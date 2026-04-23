2026. április 23. csütörtök Béla
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Olasz derbi és bajnoki hajsza: feszült hétvége elé néznek a topligák

Pénzcentrum
2026. április 23. 07:30

Április utolsó előtti hétvégéje rengeteg izgalmat tartogat a futballrajongóknak: az olasz Serie A-ban Milan–Juventus rangadót rendeznek, miközben az angol, spanyol, német és francia élvonalban is sorsdöntő összecsapások várnak a szurkolókra. A listavezető csapatoknak nincs megállás, a kiesés ellen küzdő gárdák pedig mindent egy lapra tesznek fel.

A hétvége egyik fénypontja kétségkívül a vasárnap esti AC Milan–Juventus derbi lesz, amely az olasz futball egyik legpatinásabb párharca. Az angol Premier League-ben az élen álló Arsenal fogadja a Newcastle-t, a La Ligában pedig a Barcelona és a Real Madrid is pályára lép.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bundesligában a Bayern München immár bajnokként folytathatja masírozását, míg a francia Ligue 1-ben a PSG vendégeskedik Angers-ban. A következőkben ligánként tekintjük át a legfontosabb mérkőzéseket.

Serie A – az örök klasszikus: Milan–Juventus a San Siróban

A hétvége leginkább várt összecsapására vasárnap este kerül sor, amikor az AC Milan a San Siróban fogadja a Juventust. A két olasz óriás találkozója minden évben kiemelt figyelmet kap, idén azonban a tabella állása miatt különösen pikáns a helyzet. A Milan a második helyen áll 66 ponttal, míg a Juventus három ponttal lemaradva, a negyedik pozícióból várja a folytatást.

Az őszi torinói összecsapás gól nélküli döntetlennel zárult, így a visszavágón mindkét fél győzelemre éhes lesz. A Milan formája vegyes: legutóbbi öt meccsükből kettőt megnyertek, de két vereséget is elszenvedtek. Ezzel szemben a Juventus kifejezetten jó passzban van, négy győzelem mellett mindössze egy döntetlen szerepel a mérlegükben. A Bajnokok Ligája-helyekért folytatott küzdelemben mindkét csapat számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése. A mérkőzést vasárnap 20:45-kor rendezik.

Serie A 34. forduló
AC Milan
Juventus
2026. április 26. vasárnap 20:45
|
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  AC Milan: 6 (20%)
  Juventus: 14 (46.7%)
  Döntetlen: 10 (33.3%)
Gólok
  AC Milan: 24
  Juventus: 36
Gólkülönbség: -12
Hazai győzelem
  AC Milan: 3
  Juventus: 9
Vendéggyőzelem
  AC Milan: 3
  Juventus: 5
Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

A Sportonline oldalán élőben követheted a Serie A állását és eredményeit!

Ugyancsak vasárnap, de már 18:00-kor a listavezető Inter lép pályára a Torino vendégeként. A milánói kékek 78 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, és a scudetto megszerzése már csak formaság kérdése. Három egymást követő győzelmük után nehéz elképzelni, hogy kikapjanak a Torinótól, amely a középmezőnyben tanyázik 40 ponttal.

A forduló további meccsei Olaszországban:

Premier League – az Arsenal a címért, a Liverpool a revansért küzd

Az angol élvonalban az Arsenal 70 ponttal vezeti a tabellát, és szombaton 18:30-kor a Newcastle Unitedet fogadja az Emirates Stadionban. Az Ágyúsok számára ez lehet az a mérkőzés, amelyen tovább növelhetik előnyüket a második helyen álló Manchester Cityvel szemben. A Newcastle azonban csalóka ellenfél lehet: bár a 14. helyen áll, legutóbbi meccsén győzött, és képes a meglepetésre. Az őszi találkozón az Arsenal 2–1-re diadalmaskodott a St. James' Parkban.

A Liverpool számára különösen pikáns a szombat délutáni összecsapás, hiszen a Crystal Palace ősszel 3–0-ra legyőzte őket az Anfielden, ami az idény egyik legnagyobb meglepetése volt. A vörösök azóta ingadozó formát mutatnak, legutóbbi öt meccsükből csak kettőt nyertek meg. A Palace a 13. helyen áll, és ha képes megismételni őszi bravúrját, tovább bonyolítaná a Liverpool Bajnokok Ligája-szereplésért folytatott küzdelmét.

A Premier League aktuális állását, a meccseket a Sportonline oldalán is figyelemmel kísérheted!

A forduló további meccsei:

La Liga – Barcelona és Real Madrid: folytatódik a spanyol párviadal

A spanyol bajnokságban a Barcelona áll az élen 79 ponttal, és elképesztő formában futballozik: legutóbbi öt meccsét egyaránt megnyerte. Szombaton 16:15-kor a Getafe otthonába látogat, amely ugyan a középmezőnyben helyezkedik el, de hazai pályán mindig kellemetlen ellenfél. A katalánok számára a győzelem elengedhetetlen, ha meg akarják őrizni előnyüket a Real Madriddal szemben.

A királyi gárda már pénteken pályára lép, amikor 21:00-kor a Real Betis vendége lesz Sevillában. A Real hat ponttal van lemaradva a Barcelonától, így nem engedheti meg magának a botlást. Mbappéék formája elfogadható, legutóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, de a sevillai közeg mindig megizzasztja a fehéreket.

Az Atlético Madrid szombaton 21:00-kor az Athletic Bilbaót fogadja, ez a párharc a Bajnokok Ligája-helyekért folytatott csatában lehet meghatározó.

A forduló további meccsei a La Ligában:

Bundesliga – A Bayern a bajnoki cím felé száguld

A német élvonalban a Bayern München 79 ponttal toronymagasan vezet - a múlt héten bebiztosították harmincötödik bajnoki címüket -, és szombaton 15:30-kor a Mainz vendége lesz. A bajorok fantasztikus formában vannak: legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek, és mindössze egy döntetlen csúszott be. A Mainz a 10. helyen áll, és hazai pályán kellemetlen ellenfél lehet, ahogyan azt az őszi 2–2-es döntetlen is bizonyította.

Vasárnap 17:30-kor a második helyezett Borussia Dortmund fogadja az SC Freiburgot. A sárga-feketék 15 ponttal vannak lemaradva a Bayerntől, így a bajnoki cím már elúszott számukra, de a Bajnokok Ligája-részvétel szempontjából fontos minden győzelem. A BVB legutóbb két vereséget szenvedett, ami aggodalomra ad okot, míg a Freiburg felváltva nyer és veszít.

A forduló további meccsei a Bundesligában:

Ligue 1 –  a PSG vendégjátéka és a monacói kihívás

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain 63 ponttal vezet, és szombaton 19:00-kor az Angers vendége lesz. A párizsiak formája ingadozó: legutóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek, ami tőlük szokatlan. Az Angers a kiesés ellen küzd a 13. helyen, de hazai közönsége előtt mindent megtesz a meglepetésért.

A Ligue 1 részletes állását a Sportonline felületén is nyomon követheted!

A Toulouse–Monaco összecsapás (szombat, 21:05) szintén érdekes lehet, hiszen a Monaco a 7. helyen áll, de a Bajnokok Ligája-helyekre pályázik. A Toulouse legutóbbi öt meccséből hármat elveszített, így a Monaco esélyesebbnek tűnik.

A Ligue 1-forduló további meccsei:
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #bundesliga #Arsenal #La Liga #juventus #olasz foci #bayern münchen #ac milan #ligue 1 #beharangozó #meccsajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
08:15
07:59
07:45
07:30
07:17
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
