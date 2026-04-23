2026. április 23. csütörtök Béla
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sérülés, foci, futball, labdarúgás
Sport

Körmüket rágják a spanyolok: megsérült a legnagyobb sztárjuk, kihagyhatja a világbajnokságot?

Pénzcentrum
2026. április 23. 14:13

Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatottban.

A 18 éves csatár a Celta Vigo elleni hazai meccsen (1-0) maga harcolta ki, majd értékesítette a győztes büntetőt az első félidő hajrájában. Ezt követően azonban a földre rogyott, és a bal combját fájlalva cserét kért. Az ESPN információi szerint combhajlítóizom-szakadásról lehet szó. A pontos diagnózist azonban csak a csütörtöki orvosi vizsgálatok után közlik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hans-Dieter Flick vezetőedző a mérkőzést követően megerősítette a sérülés tényét. Kiemelte, hogy Yamal a gólja után biztosan nem hagyta volna el önként a pályát, ha nincsen komoly baj. A részleteket illetően a szakember türelmet kért. Csapattársa, Pedri ugyanakkor bizakodó: szerinte a fiatal játékos gyorsan felépülhet, és legfeljebb néhány hetet kell kihagynia.

Lamine Yamal
Csapata: FC Barcelona
Posztja: támadó
Nemzetisége: spanyol
Életkora: 19 év
Szerződése lejár: 2031. június 29.
Piaci értéke: 200M €
Adatlap létrehozva: 2026.04.23.

A sérülés időzítése elsősorban a spanyol válogatott szempontjából aggasztó. A Barcelona ugyanis hat fordulóval a bajnokság vége előtt kilencpontos előnnyel vezet a tabellán: mivel a csapat a Bajnokok Ligájából már kiesett, klubszinten Yamal távolléte kevésbé jelentős veszteség.

Fabrizio Romano olasz újságíró úgy értesült: Yamal a klubszezonban már nem lép pályára, hivatalosan a combhajlítója sérült meg. Ugyanakkor azt is tudni véli, hogy a 20 éves szupertehetség felépül a vébé nyitányára.

Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország viszont június 15-én a Zöld-foki-szigetekkel, június 21-én pedig Szaúd-Arábiával mérkőzik meg Atlantában, a világbajnokság csoportkörében. Ezt követően június 26-án Guadalajarában Uruguayjal találkoznak. Yamal a jelenlegi idényben, minden versenysorozatot figyelembe véve 45 mérkőzésen 24 gólt szerzett. A nemzeti csapatban eddig 25 fellépésen hatszor talált a hálóba.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #spanyolország #labdarúgás #focista #sérülés #világbajnokság #spanyol #válogatott #fc barcelona

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Új érték
Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
