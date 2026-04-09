Hetvenéves korában elhunyt Bugár Imre felvidéki magyar diszkoszvető, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes sportoló.
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
Életének 89. évében elhunyt Pataki Tamás, a szegedi labdarúgás kiemelkedő alakja, egykori kiváló játékos és edző.
Pataki Tamás labdarúgó-karrierjét 1950-ben a Vasasban kezdte, majd utánpótlás-játékosként a Rákosrendezői Lokomotívban is pályára lépett. Az ötvenes évek második felében megfordult a Gödöllői Dózsában, a Budapesti Vörös Meteorban és a Kiskunfélegyházi Honvédban. Játékos-pályafutásának legmeghatározóbb időszaka 1959-ben kezdődött, amikor a Szegedi EAC labdarúgója lett. A kiváló képességű középpályás 1961. augusztus 6-án mutatkozott be a legmagasabb osztályban. Összesen 58 NB I-es mérkőzésen szerepelt a SZEAC akkori aranycsapatában.
Visszavonulása után edzősködni kezdett. Először 1971-ben a Szegedi Volán, majd 1974-ben a Móravárosi Kinizsi csapatát irányította. Még 1974 nyarán visszatért egykori klubjához, a már SZEOL SC néven működő szegedi egyesülethez. Itt kezdetben az ifjúsági gárdát vezette, később pedig pálya- és utánpótlásedzőként dolgozott.
Edzői munkájának egyik csúcspontja az 1981–1982-es idény volt, amikor az NB I-es SZEOL AK vezetőedzője lett. Erre a szezonra tehető a csapat egyik legemlékezetesebb sikere is. Orosházi László máig emlegetett bombagóljával hazai pályán győzték le a Nyilasi Tibor fémjelezte, címvédő Ferencvárost.
A nyolcvanas évek folyamán a régió több csapatánál is letette a névjegyét. Az 1982–1983-as szezonban a Szarvast, majd a Békéscsabát irányította, 1984 nyarán pedig átvette a Kecskeméti SC vezetését. 1987-ben visszatért a Szeged SC-hez. Ő ült a kispadon az 1989 júniusában rendezett, drámai véget érő Szeged–Vasas NB I-es osztályozós párharc során is.
Az 1989-es szezontól ismét a Kecskemét edzőjeként dolgozott. Végül 1992 őszén még egyszer visszatért a Szeged SC élére. Hosszú és tartalmas edzői pályafutása során összesen 38 élvonalbeli és több száz alacsonyabb osztályú mérkőzésen irányította csapatait.
Az előttünk álló hétvége nem kíméli az izgalmakra vágyó szurkolókat: a spanyol bajnokságban katalán derbit rendeznek, Londonban a Chelsea a Manchester Cityvel csap össze.
A Fizz Liga 29. fordulójában egyszerre éleződik ki a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért folyó küzdelem.
A Premier League a második egymást követő évben is megszerezte az ötödik Bajnokok Ligája-indulási jogot az UEFA európai, teljesítményen alapuló rendszerében.
A spanyol első- és másodosztály 42 csapatából 38 lép pályára retró mezben a hétvégén.
Pénzügyi kárpótlást kapnak hazájukban azok az orosz versenyzők, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltása miatt nem vehettek részt a februári téli olimpián.
A döntés oka, hogy az együttes az elmúlt két idény egyikében sem érte el a legfőbb célt, vagyis nem jutott be a jégkorong Erste Liga...
A veterán német hálóőr már jövő héten beelőzheti az argentin legendát a lejátszott BL-meccsek számában.
A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó angol csapat számára a BL jelenti az utolsó esélyt, hogy trófeát nyerjenek ebben a szezonban.
A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.
Aaron Ramsey, a walesi válogatott csapatkapitánya és az Arsenal egykori középpályása 35 évesen visszavonult a profi labdarúgástól.
Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.
Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint Cunoda megérdemelne egy újabb lehetőséget a Forma-1-ben - más kérdés, hogy ez idő szerint ez kevésbé jön majd...
Pogačar rekordot beállítva, harmadszor is megnyerte a flandriai körversenyt, az ünneplést azonban beárnyékolja, hogy a verseny során áthajtott egy vasúti átjáró piros jelzésén.
Conte kijelentette, hogy bár szerződés köti klubjához, a Napolihoz, megtisztelőnek tartja a felvetést, és a szövetség helyében ő maga is számításba venné a saját nevét.
A végső elhatározás előtt megvárják a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) válaszát arra a kérésre, hogy a csapat csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzék át.
A munkabeszüntetést csak akkor kerülnék el, ha a FIFA teljesíti a követeléseiket, amelyek között a bevándorlási hatóság tornától való távoltartása is szerepel.
A Bayern Madridban, az Arsenal pedig Lisszabonban igyekszik előnyt gyűjteni a visszavágóra, könnyű dolga azonban egyik csapatnak se lesz.
Egy 14 éves bosnyák labdaszedő fiú lopta el Gianluigi Donnarumma törölközője alól az olasz elemzők jegyzetét a büntetőpárbaj előtt.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai