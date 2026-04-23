Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott sztárja kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a The Hundred krikettliga birminghami csapatában, a Birmingham Phoenixben.
Kiélezett küzdelmek a Fizz Liga 31. fordulójában: közel az igazság pillanata
A Fizz Liga 31. fordulójában a bajnoki címért, a dobogós helyekért folyik tovább a csata: kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek a hétvégén.
A magyar bajnokságban a 31. forduló hétvégéjén kiélezett összecsapások várhatók, ahol a bajnoki címért folyó verseny mellett a középmezőnyben is komoly csaták várhatóak. A két kieső csapat személye már eldőlt: április közepén a Kazincbarcika, majd egy hétre rá a Diósgyőr számára lett biztos, hogy az őszt a másodosztályban kezdik majd.
DVSC–Győri ETO: rangadó Debrecenben
A vasárnap esti rangadón a DVSC próbálja megállítani a lendületben lévő Győrt. A vendégek az elmúlt öt meccsükön veretlenek maradtak, mérlegük négy győzelem és egy döntetlen. A múlt hét végén a Fradit is lenyomták hazai pályán, így egyre közelebb kerülnek a bajnoki címhez.
A debreceniek számára a dobogós helyezés megőrzése a tét, hiszen mindössze egy ponttal előzik meg a negyedik helyen álló Zalaegerszeget. A téli szünet előtti egymás elleni mérkőzésükön 2–2-es döntetlent játszottak, ami azt mutatja, hogy a hazai pálya előnye sokat jelenthet ebben a párharcban.
Ferencváros–Paks: javítana a címvédő
Szintén vasárnap lép pályára a Ferencváros, amely hazai környezetben fogadja a Paksot. A címvédő zöld-fehérek legutóbbi vereségük után mindenképpen javítani szeretnének, mivel a Győr három ponttal meglépett tőlük az élen.
A Paks az ötödik helyen áll, de továbbra is harcban van a dobogóért, hiszen csupán két pont a lemaradása a harmadik helytől. A téli találkozójukon a Ferencváros 1–0-ra nyert idegenben, és most hazai pályán szeretné megismételni sikerét.
Nyíregyháza–Zalaegerszeg: értékes pontok várnak gazdára a középmezőnyben
Szombaton három mérkőzést rendeznek, amelyek közül a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg összecsapása ígérkezik a legérdekesebbnek.
Mindkét csapat jó formát mutat, a vendég zalaiaknak pedig nagy szükségük lenne a pontokra, ha be akarják érni a harmadik helyen álló Debrecent. A nyíregyháziak a középmezőnyben igyekeznek stabilizálni helyzetüket, számukra a hazai pontszerzés a fő cél.
Puskás Akadémia–Újpest: harc a hatodik helyért
A szombati játéknap további mérkőzése a Puskás Akadémia és az Újpest FC találkozója lesz szombaton. Mindkét csapat a középmezőnyben foglal helyet, az újpestiek egy ponttal állnak jobban.
Az utóbbi időben a lilák jobb formát mutatnak, három győzelem szerepel a nevük mellett az elmúlt öt meccsükön. Ezzel szemben a felcsútiak három vereséget is elszenvedtek ugyanebben az időszakban.
A terveket kedden mutatták be a szövetség nemzeti válogatottak versenyeiért felelős bizottságának.
Április 22-én, szerdán újabb - egyben a legutolsó - lehetőség nyílik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyeinek megvásárlására.
Sorozatban ötödször kapott ki a Chelsea, amivel erősen távolodni látszik a BL-indulás.
Tíz évvel ezelőtt a Leicester City a Premier League bajnoka volt, a következő szezont azonban már a harmadosztályban kezdi.
Az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint Thomas Tuchelnek meg kell oldania a csapatra jellemző bátortalan játékot, ha nyerni akarnak a világbajnokságon.
Tíz évvel azután, hogy a Leicester City az angol futball történetének egyik legnagyobb meglepetését okozva bajnok lett a Premier League-ben, a klub most a harmadosztályba...
A Premier League kiesési küzdelme a hajrájához érkezett: a Tottenham, a West Ham, a Nottingham Forest és a Leeds United sorsa még nem dőlt el.
A győriek 1–0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt...
Vasárnap hajnalban késeléses támadás érte Alamara Djabit, az FC Midtjylland 19 éves középpályását a dániai Herningben.
Karren Brady lemondott a West Ham alelnöki posztjáról. A sportvezetőt a szurkolók már hosszú ideje kritizálták.
Norris elismerte, hogy nehéz volt számára a szezonkezdet, de ebből is igyekszik erőt meríteni.
A Forma-1 döntéshozói és a csapatok egyre közelebb állnak az idén bevezetett, sok vitát kiváltó szabályok módosításához.
A 37 éves magyar sportoló, Törőcsik Ágnes eredményével a hazai szabadtüdős búvárkodás történetének eddigi legjelentősebb sikerét érte el.
A pénz nem tud játszani: hiába a dollárszázmilliós fizetések, tizenegyedszer is kikapott a baseballcsapat
Az amerikai profi baseball-bajnokság, a MLB második legdrágább csapata 381 millió dolláros bérkerettel a háta mögött vasárnap zsinórban a tizenegyedik vereségét szenvedte el.
Különös diéta, de működik: sörrel és gyorskajával melegített a sznúkerjátékos, majd rommá verte ellenfelét
A recept működött: a rossz kezdés utáni napon három százas breakkel söpörte el kínai ellenfelét a sznúkerjátékos.
Az Arsenal 2–1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt.
Hatalmas változások a hokiválogatott keretében: máris elköszöntek hét játékostól, így áll most a vb-felkészülés
A szakmai stáb hét játékostól elköszönt, tízen viszont ezen a héten csatlakoznak a csapathoz.
A románok legendája nehéz örökséget vesz át: alig két hete hunyt el elődje, és a vébére sem jutottak ki.
