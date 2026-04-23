sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Gyalázkodó, szexista kommenteket kapott Schäfer Andrásék edzője: most megszólalt a tréner

Pénzcentrum
2026. április 23. 12:43

Marie-Louise Eta lett az első nő, aki férficsapatot irányíthat valamelyik európai topligában: Union Berlin őt nevezte ki vezetőedzőnek a menesztett Steffen Baumgart helyére. A szakember korábban a klub U19-es együttesét irányította, most pedig a kiesés ellen küzdő felnőttcsapatot kell bent tartania a Bundesligában - mindezt a The Guardiannak adott interjúban ő maga mesélte el.

Mint korábban a Pénzcentrum is megírta: a Schäfer Andrást foglalkoztató Bundesliga-klub, a Union Berlin nemrégiben történelmet írt azzal, hogy nőt nevezett ki a férficsapat vezetőedzőjévé. Marie-Louise Eta éppen a másnapi ifjúsági mérkőzésre készült egy szombat este, amikor megcsörrent a telefonja: Dirk Zingler, a Union Berlin elnöke hívta. "Mostantól te veszed át az irányítást. Számítok rád" - közölte vele röviden a sportvezető.

A fiatal edző számára az volt a legnehezebb feladat, hogy az U19-es csapat közös csetfalán bejelentse: másnap már nem ő ül a kispadon. A klub számára a kinevezés egyáltalán nem számított olyan rendkívülinek, mint amilyennek kívülről tűnt. Eta korábban másodedzőként már szerzett tapasztalatot a Bundesligában, így nem a semmiből érkezett.

A lényegi kérdés mindig az: ki a legalkalmasabb az adott feladatra? Érzem a bizalmat és a meggyőződést a vezetőség részéről. Nem vagyok egy egyszerű PR-fogás

- szögezte le a tréner.

Németország
Union Berlin
Piaci érték: 124,85M €
Edző: Marie-Louise Eta
Bajnokság: Bundesliga
Jelenlegi helyezés: #11
Bundesliga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
1. FSV Mainz 05
30
8
10
12
36
45
-9
34
11.
Union Berlin
30
8
8
14
34
52
-18
32
12.
FC Köln
30
7
10
13
44
51
-7
31
Adatlap létrehozva: 2026.04.23.

Első sajtótájékoztatóján mintegy ötven újságíró jelent meg, miközben a korábbi edzőváltásoknál általában egy számjegyű volt a résztvevők száma. Eta tisztában van kinevezése társadalmi jelentőségével. Ennek ellenére elsődleges célja nem a nők szerepének erősítése, hanem a kimagasló szakmai teljesítmény elérése.

Örülök, ha másokat inspirálok. Nagyon boldoggá tesz, amikor olyan lányoktól kapok üzeneteket, akik bátorítást merítettek a történetemből. A láthatóság rendkívül fontos

- mondta. Hozzátette: a kilencvenes években, Drezdában nőtt fel, és gyerekként gyakran fiúk között kellett bizonyítania. Még ma is jól emlékszik az akkori felkiáltásokra: "Ne hagyd, hogy egy lány kicselezzen!"

A kinevezését követő szexista online kommentárok - amelyeket Horst Heldt sportigazgató egyszerűen őrültségnek nevezett - Etát teljesen hidegen hagyják.

Mindenkinek joga van a saját véleményéhez. Ezek a megnyilvánulások azonban általában többet mondanak az illetőről, mint rólam. A közösségi médiát meglehetősen szkeptikusan szemlélem. Helyesnek tartom, hogy a politikusok szabályozni akarják ezt a területet

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

- jegyezte meg.

Futballfilozófiáját tekintve Xavi Hernández és Pep Guardiola hatását emeli ki. Csapatától támadó szellemű, technikailag precíz és kreatív játékot szeretne látni. Ugyanakkor alkalmazkodnia kell a jelenlegi helyzethez is. A Union Berlin a bajnokságban tizenöt mérkőzésből mindössze kétszer győzött, így a gárdát a kiesés fenyegeti. Eta az U19-es együttesnél meghonosított játékfilozófiáját szeretné ötvözni azzal a fegyelmezett, összetartó szellemiséggel, amely a klubot korábban a Bajnokok Ligájáig repítette.

Tudni kell, mitől lettünk erősek. A győzelemhez azonban gólhelyzeteket is kell teremteni

- hangsúlyozta a szakember.

Az eredeti tervek szerint a következő szezontól a Union női csapatát irányítaná. Horst Heldt azonban jelezte, hogy a férficsapatnál is el tud képzelni egy hosszabb távú együttműködést. Eta szerint a férfi és a női együttesek edzése között a gyakorlatban viszonylag kevés különbség van. A legfontosabb kérdés mindig az, hogy mire van szüksége az adott játékosnak a legjobb teljesítmény eléréséhez.

Vannak bőven érzékeny férfiak, akiket edzőként át kellett karolnom. Ugyanakkor dolgoztam olyan nőkkel is, akiknek inkább egy jókora rúgás kellett a hátsójukba

- fogalmazott.
Címlapkép: Getty Images
#sport #németország #nők #labdarúgás #társadalom #közösségi média #bundesliga #edző #német foci

