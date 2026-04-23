Körmüket rágják a spanyolok: megsérült a legnagyobb sztárjuk, kihagyhatja a világbajnokságot?

Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatottban.

A 18 éves csatár a Celta Vigo elleni hazai meccsen (1-0) maga harcolta ki, majd értékesítette a győztes büntetőt az első félidő hajrájában. Ezt követően azonban a földre rogyott, és a bal combját fájlalva cserét kért. Az ESPN információi szerint combhajlítóizom-szakadásról lehet szó. A pontos diagnózist azonban csak a csütörtöki orvosi vizsgálatok után közlik.

Hans-Dieter Flick vezetőedző a mérkőzést követően megerősítette a sérülés tényét. Kiemelte, hogy Yamal a gólja után biztosan nem hagyta volna el önként a pályát, ha nincsen komoly baj. A részleteket illetően a szakember türelmet kért. Csapattársa, Pedri ugyanakkor bizakodó: szerinte a fiatal játékos gyorsan felépülhet, és legfeljebb néhány hetet kell kihagynia.

A sérülés időzítése elsősorban a spanyol válogatott szempontjából aggasztó. A Barcelona ugyanis hat fordulóval a bajnokság vége előtt kilencpontos előnnyel vezet a tabellán: mivel a csapat a Bajnokok Ligájából már kiesett, klubszinten Yamal távolléte kevésbé jelentős veszteség.

Fabrizio Romano olasz újságíró úgy értesült: Yamal a klubszezonban már nem lép pályára, hivatalosan a combhajlítója sérült meg. Ugyanakkor azt is tudni véli, hogy a 20 éves szupertehetség felépül a vébé nyitányára.

Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország viszont június 15-én a Zöld-foki-szigetekkel, június 21-én pedig Szaúd-Arábiával mérkőzik meg Atlantában, a világbajnokság csoportkörében. Ezt követően június 26-án Guadalajarában Uruguayjal találkoznak. Yamal a jelenlegi idényben, minden versenysorozatot figyelembe véve 45 mérkőzésen 24 gólt szerzett. A nemzeti csapatban eddig 25 fellépésen hatszor talált a hálóba.