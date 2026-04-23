Itt a döntés a Nyíregyháza edzőjéről: folytathatja Bódog Tamás a munkát?
Bár súlyos verést kaptak Újpesten, meghosszabbították a Bundesligát is megjárt Bódog Tamás szerződését, így a következő szezonban is ő irányítja a Szparit.
Továbbra is Bódog Tamás irányítja a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus együttesét. A vezetőség a sikeres élvonalbeli bennmaradás után megállapodott a szakemberrel, így a jövőben is vele képzelik el a közös munkát.
Révész Bálint klubtulajdonos a döntést azzal indokolta, hogy a csapat tavasszal jó teljesítményt nyújtott. Elérték a kitűzött célt, így az együttes irányítása egyértelműen jó kezekben van. A vezetőség a folyamatos előrelépés és a fejlődés reményében döntött a szerződéshosszabbítás mellett.
Az október végén kinevezett Bódog eddig hét győzelmet, öt döntetlent és hét vereséget ért el a csapattal. A szakember felé mutatott biazalom még annak elleére is töretlen, hogy a legutóbbi fordulóban súlyos, 7-2-es vereséget szenvedtek Újpesten. A Nyíregyháza bennmaradása azonban mégis biztossá vált, miután a rivális Diósgyőr is elveszítette a mérkőzését - a miskolciaknak ez a kiesést jelentette.
A vezetőedző kiemelte, hogy számára döntő jelentőségű volt a tulajdonos töretlen bizalma. Ezt a támogatást mindenképpen szeretné meghálálni. Bódog Tamás célja, hogy a szurkolók segítségével egy eredményes és szerethető csapatot építsen a következő idényre.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
9.
MTK Budapest
|
30
|
9
|
8
|
13
|
52
|
59
|
-7
|
35
|
10.
Nyíregyháza
|
30
|
9
|
8
|
13
|
42
|
53
|
-11
|
35
|
11.
Diósgyőr VTK
|
30
|
5
|
10
|
15
|
36
|
57
|
-21
|
25
