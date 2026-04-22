Mennyből a pokolba: tíz évvel a PL-cím után harmadosztályba zuhant az angol csapat
Tíz évvel ezelőtt a Leicester City a Premier League bajnoka volt, a következő szezont azonban már a harmadosztályban kezdi. A keddi, Hull City elleni 2-2-es döntetlen megpecsételte a klub kiesését a Championshipből. Ezzel lezárult az angol labdarúgás történetének egyik legdrámaibb hanyatlása - számolt be a BBC Sport.
Amint tegnap már beszámoltunk róla: az angol másodosztályban küszködő Leicester Citynek győznie kellett volna a Hull ellen ahhoz, hogy ne dőljön el véglegesen a másodosztályból való kiesés. A Rókák azonban nem győztek, ezzel pedig már kedd estére biztossá vált: tíz évvel azután, hogy megnyerték a Premier League-et, jövő szezontól a harmadosztályban indul az újjáépülés.
A Leicester 2015–2016-os, 5000-szeres szorzóval megnyert bajnoki címe akkor a sportvilág egyik legnagyobb szenzációja volt. A klub ezt követően Bajnokok Ligája-negyeddöntőt játszott az Atlético Madriddal, majd 2021-ben megnyerte az FA-kupát. Emellett 2020-ban és 2021-ben is az utolsó fordulóig harcban állt a BL-indulást jelentő helyekért.
A következő idényben viszont már a Bromley csapatával szerepel egy bajnokságban. A terep persze nem lesz ismeretlen: az együttes a 134 éves története során több mint százat az amatőr osztályokban töltött.
A hanyatlás gyökerei a koronavírus-járványig nyúlnak vissza, a légitársaságok leállása ugyanis súlyosan érintette a tulajdonos család vámmentes kereskedelemmel foglalkozó vállalatát, a King Powert. A 2022–2023-as szezonban Brendan Rodgers a nyolc meccs óta nyeretlen csapatával már csak a bennmaradást tűzte ki célul, mielőtt 2023 áprilisában menesztették. Utódja, Dean Smith sem tudta megmenteni a klubot a kieséstől.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
22.
Oxford United
|
44
|
10
|
14
|
20
|
41
|
56
|
-15
|
44
|
23.
Leicester City
|
44
|
11
|
15
|
18
|
56
|
67
|
-11
|
42
|
24.
Sheffield Wednesday
|
43
|
1
|
12
|
30
|
26
|
83
|
-57
|
-3
Azóta három év alatt hét edző váltotta egymást a kispadon. Belső források szerint a klubvezetést következetlen döntéshozatal és kapkodás jellemezte. Enzo Maresca ugyan 2024-ben feljuttatta a csapatot a Championshipbe, de utódja, Steve Cooper, majd Ruud van Nistelrooy sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az idény közepén kinevezett Marti Cifuentes mindössze hat pontra volt a rájátszástól, amikor januárban váratlanul menesztették. Utódja, Gary Rowett irányítása alatt tovább folytatódott a zuhanás, a pénzügyi szabályok megsértése miatt kiszabott hatpontos büntetés pedig végleg a kiesési zónába taszította a Leicestert.
A klub sorsát alapvetően meghatározta Vicsaj Szrivaddhanaprabha tulajdonos 2018-as tragikus halála is, aki egy helikopter-balesetben vesztette életét. Vicsaj 2010-ben 39 millió fontért vásárolta meg a Leicestert. Rendezte az egyesület adósságait, és az ő elnöksége alatt született meg a csodaszámba menő bajnoki cím. Halála után fia, Aijavat mindössze 33 évesen vette át az irányítást a futballklub és a családi vállalat felett egyaránt. Robert Huth, a bajnokcsapat egykori védője szerint az apa elvesztésének hatását sokan alábecsülik. A fiatal tulajdonosnak egyszerre kellett megbirkóznia a gyásszal és a hatalmas üzleti kihívásokkal.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A pénzügyi helyzet különösen aggasztó. A Leicester a 2023–2024-es szezonig bezárólag 20,8 millió fonttal lépte túl a megengedett veszteséghatárt, amiért megkapták a pontlevonást. A 2024–2025-ös idényre már 71,1 millió fontos veszteséget jelentettek, holott azt az évet még a Premier League-ben töltötték. A bérköltségek bevételekhez viszonyított aránya két éven keresztül is meghaladta a 100 százalékot.
Bár a kiesés esetén érvénybe lépő záradékok némileg csökkentették a fizetéseket, a Championshipben továbbra is a Leicester keretében volt a legtöbb kiemelkedően kereső játékos. Patson Daka, Ricardo Pereira és Harry Winks szerződése idén nyáron lejár. Oliver Skipp kontraktusa azonban 2029-ig szól, Jannik Vestergaard pedig 2024-ben kapott hároméves hosszabbítást, így az ő értékesítésük rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik.
Tovább bonyolítja a képet, hogy a klub az ausztrál Macquarie befektetési banktól is vett fel kölcsönöket. Ezekhez a jövőbeli átigazolási és televíziós bevételeket használták fel fedezetként. A harmadosztályú League One lényegesen alacsonyabb közvetítési díjaival azonban egyre kevesebb fedezet marad az esetleges újabb hitelekre. A harmadosztályban ráadásul szigorúbbak a pénzügyi előírások: a klubok a futballhoz kapcsolódó bevételeik mindössze 60 százalékát költhetik a játékosokkal kapcsolatos kiadásokra. A Leicester jelenlegi bérszerkezetét ismerve ehhez a szabályhoz komoly kihívás lesz alkalmazkodni.
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.