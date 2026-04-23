Bár súlyos verést kaptak Újpesten, meghosszabbították a Bundesligát is megjárt Bódog Tamás szerződését, így a következő szezonban is ő irányítja a Szparit.
Megint kizúgott a jojócsapat: vajon vége lesz valaha az ide-oda menetelésüknek?
A Burnley ismét – immár ötödik alkalommal – búcsúzott a Premier League-től azután, hogy szerdán este kikapott a bajnoki címre gőzerővel hajtó Manchester Citytől. Ezzel a klub megerősítette hírnevét az angol futball legnagyobb "jojócsapataként". A kérdés már csak az, hogy meg tudják-e törni ezt a körforgást, és egyáltalán akarják-e - írja elemzésében a BBC Sport.
A Manchester City elleni 1–0-s vereséggel megpecsételődött a Clarets sorsa. A következő idény már zsinórban az ötödik olyan szezonjuk lesz, amelyben a csapat az első és a másodosztály között ingázik. A Premier League 1992-es alapítása óta csak a Fulham produkált hasonló sorozatot 2017 és 2022 között. Pikáns részlet, hogy a Burnley jelenlegi vezetőedzője, Scott Parker abban a szériában is érintett volt.
A Burnley Sean Dyche 2022. áprilisi menesztése óta nem talál nyugalomra. Abban az idényben kiestek az élvonalból, majd Vincent Kompany irányításával 101 pontot szerezve, bajnokként jutottak vissza. Ezt követően viszont mindössze 24 pontot gyűjtöttek, és azonnal kiestek.
Parker vezetésével tavaly 100 ponttal és mindössze 16 kapott góllal jutottak fel, most viszont már négy fordulóval a bajnokság vége előtt búcsúzni kényszerültek. A tréner edzői mérlege beszédes: háromból háromszor juttatta fel aktuális csapatát a Championshipből, de még soha nem tudott bent tartani egyetlen együttest sem a legmagasabb osztályban.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
18.
Tottenham Hotspur
|
33
|
7
|
10
|
16
|
42
|
53
|
-11
|
31
|
19.
Burnley
|
34
|
4
|
8
|
22
|
34
|
68
|
-34
|
20
|
20.
Wolverhampton
|
33
|
3
|
8
|
22
|
24
|
61
|
-37
|
17
Az idei szezon ígéretesen indult számukra, hiszen október végén kilenc meccs után tíz ponttal álltak. Azóta azonban mindössze egyetlen bajnoki mérkőzést tudtak megnyerni. Glen Little, a klub egykori szélsője szerint a november 8-i, West Ham elleni 3–2-es vereség jelentette a fordulópontot, amelyen a Burnley még 1–0-ra is vezetett. "Mintha soha nem heverte volna ki ezt a kudarcot a csapat" – fogalmazott a BBC Radio Lancashire szakkommentátora. Little úgy véli, hogy a videóbírós (VAR) döntések is többször ellenük szóltak, az idény előrehaladtával pedig a játékosok önbizalma teljesen összeomlott.
Figyelemre méltó, hogy az előző két szezonban mindhárom feljutó gárda azonnal visszaesett a másodosztályba. Idén viszont a Sunderland stabilan tartja magát az élvonalban, a Leeds pedig kilenc ponttal a kiesőzóna felett áll. A Burnley mellett a Wolves búcsúzott – 2018 óta először –, míg a harmadik kieső a Tottenham, a West Ham és a Nottingham Forest hármasából kerülhet ki.
A jojó-effektusnak megvan a maga pénzügyi logikája. Az úgynevezett ejtőernyős kifizetéseknek köszönhetően a kieső klubok három éven át jelentős pénzügyi támogatásban részesülnek. Az elmúlt öt idényben a három feljutóból rendre kettő ilyen támogatást élvező csapat volt. "Mondhatjuk, hogy szerencsések voltunk, mert minden kiesés után azonnal visszajutottunk. Így folyamatosan érkeztek az ejtőernyős kifizetések, majd a feljutást követően ismét a Premier League bevételeiből részesültünk" – tette hozzá Little.
A Burnley statisztikái egyedülállóak az angol futball élmezőnyében, ha a ligák közötti ingázásról van szó. Ötször jutottak fel a Premier League-be, és ötször estek ki onnan, míg 1992 óta összesen nyolc feljutást és hat kiesést tudhatnak magukénak. Little úgy véli, ha Parker a kispadon marad, és a keret magját is sikerül egyben tartani, a csapat jövőre ismét esélyes lesz az azonnali visszajutásra. A kérdés már csak az: meg tudnak-e végre kapaszkodni a Premier League-ben?
George Russell egy interjúban beszélt a bajnoki címért folyó harcról, a Max Verstappenhez fűződő viszonyáról és az idei szabályváltozásokról.
Az olasz adóhatóság szigorú lépést fontolgat a Forma–1-es versenyzőkkel szemben: visszamenőlegesen kívánják behajtani az ott rendezett nagydíjak után fizetendő jövedelemadót.
A rendhagyó javaslat célja az amerikai és az olasz vezetés közötti diplomáciai feszültség enyhítése.
Az olasz bajnokságban Milan–Juventus rangadót rendeznek, miközben az angol, spanyol, német és francia élvonalban is sorsdöntő összecsapások várnak a szurkolókra.
A Fizz Liga 31. fordulójában a bajnoki címért, a dobogós helyekért folyik tovább a csata: kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek a hétvégén.
Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott sztárja kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a The Hundred krikettliga birminghami csapatában, a Birmingham Phoenixben.
Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon
A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon.
A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról
Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.
Váratlan pluszköltséget kaptak a nyakukba a futballklubok: megy a morgás ezerrel, vajon megoldódik ez?
A Premier League klubjai egyre elégedetlenebbek a Független Labdarúgó-szabályozó Hatóság (IFR) költségeivel.
A terveket kedden mutatták be a szövetség nemzeti válogatottak versenyeiért felelős bizottságának.
Április 22-én, szerdán újabb - egyben a legutolsó - lehetőség nyílik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyeinek megvásárlására.
Sorozatban ötödször kapott ki a Chelsea, amivel erősen távolodni látszik a BL-indulás.
Tíz évvel ezelőtt a Leicester City a Premier League bajnoka volt, a következő szezont azonban már a harmadosztályban kezdi.
Az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint Thomas Tuchelnek meg kell oldania a csapatra jellemző bátortalan játékot, ha nyerni akarnak a világbajnokságon.
Tíz évvel azután, hogy a Leicester City az angol futball történetének egyik legnagyobb meglepetését okozva bajnok lett a Premier League-ben, a klub most a harmadosztályba...
A Premier League kiesési küzdelme a hajrájához érkezett: a Tottenham, a West Ham, a Nottingham Forest és a Leeds United sorsa még nem dőlt el.
A győriek 1–0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt...
