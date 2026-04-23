2026. április 23. csütörtök Béla
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dinamikus akciófelvétel egy férfiról, aki egy ötös pályán focizik. A kép a játék egy intenzív pillanatát örökíti meg, beleértve a játékos labdába rúgását. A szabadtéri környezetben egy műfüves pálya található hálóval körülvett kerítéss
Sport

Itt a döntés a Nyíregyháza edzőjéről: folytathatja Bódog Tamás a munkát?

MTI
2026. április 23. 15:24

Bár súlyos verést kaptak Újpesten, meghosszabbították a Bundesligát is megjárt Bódog Tamás szerződését, így a következő szezonban is ő irányítja a Szparit.

Továbbra is Bódog Tamás irányítja a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus együttesét. A vezetőség a sikeres élvonalbeli bennmaradás után megállapodott a szakemberrel, így a jövőben is vele képzelik el a közös munkát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Révész Bálint klubtulajdonos a döntést azzal indokolta, hogy a csapat tavasszal jó teljesítményt nyújtott. Elérték a kitűzött célt, így az együttes irányítása egyértelműen jó kezekben van. A vezetőség a folyamatos előrelépés és a fejlődés reményében döntött a szerződéshosszabbítás mellett.

Az október végén kinevezett Bódog eddig hét győzelmet, öt döntetlent és hét vereséget ért el a csapattal. A szakember felé mutatott biazalom még annak elleére is töretlen, hogy a legutóbbi fordulóban súlyos, 7-2-es vereséget szenvedtek Újpesten. A Nyíregyháza bennmaradása azonban mégis biztossá vált, miután a rivális Diósgyőr is elveszítette a mérkőzését - a miskolciaknak ez a kiesést jelentette.

A vezetőedző kiemelte, hogy számára döntő jelentőségű volt a tulajdonos töretlen bizalma. Ezt a támogatást mindenképpen szeretné meghálálni. Bódog Tamás célja, hogy a szurkolók segítségével egy eredményes és szerethető csapatot építsen a következő idényre.

Magyarország
Nyíregyháza
Piaci érték: 8,03M €
Edző: Bódog Tamás
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #10
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
9.
MTK Budapest
30
9
8
13
52
59
-7
35
10.
Nyíregyháza
30
9
8
13
42
53
-11
35
11.
Diósgyőr VTK
30
5
10
15
36
57
-21
25
Adatlap létrehozva: 2026.04.23.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #nyíregyháza #edző #magyar foci #újpest fc #NB I #diósgyőr #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:36
16:27
16:15
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
5 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
6 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

Több kisokos

EZT OLVASTAD MÁR?
