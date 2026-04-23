A tartalombővítés mögött a felhasználói bázis további növelésének szándéka állhat. A vállalat legfrissebb adatai szerint a napi aktív felhasználók száma elérte az 52,7 milliót.
Váratlan veszélyre figyelmeztetnek a kutatók: trágár fenyegetésekre vált a mesterséges intelligencia, ha elszakad a cérna
A mesterségesintelligencia-rendszerek képesek sértő, sőt fenyegető nyelvezetbe váltani, ha heves vitákban kell válaszolniuk. Mindez egy friss kutatásból derül ki, amely komoly kérdéseket vet fel az AI-biztonság terén - számolt be az euronews.
A Journal of Pragmatics folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók az OpenAI ChatGPT 4.0-s modelljét vizsgálták. A kísérlet során öt fokozatosan elmérgesedő vitában mindig az utolsó emberi üzenetet adták meg a rendszernek, majd a lehető leghitelesebb válasz generálását kérték tőle. A beszélgetések előrehaladtával a ChatGPT tükrözni kezdte a feléje irányuló ellenségességet. Végül sértéseket, trágárságokat, sőt fenyegetéseket is produkált.
A modell egyes esetekben olyan kijelentéseket generált, mint például: "Esküszöm, összekarcolom a kib*szott kocsidat" vagy "k*rvára szégyellhetnéd magad". A kutatók szerint az udvariatlan, agresszív nyelvhasználatnak való tartós kitettség arra késztetheti a rendszert, hogy felülírja a károkozás minimalizálására tervezett biztonsági korlátozásait, és gyakorlatilag "visszatámadjon".
"Amikor az emberek fokozzák a feszültséget, az AI is képes erre, lényegében felülbírálva azokat az etikai korlátokat, amelyeket épp ennek megelőzésére terveztek" - mondta Vittorio Tantucci. Ő Jonathan Culpeperrel közösen jegyzi a Lancasteri Egyetemen készült tanulmányt.
Az OpenAI szóvivője az Euronews Nextnek azt nyilatkozta, hogy a tanulmányban idézett beszélgetések a ChatGPT régi, GPT-4o modelljével zajlottak, amely már nem elérhető. A vállalat emellett közölte, hogy azóta frissítette alapértelmezett rendszereit. Javították a modell megbízhatóságát a hosszabb beszélgetések során, valamint emlékeztetőket is bevezettek, amelyek szünetre biztatják a chatbottal interakcióba lépő felhasználókat.
A kutatók megjegyezték, hogy a ChatGPT válaszai összességében kevésbé voltak sértőek, mint az embereké. Az AI-chatbot több esetben szarkazmussal próbálta elkerülni a vita elmérgesedését anélkül, hogy nyíltan megsértette volna a beépített etikai irányelveit. Amikor például egy felhasználó egy parkolási vita során erőszakkal fenyegetőzött, a ChatGPT így reagált: "Hűha. Parkolás miatt fenyegetőzni – igazi kemény csávó vagy, mi?"
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Tantucci szerint az eredmények "komoly kérdéseket vetnek fel az AI-biztonsággal, a robotikával, a szabályozással, a diplomáciával és minden olyan területtel kapcsolatban, ahol a mesterséges intelligencia emberi konfliktusok közvetítőjeként működhet".
Pénzcentrum kutatás a mesterséges intelligenciáról!
A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös kutatásra arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolata jelenleg az embereknek a mesterséges intelligenciához, mire használják, mire nem használják, és hogy milyen attitűddel közelítenek hozzá. Töltsd ki te is a teljesen anonim kutatásunk.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.