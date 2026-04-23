Itt a döntés a Nyíregyháza edzőjéről: folytathatja Bódog Tamás a munkát?

Bár súlyos verést kaptak Újpesten, meghosszabbították a Bundesligát is megjárt Bódog Tamás szerződését, így a következő szezonban is ő irányítja a Szparit.

Továbbra is Bódog Tamás irányítja a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus együttesét. A vezetőség a sikeres élvonalbeli bennmaradás után megállapodott a szakemberrel, így a jövőben is vele képzelik el a közös munkát.

Révész Bálint klubtulajdonos a döntést azzal indokolta, hogy a csapat tavasszal jó teljesítményt nyújtott. Elérték a kitűzött célt, így az együttes irányítása egyértelműen jó kezekben van. A vezetőség a folyamatos előrelépés és a fejlődés reményében döntött a szerződéshosszabbítás mellett.

Az október végén kinevezett Bódog eddig hét győzelmet, öt döntetlent és hét vereséget ért el a csapattal. A szakember felé mutatott biazalom még annak elleére is töretlen, hogy a legutóbbi fordulóban súlyos, 7-2-es vereséget szenvedtek Újpesten. A Nyíregyháza bennmaradása azonban mégis biztossá vált, miután a rivális Diósgyőr is elveszítette a mérkőzését - a miskolciaknak ez a kiesést jelentette.

A vezetőedző kiemelte, hogy számára döntő jelentőségű volt a tulajdonos töretlen bizalma. Ezt a támogatást mindenképpen szeretné meghálálni. Bódog Tamás célja, hogy a szurkolók segítségével egy eredményes és szerethető csapatot építsen a következő idényre.