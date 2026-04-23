Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sport

Kiélezett küzdelmek a Fizz Liga 31. fordulójában: közel az igazság pillanata

2026. április 23. 07:00

A Fizz Liga 31. fordulójában a bajnoki címért, a dobogós helyekért folyik tovább a csata: kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek a hétvégén.

A magyar bajnokságban a 31. forduló hétvégéjén kiélezett összecsapások várhatók, ahol a bajnoki címért folyó verseny mellett a középmezőnyben is komoly csaták várhatóak. A két kieső csapat személye már eldőlt: április közepén a Kazincbarcika, majd egy hétre rá a Diósgyőr számára lett biztos, hogy az őszt a másodosztályban kezdik majd.

DVSC–Győri ETO: rangadó Debrecenben

A vasárnap esti rangadón a DVSC próbálja megállítani a lendületben lévő Győrt. A vendégek az elmúlt öt meccsükön veretlenek maradtak, mérlegük négy győzelem és egy döntetlen. A múlt hét végén a Fradit is lenyomták hazai pályán, így egyre közelebb kerülnek a bajnoki címhez.

A debreceniek számára a dobogós helyezés megőrzése a tét, hiszen mindössze egy ponttal előzik meg a negyedik helyen álló Zalaegerszeget. A téli szünet előtti egymás elleni mérkőzésükön 2–2-es döntetlent játszottak, ami azt mutatja, hogy a hazai pálya előnye sokat jelenthet ebben a párharcban.

Fizz Liga 31. forduló
Debreceni VSC
Győri ETO FC
2026. április 26. vasárnap 19:30
|
Nagyerdei Stadion, Debrecen
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Debreceni VSC: 13 (43.3%)
  Győri ETO FC: 8 (26.7%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Debreceni VSC: 51
  Győri ETO FC: 34
Gólkülönbség: 17
Hazai győzelem
  Debreceni VSC: 7
  Győri ETO FC: 8
Vendéggyőzelem
  Debreceni VSC: 6
  Győri ETO FC: 0
Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

Ferencváros–Paks: javítana a címvédő

Szintén vasárnap lép pályára a Ferencváros, amely hazai környezetben fogadja a Paksot. A címvédő zöld-fehérek legutóbbi vereségük után mindenképpen javítani szeretnének, mivel a Győr három ponttal meglépett tőlük az élen.

A Paks az ötödik helyen áll, de továbbra is harcban van a dobogóért, hiszen csupán két pont a lemaradása a harmadik helytől. A téli találkozójukon a Ferencváros 1–0-ra nyert idegenben, és most hazai pályán szeretné megismételni sikerét.

Nyíregyháza–Zalaegerszeg: értékes pontok várnak gazdára a középmezőnyben

Szombaton három mérkőzést rendeznek, amelyek közül a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg összecsapása ígérkezik a legérdekesebbnek.

Mindkét csapat jó formát mutat, a vendég zalaiaknak pedig nagy szükségük lenne a pontokra, ha be akarják érni a harmadik helyen álló Debrecent. A nyíregyháziak a középmezőnyben igyekeznek stabilizálni helyzetüket, számukra a hazai pontszerzés a fő cél.

Puskás Akadémia–Újpest: harc a hatodik helyért

A szombati játéknap további mérkőzése a Puskás Akadémia és az Újpest FC találkozója lesz szombaton. Mindkét csapat a középmezőnyben foglal helyet, az újpestiek egy ponttal állnak jobban.

Az utóbbi időben a lilák jobb formát mutatnak, három győzelem szerepel a nevük mellett az elmúlt öt meccsükön. Ezzel szemben a felcsútiak három vereséget is elszenvedtek ugyanebben az időszakban.
