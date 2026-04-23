Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Megint kizúgott a jojócsapat: vajon vége lesz valaha az ide-oda menetelésüknek?

Pénzcentrum
2026. április 23. 15:43

A Burnley ismét – immár ötödik alkalommal – búcsúzott a Premier League-től azután, hogy szerdán este kikapott a bajnoki címre gőzerővel hajtó Manchester Citytől. Ezzel a klub megerősítette hírnevét az angol futball legnagyobb "jojócsapataként". A kérdés már csak az, hogy meg tudják-e törni ezt a körforgást, és egyáltalán akarják-e - írja elemzésében a BBC Sport.

A Manchester City elleni 1–0-s vereséggel megpecsételődött a Clarets sorsa. A következő idény már zsinórban az ötödik olyan szezonjuk lesz, amelyben a csapat az első és a másodosztály között ingázik. A Premier League 1992-es alapítása óta csak a Fulham produkált hasonló sorozatot 2017 és 2022 között. Pikáns részlet, hogy a Burnley jelenlegi vezetőedzője, Scott Parker abban a szériában is érintett volt.

A Burnley Sean Dyche 2022. áprilisi menesztése óta nem talál nyugalomra. Abban az idényben kiestek az élvonalból, majd Vincent Kompany irányításával 101 pontot szerezve, bajnokként jutottak vissza. Ezt követően viszont mindössze 24 pontot gyűjtöttek, és azonnal kiestek.

Parker vezetésével tavaly 100 ponttal és mindössze 16 kapott góllal jutottak fel, most viszont már négy fordulóval a bajnokság vége előtt búcsúzni kényszerültek. A tréner edzői mérlege beszédes: háromból háromszor juttatta fel aktuális csapatát a Championshipből, de még soha nem tudott bent tartani egyetlen együttest sem a legmagasabb osztályban.

Anglia
Burnley
Piaci érték: 252,65M €
Edző: Scott Parker
Jelenlegi helyezés: #19
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
18.
Tottenham Hotspur
33
7
10
16
42
53
-11
31
19.
Burnley
34
4
8
22
34
68
-34
20
20.
Wolverhampton
33
3
8
22
24
61
-37
17
Adatlap létrehozva: 2026.04.23.

Az idei szezon ígéretesen indult számukra, hiszen október végén kilenc meccs után tíz ponttal álltak. Azóta azonban mindössze egyetlen bajnoki mérkőzést tudtak megnyerni. Glen Little, a klub egykori szélsője szerint a november 8-i, West Ham elleni 3–2-es vereség jelentette a fordulópontot, amelyen a Burnley még 1–0-ra is vezetett. "Mintha soha nem heverte volna ki ezt a kudarcot a csapat" – fogalmazott a BBC Radio Lancashire szakkommentátora. Little úgy véli, hogy a videóbírós (VAR) döntések is többször ellenük szóltak, az idény előrehaladtával pedig a játékosok önbizalma teljesen összeomlott.

Figyelemre méltó, hogy az előző két szezonban mindhárom feljutó gárda azonnal visszaesett a másodosztályba. Idén viszont a Sunderland stabilan tartja magát az élvonalban, a Leeds pedig kilenc ponttal a kiesőzóna felett áll. A Burnley mellett a Wolves búcsúzott – 2018 óta először –, míg a harmadik kieső a Tottenham, a West Ham és a Nottingham Forest hármasából kerülhet ki.

A jojó-effektusnak megvan a maga pénzügyi logikája. Az úgynevezett ejtőernyős kifizetéseknek köszönhetően a kieső klubok három éven át jelentős pénzügyi támogatásban részesülnek. Az elmúlt öt idényben a három feljutóból rendre kettő ilyen támogatást élvező csapat volt. "Mondhatjuk, hogy szerencsések voltunk, mert minden kiesés után azonnal visszajutottunk. Így folyamatosan érkeztek az ejtőernyős kifizetések, majd a feljutást követően ismét a Premier League bevételeiből részesültünk" – tette hozzá Little.

A Burnley statisztikái egyedülállóak az angol futball élmezőnyében, ha a ligák közötti ingázásról van szó. Ötször jutottak fel a Premier League-be, és ötször estek ki onnan, míg 1992 óta összesen nyolc feljutást és hat kiesést tudhatnak magukénak. Little úgy véli, ha Parker a kispadon marad, és a keret magját is sikerül egyben tartani, a csapat jövőre ismét esélyes lesz az azonnali visszajutásra. A kérdés már csak az: meg tudnak-e végre kapaszkodni a Premier League-ben?
#foci #sport #labdarúgás #premier league #tottenham #sportgazdaság #manchester city #angol bajnokság #west ham united #nottingham forest

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:36
16:27
16:15
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
1
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
5 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
6 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 16:02
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 13:08
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Agrárszektor  |  2026. április 23. 16:29
Itt az új dinnye, ami felforgathatja a piacot: nem is hinnéd, hogy néz ki