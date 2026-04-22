Váratlan pluszköltséget kaptak a nyakukba a futballklubok: megy a morgás ezerrel, vajon megoldódik ez?
A Premier League klubjai egyre elégedetlenebbek a Független Labdarúgó-szabályozó Hatóság (IFR) költségeivel. Emellett amiatt is bosszúsak, hogy továbbra sem kapnak világos képet arról, mekkora hozzájárulást kell majd fizetniük a szervezet működéséhez - írta a The Guardian.
A Premier League és az Angol Labdarúgó-liga (EFL) klubjai többször is tájékoztatást kértek az IFR működési költségvetéséről. A hírek szerint ez az összeg jelentősen meghaladja az előző kormány által tervezett évi 10 millió fontos keretet. Az elégedetlenséget tovább fokozta a szabályozó múlt heti bejelentése, miszerint az amerikai Boston Consulting Groupot (BCG) bízták meg tanácsadói feladatokkal.
Az egyik klubvezető rámutatott, hogy a cég a piac egyik legdrágább vezetési tanácsadója. Ez a tény tovább erősíti a költségek elszabadulásától való félelmeket. A BCG elsődleges feladata a "State of the Game" jelentés elkészítéséhez szükséges kutatás lebonyolítása. Ez az anyag szolgál majd a Premier League és az EFL közötti új pénzügyi megállapodás alapjául.
Az IFR-t jelenleg a brit kormány finanszírozza a Kulturális, Média- és Sportminisztériumon keresztül. A központi támogatás azonban a 2027–2028-as szezon elején megszűnik, és ettől kezdve a kluboknak kell állniuk a számlát. A labdarúgás irányításáról szóló törvényjavaslatot még a konzervatív kormány terjesztette elő két évvel ezelőtt. Akkor tíz évre 100 millió fontos költségvetéssel számoltak, azóta viszont a klubok nem kaptak frissített adatokat.
David Kogan elnököt és Richard Monks vezérigazgatót a Premier League legutóbbi részvényesi ülésén, majd az EFL közgyűlésén is faggatták a klubok képviselői. Érdemi válaszokat azonban nem kaptak a kérdéseikre. A költségvetést az IFR igazgatótanácsa fogja meghatározni. A szervezet állítása szerint jelenleg is dolgoznak a számok véglegesítésén.
Az IFR megerősítette, hogy működési költségeit az első öt angol férfi osztály – a Premier League-től a National League-ig – 116 klubjára kivetett díjból fedezi majd. A hozzájárulás pontos mértékét azonban még nem hozták nyilvánosságra. Széles körben elfogadott nézet, hogy a Premier League klubjai viselik majd a terhek nagy részét.
Ugyanakkor még nem tisztázott, hogy mind a húsz élvonalbeli egyesület azonos összeget fizet-e, vagy például a Bajnokok Ligájában szereplőknek mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Az IFR idén nyilvános egyeztetést tervez a módszertan kidolgozásáról, amelynek során figyelembe veszik az egyes klubok teherbíró képességét.
A Premier League klubjai kezdettől fogva ellenezték az IFR létrehozását, amelyet eredetileg Dame Tracey Crouch 2021-es, szurkolói kezdeményezésű vizsgálata javasolt. Az élvonalbeli egyesületek helyzetét nehezíti, hogy a 2024–2025-ös szezonban összesen 1,65 milliárd font működési veszteséget könyveltek el. A szabályozói költségek kérdése ráadásul egy már meglévő feszültséget fokoz.
A Premier League saját működési költségei 30 százalékkal nőttek az elmúlt öt évben. Emellett a jogi kiadások – elsősorban a Manchester City, az Everton, a Nottingham Forest és a Leicester ellen indított eljárások miatt – drasztikusan emelkedtek. Ezek az összegek a 2022–2023-as idény 11,3 millió fontjáról 2023–2024-re 48,1 millió fontra ugrottak, és a tavalyi szezonban is 44,6 millió font körül mozogtak.
