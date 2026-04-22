2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
krikett
Sport

Új szerepben a Real fiatal angolja: bevásárolt Bellingham, vajon bejön neki?

Pénzcentrum
2026. április 22. 19:12

Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott sztárja kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a The Hundred krikettliga birminghami csapatában, a Birmingham Phoenixben. A labdarúgó úgy véli, ezzel a lépéssel tartozik a városnak - tudósított a The Guardian.

A 22 éves Bellingham 1,2 százalékos részesedést szerzett az edgbastoni székhelyű franchise-ban, több mint 800 ezer fontért. A részvénycsomagból 0,6 százalékot a Warwickshire megyei krikettklub értékesített, a másik felét pedig az amerikai Knighthead Capital befektetőcsoport.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Phoenix franchise értékét mintegy 82 millió fontra becsülték, amikor a Knighthead Capital tavaly 49 százalékos részesedést szerzett az Angol és Walesi Krikettszövetség által elindított értékesítési folyamat során.

Bellingham a Birmingham melletti Stourbridge-ben nőtt fel, és pályafutását a Birmingham Citynél kezdte. A klub visszavonultatta a 22-es mezét, miután a játékos 17 évesen a Borussia Dortmundhoz igazolt. A labdarúgó gyerekként krikettezett is a worcestershire-i Hagley csapatában.

Imádom Birminghamet, és nagyon hálás vagyok azért, amit a város adott nekem. A krikettet is imádom, úgyhogy amikor lehetőséget kaptam a beszállásra, egy pillanatig sem gondolkodtam. A Birmingham Citynek köszönhetem a legjobb indítást a futballban és az életben egyaránt. Úgy érzem, tartozom valamivel a városnak

– nyilatkozta Bellingham. Hangsúlyozta, hogy számára különösen fontos a birminghami gyerekek sportolási lehetőségeinek bővítése.

Nekem megadatott, hogy krikettezzek és futballozzak is, de sok gyereknek nincs ilyen lehetősége. Ha ezzel a szerepvállalással rá tudom irányítani a figyelmet arra, hogy a labdarúgáson kívül más utak is léteznek, az annál jobb

– tette hozzá.

A Phoenix férficsapatát idén nyáron az angol krikett egyik legígéretesebb tehetsége, Jacob Bethell vezeti majd csapatkapitányként, míg a női együttes élén az ausztrál klasszis, Ellyse Perry áll. A csapat az első hazai mérkőzését július 24-én játssza, míg a döntőt augusztus 16-án rendezik a londoni Lord's stadionban.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #sport #anglia #labdarúgás #tulajdonos #részvény #franchise #real madrid #sportgazdaság #angol válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:29
20:15
19:45
19:29
19:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
