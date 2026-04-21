A győriek 1–0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt...
Ki megy, ki marad az angol topligában? Durva kiesési harc folyik, csak egy maradhat víz felett
A Premier League kiesési küzdelme a hajrájához érkezett: a Tottenham, a West Ham, a Nottingham Forest és a Leeds United sorsa még nem dőlt el. Ezzel párhuzamosan a Wolves már búcsúzott az élvonaltól, és a Burnley is a másodosztály felé tart - írja a BBC Sport.
A 33. fordulót követően a Tottenham két ponttal a bennmaradást érő helyek mögött áll. A londoni klubbal 1977 óta nem fordult elő, hogy kiesett volna az élvonalból. Roberto de Zerbi csapata szombaton a Brighton elleni késői egyenlítő gól miatt veszített két pontot hazai pályán. A West Ham azonban nem tudta ezt kihasználni, mivel a Crystal Palace otthonában szintén csak döntetlent értek el. A Leeds és a Nottingham Forest viszont győzelemmel távolodott el a veszélyzónától: előbbi nyolc, utóbbi pedig öt pont előnyt dolgozott ki.
A csapatok formáját vizsgálva a Spurs helyzete rendkívül aggasztó. 2026-ban még egyetlen bajnoki mérkőzést sem nyertek meg, és sorozatban tizenöt tétmeccsen maradtak nyeretlenek. Az ehhez hasonló mérleggel rendelkező csapatok – mint a Derby 2008-ban vagy a Sunderland 2003-ban – végül kivétel nélkül kiestek a szezon végén.
Ezzel szemben a riválisok egyre jobban teljesítenek. A West Ham az utolsó tizenkét meccsén tizenkilenc pontot gyűjtött. A Forest tizenhárom találkozón tizennyolcat, míg a Leeds tizennégy mérkőzésen szintén tizennyolc pontot szerzett.
A hátralévő öt fordulóban papíron a Tottenham sorsolása a legkönnyebb. Először a már biztos kieső Wolves következik idegenben, majd egy hazai mérkőzés a Leeds ellen. Ezt követően az Aston Villa lesz az ellenfél, amely az Európa-liga elődöntőjére készül, ez pedig megoszthatja a birminghamiek erejét és figyelmét. A záró két forduló azonban már keményebb feladatot tartogat: idegenben a Chelsea, hazai pályán pedig az Everton vár rájuk.
A West Ham programja jóval nehezebb. Az Everton és a Brentford elleni mérkőzések után a bajnoki címre hajtó Arsenal látogat hozzájuk, majd a Newcastle otthonában lépnek pályára. A Forest szintén nehéz összecsapások előtt áll a Chelsea és a Manchester United vendégeként, ráadásul a csapat az Európa-liga elődöntőjében is érdekelt.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A statisztikák alapján az utóbbi évtizedben a 36 pont mindig elegendő volt a bennmaradáshoz, ami jelenleg a Leedsnek és a Forestnek kedvez. Idén viszont könnyen előfordulhat, hogy a hagyományosnak mondható 40 pontos határt is el kell érni a túléléshez. Ez a forgatókönyv a West Ham számára lehet különösen ijesztő, hiszen a londoniak 2003-ban 42 ponttal búcsúztak az élvonaltól, ami a mai napig negatív rekordnak számít.
A szakértők többsége a Tottenham kiesését valószínűsíti. Jamie Carragher szerint a West Ham a Brentford és a Leeds elleni győzelmekkel biztosíthatja be a bennmaradását, méghozzá a Spurs kárára. Dean Ashton úgy látja, hogy a Tottenhamből hiányzik az a karakter és mentalitás, amely a kiesés elkerüléséhez elengedhetetlen lenne. A szurkolói vélemények szintén hasonló irányba mutatnak. A legtöbben a londoni csapat lendületének teljes hiányát emelik ki, amellyel éles ellentétben áll a West Ham és a Forest egyre növekvő motivációja.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.