Mennyből a pokolba: tíz évvel a PL-cím után harmadosztályba zuhant az angol csapat

2026. április 22. 10:13

Tíz évvel ezelőtt a Leicester City a Premier League bajnoka volt, a következő szezont azonban már a harmadosztályban kezdi. A keddi, Hull City elleni 2-2-es döntetlen megpecsételte a klub kiesését a Championshipből. Ezzel lezárult az angol labdarúgás történetének egyik legdrámaibb hanyatlása - számolt be a BBC Sport.

Amint tegnap már beszámoltunk róla: az angol másodosztályban küszködő Leicester Citynek győznie kellett volna a Hull ellen ahhoz, hogy ne dőljön el véglegesen a másodosztályból való kiesés. A Rókák azonban nem győztek, ezzel pedig már kedd estére biztossá vált: tíz évvel azután, hogy megnyerték a Premier League-et, jövő szezontól a harmadosztályban indul az újjáépülés.

A Leicester 2015–2016-os, 5000-szeres szorzóval megnyert bajnoki címe akkor a sportvilág egyik legnagyobb szenzációja volt. A klub ezt követően Bajnokok Ligája-negyeddöntőt játszott az Atlético Madriddal, majd 2021-ben megnyerte az FA-kupát. Emellett 2020-ban és 2021-ben is az utolsó fordulóig harcban állt a BL-indulást jelentő helyekért.

A következő idényben viszont már a Bromley csapatával szerepel egy bajnokságban. A terep persze nem lesz ismeretlen: az együttes a 134 éves története során több mint százat az amatőr osztályokban töltött.

A hanyatlás gyökerei a koronavírus-járványig nyúlnak vissza, a légitársaságok leállása ugyanis súlyosan érintette a tulajdonos család vámmentes kereskedelemmel foglalkozó vállalatát, a King Powert. A 2022–2023-as szezonban Brendan Rodgers a nyolc meccs óta nyeretlen csapatával már csak a bennmaradást tűzte ki célul, mielőtt 2023 áprilisában menesztették. Utódja, Dean Smith sem tudta megmenteni a klubot a kieséstől.

Anglia
Leicester City
Piaci érték: 145,15M €
Edző: Gary Rowett
Jelenlegi helyezés: #23
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
22.
Oxford United
44
10
14
20
41
56
-15
44
23.
Leicester City
44
11
15
18
56
67
-11
42
24.
Sheffield Wednesday
43
1
12
30
26
83
-57
-3
Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

Azóta három év alatt hét edző váltotta egymást a kispadon. Belső források szerint a klubvezetést következetlen döntéshozatal és kapkodás jellemezte. Enzo Maresca ugyan 2024-ben feljuttatta a csapatot a Championshipbe, de utódja, Steve Cooper, majd Ruud van Nistelrooy sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az idény közepén kinevezett Marti Cifuentes mindössze hat pontra volt a rájátszástól, amikor januárban váratlanul menesztették. Utódja, Gary Rowett irányítása alatt tovább folytatódott a zuhanás, a pénzügyi szabályok megsértése miatt kiszabott hatpontos büntetés pedig végleg a kiesési zónába taszította a Leicestert.

A klub sorsát alapvetően meghatározta Vicsaj Szrivaddhanaprabha tulajdonos 2018-as tragikus halála is, aki egy helikopter-balesetben vesztette életét. Vicsaj 2010-ben 39 millió fontért vásárolta meg a Leicestert. Rendezte az egyesület adósságait, és az ő elnöksége alatt született meg a csodaszámba menő bajnoki cím. Halála után fia, Aijavat mindössze 33 évesen vette át az irányítást a futballklub és a családi vállalat felett egyaránt. Robert Huth, a bajnokcsapat egykori védője szerint az apa elvesztésének hatását sokan alábecsülik. A fiatal tulajdonosnak egyszerre kellett megbirkóznia a gyásszal és a hatalmas üzleti kihívásokkal.

A pénzügyi helyzet különösen aggasztó. A Leicester a 2023–2024-es szezonig bezárólag 20,8 millió fonttal lépte túl a megengedett veszteséghatárt, amiért megkapták a pontlevonást. A 2024–2025-ös idényre már 71,1 millió fontos veszteséget jelentettek, holott azt az évet még a Premier League-ben töltötték. A bérköltségek bevételekhez viszonyított aránya két éven keresztül is meghaladta a 100 százalékot.

Bár a kiesés esetén érvénybe lépő záradékok némileg csökkentették a fizetéseket, a Championshipben továbbra is a Leicester keretében volt a legtöbb kiemelkedően kereső játékos. Patson Daka, Ricardo Pereira és Harry Winks szerződése idén nyáron lejár. Oliver Skipp kontraktusa azonban 2029-ig szól, Jannik Vestergaard pedig 2024-ben kapott hároméves hosszabbítást, így az ő értékesítésük rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik.

Tovább bonyolítja a képet, hogy a klub az ausztrál Macquarie befektetési banktól is vett fel kölcsönöket. Ezekhez a jövőbeli átigazolási és televíziós bevételeket használták fel fedezetként. A harmadosztályú League One lényegesen alacsonyabb közvetítési díjaival azonban egyre kevesebb fedezet marad az esetleges újabb hitelekre. A harmadosztályban ráadásul szigorúbbak a pénzügyi előírások: a klubok a futballhoz kapcsolódó bevételeik mindössze 60 százalékát költhetik a játékosokkal kapcsolatos kiadásokra. A Leicester jelenlegi bérszerkezetét ismerve ehhez a szabályhoz komoly kihívás lesz alkalmazkodni.
