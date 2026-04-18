A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé

A második helyezett Budapest Honvéd 2-1-re győzött közvetlen riválisa, a negyedik Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó NB II 26. fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén.

A Magyar Kupában elődöntős kispestiek a sikerükkel hatalmas lépést tettek a feljutás felé, ugyanis 12 pontra növelték előnyüket a hazaiakkal szemben, akik öttel kevesebb győzelmük miatt már nem is tudnak a fővárosi csapat elé kerülni.

Ez azt jelenti, hogy az éllovas Vasast és az őt üldöző Honvédot kizárólag a harmadik Kecskemétnek van esélye megelőzni az élvonalért folytatott versenyfutásban. A piros feketék győztes találatát Csontos Dominik lőtte büntetőből a 89. percben.

