Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell

Gyulay Zsolt lemondott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökségi tagságáról, amivel a testület határozatképtelenné vált. A kialakult helyzet miatt a szervezetnek mielőbb tisztújító közgyűlést kell összehívnia - jelentette a Racing line.

Az MNASZ alapszabálya szerint az elnökségnek hét tagból kellene állnia, ám a korábbi lemondások miatt a létszám már korábban négy főre csökkent. Bár Gyulay Zsolt eddig kitartott, most megnövekedett feladataira hivatkozva ő is távozott. Lépése nyomán mindössze hárman maradtak a vezetőségben: Szujó Zoltán elnök, valamint Rabócsi Tibor és Kálmán Péter.

A határozatképtelenné vált elnökségnek így haladéktalanul össze kell hívnia egy tisztújító közgyűlést. Ezen az eseményen a hazai autósport társadalma ismét dönthet a sportág jövőjéről. A 2022-ben megválasztott vezetés ciklusa alatt jelentős személyi változások történtek mind az elnökség, mind pedig a szakágvezetők összetételében.

A Racing Line szerint a tagság soraiban egyre többen érzik úgy, hogy a magyar autósport rossz irányba halad. Ezt az elégedetlenséget hűen tükrözik a rohamosan csökkenő nevezői létszámok. Emellett az MNASZ és a Magyar Gyorsulási Szövetség közötti folyamatos, nyilvános konfliktusok is tovább rontották a szervezet megítélését.

