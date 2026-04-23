Mégis kijuthatnak az olaszok az idei foci-vb-re? Példátlan tervvel állt elő az Egyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja arra kérte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy Irán kizárásával Olaszország vehessen részt a közelgő világbajnokságon. A rendhagyó javaslat célja az amerikai és az olasz vezetés közötti diplomáciai feszültség enyhítése - írta meg a Financial Times.
A Financial Times információi szerint az amerikai kezdeményezést Paolo Zampolli különmegbízott terjesztette elő. Ezzel a lépéssel Donald Trump és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megromlott kapcsolatát próbálják helyreállítani. Ezt a viszonyt az iráni háború, valamint a XIV. Leó pápára tett korábbi megjegyzések is beárnyékolták.
Olaszország válogatottja márciusban tizenegyespárbajban maradt alul Bosznia-Hercegovinával szemben a pótselejtező döntőjében. Emiatt a csapat sorozatban harmadszor nem jutott ki a világbajnokságra. Az amerikai javaslat ellenére Irán egy szerdai közleményben egyértelművé tette: felkészült a tornára, és mindenképpen részt kíván venni azon.
Az ázsiai ország indulása körül az elmúlt hónapokban is volt némi bizonytalanság. Áprilisban ugyanis még azt szabták feltételül, hogy a mérkőzéseiket az Egyesült Államok helyett Mexikóban játszhassák le.
Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának vezetője ugyanakkor már a múlt héten hangsúlyozta a hivatalos álláspontot. Eszerint a júniusban kezdődő amerikai–mexikói–kanadai közös rendezésű tornán az eredeti terveknek megfelelően számítanak az iráni csapat jelenlétére.
A terveket kedden mutatták be a szövetség nemzeti válogatottak versenyeiért felelős bizottságának.
