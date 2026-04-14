Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Budapest, 2026. január 24.Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 2
Sport

Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell

Pénzcentrum
2026. április 14. 14:47

Gyulay Zsolt lemondott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökségi tagságáról, amivel a testület határozatképtelenné vált. A kialakult helyzet miatt a szervezetnek mielőbb tisztújító közgyűlést kell összehívnia - jelentette a Racing line.

Az MNASZ alapszabálya szerint az elnökségnek hét tagból kellene állnia, ám a korábbi lemondások miatt a létszám már korábban négy főre csökkent. Bár Gyulay Zsolt eddig kitartott, most megnövekedett feladataira hivatkozva ő is távozott. Lépése nyomán mindössze hárman maradtak a vezetőségben: Szujó Zoltán elnök, valamint Rabócsi Tibor és Kálmán Péter.

A határozatképtelenné vált elnökségnek így haladéktalanul össze kell hívnia egy tisztújító közgyűlést. Ezen az eseményen a hazai autósport társadalma ismét dönthet a sportág jövőjéről. A 2022-ben megválasztott vezetés ciklusa alatt jelentős személyi változások történtek mind az elnökség, mind pedig a szakágvezetők összetételében.

A Racing Line szerint a tagság soraiban egyre többen érzik úgy, hogy a magyar autósport rossz irányba halad. Ezt az elégedetlenséget hűen tükrözik a rohamosan csökkenő nevezői létszámok. Emellett az MNASZ és a Magyar Gyorsulási Szövetség közötti folyamatos, nyilvános konfliktusok is tovább rontották a szervezet megítélését.

