Teljesen átalakulhat az Eb-selejtezők rendszere: itt vannak a friss tervek, vajon meglépi az UEFA?

Pénzcentrum
2026. április 22. 13:58

Az UEFA a Nemzetek Ligája mintájára építené át a férfi labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőrendszerét. A terveket kedden mutatták be a szövetség nemzeti válogatottak versenyeiért felelős bizottságának. A végleges döntést még az Európa-liga jövő havi döntője előtt, Isztambulban hozza meg az UEFA végrehajtó bizottsága - írja a The Guardian.

A jelenlegi selejtezőrendszer régóta elégedetlenséget szül. A mérkőzések a szurkolók és a televíziós jogtulajdonosok számára egyaránt érdektelenné váltak, különösen azóta, hogy az Európa- és világbajnokságok mezőnye bővült. A nagyobb válogatottak számára a kvalifikáció szinte formalitássá vált. Anglia például 2009 óta mindössze egyetlen vereséget szenvedett a selejtezőkön.

A több hónapja dolgozó munkacsoport számos lehetőséget megvizsgált. Ennek a testületnek tagja Mark Bullingham, az angol szövetség vezérigazgatója is. A Bajnokok Ligájában tavaly bevezetett úgynevezett svájci rendszer szintén felmerült opcióként. Ez azonban továbbra sem küszöbölné ki az erősen egyenlőtlen párosításokat, ráadásul a közvetítők sem lelkesednek érte. Ezzel szemben a legesélyesebb megoldásnak a Nemzetek Ligája formátumának adaptálása tűnik, amely a női világbajnoki selejtezőkben már sikeresen működik.

A tervezet lényege, hogy a legfrissebb Nemzetek Ligája-rangsor alapján három divízióra osztanák a válogatottakat. Ezeken belül négyes csoportokat alakítanának ki, így a hasonló játékerőt képviselő csapatok mérkőznének meg egymással. Az A-liga csoportgyőztesei automatikusan kvalifikálnák magukat a tornára, a fennmaradó helyeken pedig egy kibővített rájátszás során osztoznának. Mivel az Európa-bajnokságra 24 csapat jut ki – szemben a női világbajnokságra kvalifikáló 11 UEFA-tagországgal –, várhatóan több közvetlen továbbjutó helyet biztosítanának.

Az új formátum kielégítené a topválogatottak közötti rangadók iránti piaci keresletet. Ugyanakkor a kisebb nemzetek joggal érezhetik úgy, hogy háttérbe szorulnak. Várhatóan ez lesz az egyik legfőbb vitapont a tagszövetségek közötti egyeztetéseken a következő napokban. A mérkőzések száma összességében nem emelkedne. A szakértők szerint azonban a változtatások – beleértve a közvetítési jogokkal kapcsolatos új megállapodásokat is – a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire még biztosan nem vezethetők be. Ezek a selejtezők jövő márciusban még a jelenlegi rendszer szerint indulnak el.
