már 2020-ban is szóba került a parlamentben, akkor azonban nem lettek komolyabb következményei. Hasonló adózási rendszert alkalmaz többek között Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is.