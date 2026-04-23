A Fizz Liga 31. fordulójában a bajnoki címért, a dobogós helyekért folyik tovább a csata: kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek a hétvégén.
Olasz derbi és bajnoki hajsza: feszült hétvége elé néznek a topligák
Április utolsó előtti hétvégéje rengeteg izgalmat tartogat a futballrajongóknak: az olasz Serie A-ban Milan–Juventus rangadót rendeznek, miközben az angol, spanyol, német és francia élvonalban is sorsdöntő összecsapások várnak a szurkolókra. A listavezető csapatoknak nincs megállás, a kiesés ellen küzdő gárdák pedig mindent egy lapra tesznek fel.
A hétvége egyik fénypontja kétségkívül a vasárnap esti AC Milan–Juventus derbi lesz, amely az olasz futball egyik legpatinásabb párharca. Az angol Premier League-ben az élen álló Arsenal fogadja a Newcastle-t, a La Ligában pedig a Barcelona és a Real Madrid is pályára lép.
A Bundesligában a Bayern München immár bajnokként folytathatja masírozását, míg a francia Ligue 1-ben a PSG vendégeskedik Angers-ban. A következőkben ligánként tekintjük át a legfontosabb mérkőzéseket.
Serie A – az örök klasszikus: Milan–Juventus a San Siróban
A hétvége leginkább várt összecsapására vasárnap este kerül sor, amikor az AC Milan a San Siróban fogadja a Juventust. A két olasz óriás találkozója minden évben kiemelt figyelmet kap, idén azonban a tabella állása miatt különösen pikáns a helyzet. A Milan a második helyen áll 66 ponttal, míg a Juventus három ponttal lemaradva, a negyedik pozícióból várja a folytatást.
Az őszi torinói összecsapás gól nélküli döntetlennel zárult, így a visszavágón mindkét fél győzelemre éhes lesz. A Milan formája vegyes: legutóbbi öt meccsükből kettőt megnyertek, de két vereséget is elszenvedtek. Ezzel szemben a Juventus kifejezetten jó passzban van, négy győzelem mellett mindössze egy döntetlen szerepel a mérlegükben. A Bajnokok Ligája-helyekért folytatott küzdelemben mindkét csapat számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése. A mérkőzést vasárnap 20:45-kor rendezik.
A Sportonline oldalán élőben követheted a Serie A állását és eredményeit!
Ugyancsak vasárnap, de már 18:00-kor a listavezető Inter lép pályára a Torino vendégeként. A milánói kékek 78 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, és a scudetto megszerzése már csak formaság kérdése. Három egymást követő győzelmük után nehéz elképzelni, hogy kikapjanak a Torinótól, amely a középmezőnyben tanyázik 40 ponttal.
A forduló további meccsei Olaszországban:
- Napoli – Cremonese (péntek, 20:45)
- Parma – Pisa (szombat, 15:00)
- Bologna – AS Roma (szombat, 18:00)
- Hellas Verona – Lecce (szombat, 20:45)
- Fiorentina – Sassuolo (vasárnap, 12:30)
- Genoa – Como (vasárnap, 15:00)
Premier League – az Arsenal a címért, a Liverpool a revansért küzd
Az angol élvonalban az Arsenal 70 ponttal vezeti a tabellát, és szombaton 18:30-kor a Newcastle Unitedet fogadja az Emirates Stadionban. Az Ágyúsok számára ez lehet az a mérkőzés, amelyen tovább növelhetik előnyüket a második helyen álló Manchester Cityvel szemben. A Newcastle azonban csalóka ellenfél lehet: bár a 14. helyen áll, legutóbbi meccsén győzött, és képes a meglepetésre. Az őszi találkozón az Arsenal 2–1-re diadalmaskodott a St. James' Parkban.
A Liverpool számára különösen pikáns a szombat délutáni összecsapás, hiszen a Crystal Palace ősszel 3–0-ra legyőzte őket az Anfielden, ami az idény egyik legnagyobb meglepetése volt. A vörösök azóta ingadozó formát mutatnak, legutóbbi öt meccsükből csak kettőt nyertek meg. A Palace a 13. helyen áll, és ha képes megismételni őszi bravúrját, tovább bonyolítaná a Liverpool Bajnokok Ligája-szereplésért folytatott küzdelmét.
A Premier League aktuális állását, a meccseket a Sportonline oldalán is figyelemmel kísérheted!
A forduló további meccsei:
- Sunderland – Nottingham Forest (péntek, 21:00)
- Fulham – Aston Villa (szombat, 13:30)
- West Ham United – Everton (szombat, 16:00)
- Wolverhampton – Tottenham Hotspur (szombat, 16:00)
La Liga – Barcelona és Real Madrid: folytatódik a spanyol párviadal
A spanyol bajnokságban a Barcelona áll az élen 79 ponttal, és elképesztő formában futballozik: legutóbbi öt meccsét egyaránt megnyerte. Szombaton 16:15-kor a Getafe otthonába látogat, amely ugyan a középmezőnyben helyezkedik el, de hazai pályán mindig kellemetlen ellenfél. A katalánok számára a győzelem elengedhetetlen, ha meg akarják őrizni előnyüket a Real Madriddal szemben.
A királyi gárda már pénteken pályára lép, amikor 21:00-kor a Real Betis vendége lesz Sevillában. A Real hat ponttal van lemaradva a Barcelonától, így nem engedheti meg magának a botlást. Mbappéék formája elfogadható, legutóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, de a sevillai közeg mindig megizzasztja a fehéreket.
Az Atlético Madrid szombaton 21:00-kor az Athletic Bilbaót fogadja, ez a párharc a Bajnokok Ligája-helyekért folytatott csatában lehet meghatározó.
A forduló további meccsei a La Ligában:
- Deportivo Alavés – RCD Mallorca (szombat, 14:00)
- Valencia CF – Girona FC (szombat, 18:30)
- Rayo Vallecano – Real Sociedad (vasárnap, 14:00)
- Real Oviedo – Elche (vasárnap, 16:15)
- CA Osasuna – Sevilla FC (vasárnap, 18:30)
- Villarreal CF – RC Celta (vasárnap, 21:00)
Bundesliga – A Bayern a bajnoki cím felé száguld
A német élvonalban a Bayern München 79 ponttal toronymagasan vezet - a múlt héten bebiztosították harmincötödik bajnoki címüket -, és szombaton 15:30-kor a Mainz vendége lesz. A bajorok fantasztikus formában vannak: legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek, és mindössze egy döntetlen csúszott be. A Mainz a 10. helyen áll, és hazai pályán kellemetlen ellenfél lehet, ahogyan azt az őszi 2–2-es döntetlen is bizonyította.
Vasárnap 17:30-kor a második helyezett Borussia Dortmund fogadja az SC Freiburgot. A sárga-feketék 15 ponttal vannak lemaradva a Bayerntől, így a bajnoki cím már elúszott számukra, de a Bajnokok Ligája-részvétel szempontjából fontos minden győzelem. A BVB legutóbb két vereséget szenvedett, ami aggodalomra ad okot, míg a Freiburg felváltva nyer és veszít.
A forduló további meccsei a Bundesligában:
- RB Leipzig – Union Berlin (péntek, 20:30)
- FC Köln – Bayer Leverkusen (szombat, 15:30)
- FC Heidenheim – FC St. Pauli (szombat, 15:30)
- VfL Wolfsburg – Mönchengladbach (szombat, 15:30)
- FC Augsburg – Eintracht Frankfurt (szombat, 15:30)
- Hamburger SV – TSG Hoffenheim (szombat, 18:30)
- VfB Stuttgart – SV Werder Bremen (vasárnap, 15:30)
Ligue 1 – a PSG vendégjátéka és a monacói kihívás
A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain 63 ponttal vezet, és szombaton 19:00-kor az Angers vendége lesz. A párizsiak formája ingadozó: legutóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek, ami tőlük szokatlan. Az Angers a kiesés ellen küzd a 13. helyen, de hazai közönsége előtt mindent megtesz a meglepetésért.
A Ligue 1 részletes állását a Sportonline felületén is nyomon követheted!
A Toulouse–Monaco összecsapás (szombat, 21:05) szintén érdekes lehet, hiszen a Monaco a 7. helyen áll, de a Bajnokok Ligája-helyekre pályázik. A Toulouse legutóbbi öt meccséből hármat elveszített, így a Monaco esélyesebbnek tűnik.
A Ligue 1-forduló további meccsei:
- Stade Brestois 29 – RC Lens (péntek, 20:45)
- Lyon – AJ Auxerre (szombat, 15:00)
- Lorient – RC Strasbourg (vasárnap, 15:00)
- Havre Athletic Club – Metz (vasárnap, 17:15)
- Paris FC – LOSC Lille (vasárnap, 17:15)
- Stade Rennais FC – FC Nantes (vasárnap, 17:15)
- Marseille – OGC Nice (vasárnap, 20:45)
-
-
