Fizz Liga
Gyertya elég lánggal fekete háttéren
Sport

Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott

2026. április 9. 19:14

Életének 89. évében elhunyt Pataki Tamás, a szegedi labdarúgás kiemelkedő alakja, egykori kiváló játékos és edző. 

Pataki Tamás labdarúgó-karrierjét 1950-ben a Vasasban kezdte, majd utánpótlás-játékosként a Rákosrendezői Lokomotívban is pályára lépett. Az ötvenes évek második felében megfordult a Gödöllői Dózsában, a Budapesti Vörös Meteorban és a Kiskunfélegyházi Honvédban. Játékos-pályafutásának legmeghatározóbb időszaka 1959-ben kezdődött, amikor a Szegedi EAC labdarúgója lett. A kiváló képességű középpályás 1961. augusztus 6-án mutatkozott be a legmagasabb osztályban. Összesen 58 NB I-es mérkőzésen szerepelt a SZEAC akkori aranycsapatában.

Visszavonulása után edzősködni kezdett. Először 1971-ben a Szegedi Volán, majd 1974-ben a Móravárosi Kinizsi csapatát irányította. Még 1974 nyarán visszatért egykori klubjához, a már SZEOL SC néven működő szegedi egyesülethez. Itt kezdetben az ifjúsági gárdát vezette, később pedig pálya- és utánpótlásedzőként dolgozott.

Edzői munkájának egyik csúcspontja az 1981–1982-es idény volt, amikor az NB I-es SZEOL AK vezetőedzője lett. Erre a szezonra tehető a csapat egyik legemlékezetesebb sikere is. Orosházi László máig emlegetett bombagóljával hazai pályán győzték le a Nyilasi Tibor fémjelezte, címvédő Ferencvárost.

A nyolcvanas évek folyamán a régió több csapatánál is letette a névjegyét. Az 1982–1983-as szezonban a Szarvast, majd a Békéscsabát irányította, 1984 nyarán pedig átvette a Kecskeméti SC vezetését. 1987-ben visszatért a Szeged SC-hez. Ő ült a kispadon az 1989 júniusában rendezett, drámai véget érő Szeged–Vasas NB I-es osztályozós párharc során is.

Az 1989-es szezontól ismét a Kecskemét edzőjeként dolgozott. Végül 1992 őszén még egyszer visszatért a Szeged SC élére. Hosszú és tartalmas edzői pályafutása során összesen 38 élvonalbeli és több száz alacsonyabb osztályú mérkőzésen irányította csapatait.
