Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Miskolc, 2026. február 1.Holdampf Gergő, a Diósgyőr (j) és Bogdan Melnyk (b), a Kisvárda játékosai a labdarúgó Fizz Liga 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good mérkőzésen a Diósgyőri Stadionban 2026. február 1
Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

2026. április 22. 16:53

Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását. A vezetőedző menesztése után három idegenlégiós is kikerült az első keretből. Helyüket saját nevelésű fiatalok veszik át - írta a nb1.hu.

A hétvégén végleg eldőlt, hogy a DVTK a következő szezont az NB II-ben tölti. A csapatnak ugyanis már elméleti esélye sem maradt az élvonalbeli bennmaradásra. Vincze Richárd sportigazgató egyértelművé tette, hogy ebben a helyzetben egyetlen percet sem vesztegethetnek el. A figyelmüket már nem a jelenlegi bajnokság hajrájára, hanem a következő idényre és a hosszabb távú építkezésre kell fordítaniuk.

Ennek szellemében a klub megvált Nebojsa Vignyevics vezetőedzőtől és két segítőjétől. Szerdán a játékoskeretet érintő határozott lépésekről is beszámoltak. A sportigazgató tájékoztatása szerint Peter Ambrose, Lirim Kastrati és Ivan Saponyics nem szerepel a jövő évi elképzelésekben.

A három légiós a szezon utolsó három mérkőzésén már nem is lép pályára. Számukra a továbbiakban a klub második csapatánál biztosítanak edzéslehetőséget. Az első keretben megüresedett helyeket diósgyőri tehetségekkel töltik fel. Így mostantól újabb akadémisták bizonyíthatnak a Takács Péter által irányított foglalkozásokon.

Diósgyőr VTK
Piaci érték: 7,25M €
Edző: Nebojsa Vignjevic
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #11
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
Nyíregyháza
30
9
8
13
42
53
-11
35
11.
Diósgyőr VTK
30
5
10
15
36
57
-21
25
12.
Kazincbarcika
30
5
2
23
27
67
-40
17
Adatlap létrehozva: 2026.04.22.
Befektetési bank
Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, stb. - nyújtó bank.

