Madárraj a repülőgép előtt a repülőtéren, koncepciókép a repülőgépekre veszélyes helyzetekről
Utazás

Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát

Gosztola Judit
2026. április 23. 10:05

Bár a madárütközés elsőre ijesztőnek tűnhet, a légiközlekedésben jól kezelt, alacsony kockázatú eseménynek számít - ezt a Budapest Airport is megerősítette a Pénzcentrumnak. A repülőtér szerint a tavaszi és nyári időszakban ugyan nő az ütközések száma, de a megelőző intézkedéseknek, a befogásnak, az élőhelykezelésnek és a riasztásnak köszönhetően ezek ritkán jelentenek valódi veszélyt, a pilóták pedig minden helyzetben a legmagasabb biztonsági protokoll szerint járnak el.

Bár elsőre ijesztőnek hangzik, a madárütközés a repülés egyik leggyakoribb, ugyanakkor legtöbbször ártalmatlan eseménye. A modern repülőgépeket és hajtóműveket kifejezetten úgy tervezik, hogy ellenálljanak az ilyen helyzeteknek, és a pilóták is rendszeresen gyakorolják szimulátorban, hogyan kell reagálniuk, ha madár kerül a hajtóműbe. A legtöbb ütközés felszállás vagy leszállás közben történik, amikor a gép alacsonyan repül, és az utasok gyakran semmit nem vesznek észre az egészből.

A hajtóművek extrém terheléstűrési teszteken mennek át: szó szerint madártetemeket lőnek beléjük, hogy bizonyítsák, a motor nem robban fel és nem áll le azonnal. Ha mégis probléma adódik, a pilóták vagy megszakítják a felszállást, vagy visszatérnek a repülőtérre, a gépek pedig egy hajtóművel is biztonságosan képesek repülni. A repülőterek közben különféle módszerekkel próbálják távol tartani a madarakat ragadozómadarakkal, hangágyúkkal, radarral vagy akár drónokkal. Bár előfordulnak látványos esetek, mint a Hudson folyóra kényszerleszálló US Airways‑járat, a madárütközés az utasokra nézve ritkán jelent valódi veszélyt. A Travel and Leisure utazási szakportál ezen állítását a Budapest Airport is megerősítette a Pénzcentrumnak küldött válaszaiban

Kényszerleszállást hajtott végre egy Budapestre tartó Wizz Air járat: ez volt a baj
Madárral ütközött a Wizz Air Eindhovenből Budapestre tartó járata: vissza kellett fordulnia.

Mint megtudtuk, kiemelt figyelmet fordítanak a repülőtéri madár- és vadvédekezésre, amely mind a repülésbiztonság, mind az állatvilág védelme szempontjából fontos. Ezt a feladatot a madár- és vadvédekezési csoport munkatársai látják el, tevékenységükön belül három fő, alapvető módszer szolgálja a madárütközés elleni védelmet:

  • a befogás,
  • az élőhelykezelés és
  • a riasztás.

A tavaszi migrációs időszakban a madárütközések száma a téli környezethez képest növekszik – válaszolták a Pénzcentrum megkeresésére. Ilyenkor a ragadozó madarak látványos nászrepülésével megkezdődik a fészkelési időszak, a revírek (az állatok vadászterületeinek) elfoglalása.

Júliusban a frissen kirepült fiatal madarak megkezdik önálló életüket. Az egyedszámuk ekkor éri el a csúcspontot az év folyamán. A Budapest Airport madár- és vadvédekezési csoportjának feladata elsősorban az, hogy a repülésbiztonság érdekében

csökkentse az egyedszámot, csökkentve ezzel az ütközések kockázatát is.

Ennek leghatékonyabb módja a madarak élve befogása, egyedi jelölő gyűrűvel való ellátása, majd a Hortobágyi Nemzeti Parkba való szállítása.

Általánosságban elmondható, hogy a repülőtér-üzemeltető a madárvédekezés során a megelőzésre fekteti a legnagyobb hangsúlyt. Alapvető feladatunk az élőhely kezelése, mely legfőképpen a táplálékláncba történő beavatkozást, kaszálást, vizes biotópok kezelését, valamint az erdősült területek hasznosítását jelenti.

 - fejtették ki. A körülbelül 1500 hektáros területen elsősorban a legnagyobb testű és a legnagyobb egyedszámú fajokra koncentrálnak, ilyen faj például a vörös vércse.

A másik alapvető intézkedés az operatív területen dolgozó kollégák napi riasztási tevékenysége, akik 12-14 órában, jellemzően a nappali időszakban teljesítenek szolgálatot a futópályák, gurulóutak környezetében. Számos riasztási eszköz segíti munkájukat:

  • lézerlámpa,
  • hangágyú, illetve
  • a különböző a bioakusztikus rendszerek,

melyek segítenek távol tartani, vagy adott esetben elriasztani az idetévedő madár-és emlősfajokat egyaránt.

A megelőző intézkedéseknek köszönhetően a madárütközések jól kezelt, alacsony kockázatú eseménynek számítanak a légiközlekedésben. Számuk nemcsak összességében, hanem a forgalom arányában is csökkenő tendenciát mutat, és az esetek döntő többségében nem gyakorolnak érdemi hatást a repülésbiztonságra.

Arra a kérdésre, hogy amennyiben egy repülőgép madárütközés miatt megszakítja az útját vagy visszatér a repülőtérre, milyen eljárásrend lép életbe, és az utasoknak van-e bármilyen teendőjük vagy okuk az aggodalomra, ezt válaszolták:

Ha egy repülőgép madárral ütközik, akkor a gép kapitánya dönt arról, hogy a járat visszafordul vagy folytatja újtát. A pilóták minden szükséges tudás és képzés birtokában, a legmagasabb repülésbiztonsági sztenderdet szem előtt tartva mérlegelik a helyzetet és hoznak döntést.

Fontos hangsúlyozni, hogy a madárütközések az esetek túlnyomó többségében nem járnak súlyos következményekkel, és nem jelentenek érdemi veszélyt a repülésbiztonságra. Az utasok számára leginkább az jelenthet kellemetlenséget, ha a repülőgép elővigyázatosságból visszafordul, vagy megszakítja útját.

Ilyen helyzetben az utasoknak nincs teendőjük: a személyzet minden szükséges intézkedést megtesz, és a döntések minden esetben a biztonság fenntartását szolgálják.

A repülőtér-üzemeltető az ütközés bejelentését követően a futópályát minden esetben leellenőrzi, ezzel biztosítva, hogy ne legyen akadály a következő induló vagy érkező légijármű számára. A légijárművet az érkezés után a karbantartó személyzet átvizsgálja és szükség esetén javítja. Fontos, hogy az ütközést okozó madár faja meghatározásra kerüljön, hiszen a későbbi kockázatelemzéseket, védekezési stratégiákat ezek alapján lehet elkészíteni. Akár vérnyomból is, DNS vizsgálattal, laboratóriumi körülmények között kerül kivizsgálásra egy-egy ütközés.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
2026. április 22.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
2026. április 22.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
1
2 hete
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
3 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
3
3 hete
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
4
1 hete
Káosz a Liszt Ferenc reptéren: sorra törlik a járatokat, sok utas hoppon maradhat
5
7 napja
Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik
KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 06:35
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 05:02
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Agrárszektor  |  2026. április 23. 08:59
Tíz év után visszatérhet a rémálom: szörnyű időjárásra figyelmeztetnek