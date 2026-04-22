Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását. A vezetőedző menesztése után három idegenlégiós is kikerült az első keretből. Helyüket saját nevelésű fiatalok veszik át - írta a nb1.hu.

A hétvégén végleg eldőlt, hogy a DVTK a következő szezont az NB II-ben tölti. A csapatnak ugyanis már elméleti esélye sem maradt az élvonalbeli bennmaradásra. Vincze Richárd sportigazgató egyértelművé tette, hogy ebben a helyzetben egyetlen percet sem vesztegethetnek el. A figyelmüket már nem a jelenlegi bajnokság hajrájára, hanem a következő idényre és a hosszabb távú építkezésre kell fordítaniuk.

Ennek szellemében a klub megvált Nebojsa Vignyevics vezetőedzőtől és két segítőjétől. Szerdán a játékoskeretet érintő határozott lépésekről is beszámoltak. A sportigazgató tájékoztatása szerint Peter Ambrose, Lirim Kastrati és Ivan Saponyics nem szerepel a jövő évi elképzelésekben.

A három légiós a szezon utolsó három mérkőzésén már nem is lép pályára. Számukra a továbbiakban a klub második csapatánál biztosítanak edzéslehetőséget. Az első keretben megüresedett helyeket diósgyőri tehetségekkel töltik fel. Így mostantól újabb akadémisták bizonyíthatnak a Takács Péter által irányított foglalkozásokon.