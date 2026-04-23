Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Bár a madárütközés elsőre ijesztőnek tűnhet, a légiközlekedésben jól kezelt, alacsony kockázatú eseménynek számít - ezt a Budapest Airport is megerősítette a Pénzcentrumnak. A repülőtér szerint a tavaszi és nyári időszakban ugyan nő az ütközések száma, de a megelőző intézkedéseknek, a befogásnak, az élőhelykezelésnek és a riasztásnak köszönhetően ezek ritkán jelentenek valódi veszélyt, a pilóták pedig minden helyzetben a legmagasabb biztonsági protokoll szerint járnak el.
Bár elsőre ijesztőnek hangzik, a madárütközés a repülés egyik leggyakoribb, ugyanakkor legtöbbször ártalmatlan eseménye. A modern repülőgépeket és hajtóműveket kifejezetten úgy tervezik, hogy ellenálljanak az ilyen helyzeteknek, és a pilóták is rendszeresen gyakorolják szimulátorban, hogyan kell reagálniuk, ha madár kerül a hajtóműbe. A legtöbb ütközés felszállás vagy leszállás közben történik, amikor a gép alacsonyan repül, és az utasok gyakran semmit nem vesznek észre az egészből.
A hajtóművek extrém terheléstűrési teszteken mennek át: szó szerint madártetemeket lőnek beléjük, hogy bizonyítsák, a motor nem robban fel és nem áll le azonnal. Ha mégis probléma adódik, a pilóták vagy megszakítják a felszállást, vagy visszatérnek a repülőtérre, a gépek pedig egy hajtóművel is biztonságosan képesek repülni. A repülőterek közben különféle módszerekkel próbálják távol tartani a madarakat ragadozómadarakkal, hangágyúkkal, radarral vagy akár drónokkal. Bár előfordulnak látványos esetek, mint a Hudson folyóra kényszerleszálló US Airways‑járat, a madárütközés az utasokra nézve ritkán jelent valódi veszélyt. A Travel and Leisure utazási szakportál ezen állítását a Budapest Airport is megerősítette a Pénzcentrumnak küldött válaszaiban
Mint megtudtuk, kiemelt figyelmet fordítanak a repülőtéri madár- és vadvédekezésre, amely mind a repülésbiztonság, mind az állatvilág védelme szempontjából fontos. Ezt a feladatot a madár- és vadvédekezési csoport munkatársai látják el, tevékenységükön belül három fő, alapvető módszer szolgálja a madárütközés elleni védelmet:
- a befogás,
- az élőhelykezelés és
- a riasztás.
A tavaszi migrációs időszakban a madárütközések száma a téli környezethez képest növekszik – válaszolták a Pénzcentrum megkeresésére. Ilyenkor a ragadozó madarak látványos nászrepülésével megkezdődik a fészkelési időszak, a revírek (az állatok vadászterületeinek) elfoglalása.
Júliusban a frissen kirepült fiatal madarak megkezdik önálló életüket. Az egyedszámuk ekkor éri el a csúcspontot az év folyamán. A Budapest Airport madár- és vadvédekezési csoportjának feladata elsősorban az, hogy a repülésbiztonság érdekében
csökkentse az egyedszámot, csökkentve ezzel az ütközések kockázatát is.
Ennek leghatékonyabb módja a madarak élve befogása, egyedi jelölő gyűrűvel való ellátása, majd a Hortobágyi Nemzeti Parkba való szállítása.
Általánosságban elmondható, hogy a repülőtér-üzemeltető a madárvédekezés során a megelőzésre fekteti a legnagyobb hangsúlyt. Alapvető feladatunk az élőhely kezelése, mely legfőképpen a táplálékláncba történő beavatkozást, kaszálást, vizes biotópok kezelését, valamint az erdősült területek hasznosítását jelenti.
- fejtették ki. A körülbelül 1500 hektáros területen elsősorban a legnagyobb testű és a legnagyobb egyedszámú fajokra koncentrálnak, ilyen faj például a vörös vércse.
A másik alapvető intézkedés az operatív területen dolgozó kollégák napi riasztási tevékenysége, akik 12-14 órában, jellemzően a nappali időszakban teljesítenek szolgálatot a futópályák, gurulóutak környezetében. Számos riasztási eszköz segíti munkájukat:
- lézerlámpa,
- hangágyú, illetve
- a különböző a bioakusztikus rendszerek,
melyek segítenek távol tartani, vagy adott esetben elriasztani az idetévedő madár-és emlősfajokat egyaránt.
A megelőző intézkedéseknek köszönhetően a madárütközések jól kezelt, alacsony kockázatú eseménynek számítanak a légiközlekedésben. Számuk nemcsak összességében, hanem a forgalom arányában is csökkenő tendenciát mutat, és az esetek döntő többségében nem gyakorolnak érdemi hatást a repülésbiztonságra.
Arra a kérdésre, hogy amennyiben egy repülőgép madárütközés miatt megszakítja az útját vagy visszatér a repülőtérre, milyen eljárásrend lép életbe, és az utasoknak van-e bármilyen teendőjük vagy okuk az aggodalomra, ezt válaszolták:
Ha egy repülőgép madárral ütközik, akkor a gép kapitánya dönt arról, hogy a járat visszafordul vagy folytatja újtát. A pilóták minden szükséges tudás és képzés birtokában, a legmagasabb repülésbiztonsági sztenderdet szem előtt tartva mérlegelik a helyzetet és hoznak döntést.
Fontos hangsúlyozni, hogy a madárütközések az esetek túlnyomó többségében nem járnak súlyos következményekkel, és nem jelentenek érdemi veszélyt a repülésbiztonságra. Az utasok számára leginkább az jelenthet kellemetlenséget, ha a repülőgép elővigyázatosságból visszafordul, vagy megszakítja útját.
Ilyen helyzetben az utasoknak nincs teendőjük: a személyzet minden szükséges intézkedést megtesz, és a döntések minden esetben a biztonság fenntartását szolgálják.
A repülőtér-üzemeltető az ütközés bejelentését követően a futópályát minden esetben leellenőrzi, ezzel biztosítva, hogy ne legyen akadály a következő induló vagy érkező légijármű számára. A légijárművet az érkezés után a karbantartó személyzet átvizsgálja és szükség esetén javítja. Fontos, hogy az ütközést okozó madár faja meghatározásra kerüljön, hiszen a későbbi kockázatelemzéseket, védekezési stratégiákat ezek alapján lehet elkészíteni. Akár vérnyomból is, DNS vizsgálattal, laboratóriumi körülmények között kerül kivizsgálásra egy-egy ütközés.
