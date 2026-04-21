Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Sport

Ki megy, ki marad az angol topligában? Durva kiesési harc folyik, csak egy maradhat víz felett

2026. április 21. 16:44

A Premier League kiesési küzdelme a hajrájához érkezett: a Tottenham, a West Ham, a Nottingham Forest és a Leeds United sorsa még nem dőlt el. Ezzel párhuzamosan a Wolves már búcsúzott az élvonaltól, és a Burnley is a másodosztály felé tart - írja a BBC Sport.

A 33. fordulót követően a Tottenham két ponttal a bennmaradást érő helyek mögött áll. A londoni klubbal 1977 óta nem fordult elő, hogy kiesett volna az élvonalból. Roberto de Zerbi csapata szombaton a Brighton elleni késői egyenlítő gól miatt veszített két pontot hazai pályán. A West Ham azonban nem tudta ezt kihasználni, mivel a Crystal Palace otthonában szintén csak döntetlent értek el. A Leeds és a Nottingham Forest viszont győzelemmel távolodott el a veszélyzónától: előbbi nyolc, utóbbi pedig öt pont előnyt dolgozott ki.

A csapatok formáját vizsgálva a Spurs helyzete rendkívül aggasztó. 2026-ban még egyetlen bajnoki mérkőzést sem nyertek meg, és sorozatban tizenöt tétmeccsen maradtak nyeretlenek. Az ehhez hasonló mérleggel rendelkező csapatok – mint a Derby 2008-ban vagy a Sunderland 2003-ban – végül kivétel nélkül kiestek a szezon végén.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
67
3.
Manchester United
58
4.
Aston Villa
58
5.
Liverpool
55
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
23
2.
Igor Thiago
(Brentford)
21
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Morgan Gibbs-White
(Nottingham Forest)
12
Teljes lista
Ezzel szemben a riválisok egyre jobban teljesítenek. A West Ham az utolsó tizenkét meccsén tizenkilenc pontot gyűjtött. A Forest tizenhárom találkozón tizennyolcat, míg a Leeds tizennégy mérkőzésen szintén tizennyolc pontot szerzett.

A hátralévő öt fordulóban papíron a Tottenham sorsolása a legkönnyebb. Először a már biztos kieső Wolves következik idegenben, majd egy hazai mérkőzés a Leeds ellen. Ezt követően az Aston Villa lesz az ellenfél, amely az Európa-liga elődöntőjére készül, ez pedig megoszthatja a birminghamiek erejét és figyelmét. A záró két forduló azonban már keményebb feladatot tartogat: idegenben a Chelsea, hazai pályán pedig az Everton vár rájuk.

A West Ham programja jóval nehezebb. Az Everton és a Brentford elleni mérkőzések után a bajnoki címre hajtó Arsenal látogat hozzájuk, majd a Newcastle otthonában lépnek pályára. A Forest szintén nehéz összecsapások előtt áll a Chelsea és a Manchester United vendégeként, ráadásul a csapat az Európa-liga elődöntőjében is érdekelt.

A statisztikák alapján az utóbbi évtizedben a 36 pont mindig elegendő volt a bennmaradáshoz, ami jelenleg a Leedsnek és a Forestnek kedvez. Idén viszont könnyen előfordulhat, hogy a hagyományosnak mondható 40 pontos határt is el kell érni a túléléshez. Ez a forgatókönyv a West Ham számára lehet különösen ijesztő, hiszen a londoniak 2003-ban 42 ponttal búcsúztak az élvonaltól, ami a mai napig negatív rekordnak számít.

A szakértők többsége a Tottenham kiesését valószínűsíti. Jamie Carragher szerint a West Ham a Brentford és a Leeds elleni győzelmekkel biztosíthatja be a bennmaradását, méghozzá a Spurs kárára. Dean Ashton úgy látja, hogy a Tottenhamből hiányzik az a karakter és mentalitás, amely a kiesés elkerüléséhez elengedhetetlen lenne. A szurkolói vélemények szintén hasonló irányba mutatnak. A legtöbben a londoni csapat lendületének teljes hiányát emelik ki, amellyel éles ellentétben áll a West Ham és a Forest egyre növekvő motivációja.
