Új szerepben a Real fiatal angolja: bevásárolt Bellingham, vajon bejön neki?

Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott sztárja kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a The Hundred krikettliga birminghami csapatában, a Birmingham Phoenixben. A labdarúgó úgy véli, ezzel a lépéssel tartozik a városnak - tudósított a The Guardian.

A 22 éves Bellingham 1,2 százalékos részesedést szerzett az edgbastoni székhelyű franchise-ban, több mint 800 ezer fontért. A részvénycsomagból 0,6 százalékot a Warwickshire megyei krikettklub értékesített, a másik felét pedig az amerikai Knighthead Capital befektetőcsoport.

A Phoenix franchise értékét mintegy 82 millió fontra becsülték, amikor a Knighthead Capital tavaly 49 százalékos részesedést szerzett az Angol és Walesi Krikettszövetség által elindított értékesítési folyamat során.

Bellingham a Birmingham melletti Stourbridge-ben nőtt fel, és pályafutását a Birmingham Citynél kezdte. A klub visszavonultatta a 22-es mezét, miután a játékos 17 évesen a Borussia Dortmundhoz igazolt. A labdarúgó gyerekként krikettezett is a worcestershire-i Hagley csapatában.

Imádom Birminghamet, és nagyon hálás vagyok azért, amit a város adott nekem. A krikettet is imádom, úgyhogy amikor lehetőséget kaptam a beszállásra, egy pillanatig sem gondolkodtam. A Birmingham Citynek köszönhetem a legjobb indítást a futballban és az életben egyaránt. Úgy érzem, tartozom valamivel a városnak

– nyilatkozta Bellingham. Hangsúlyozta, hogy számára különösen fontos a birminghami gyerekek sportolási lehetőségeinek bővítése.

Nekem megadatott, hogy krikettezzek és futballozzak is, de sok gyereknek nincs ilyen lehetősége. Ha ezzel a szerepvállalással rá tudom irányítani a figyelmet arra, hogy a labdarúgáson kívül más utak is léteznek, az annál jobb

– tette hozzá.

A Phoenix férficsapatát idén nyáron az angol krikett egyik legígéretesebb tehetsége, Jacob Bethell vezeti majd csapatkapitányként, míg a női együttes élén az ausztrál klasszis, Ellyse Perry áll. A csapat az első hazai mérkőzését július 24-én játssza, míg a döntőt augusztus 16-án rendezik a londoni Lord's stadionban.