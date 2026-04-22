Vb-jegyet vennél Amerikába? Ma van az utolsó nap, mutatjuk, mire kell számítanod
Április 22-én, szerdán újabb - egyben a legutolsó - lehetőség nyílik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyeinek megvásárlására. A FIFA ekkor indítja el az úgynevezett "last minute" értékesítési szakaszt, amelyben a szurkolók érkezési sorrendben juthatnak hozzá a belépőkhöz - tudósított a Sporting News.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bejelentette, hogy az új jegycsomagot magyar idő szerint 17 órakor teszik elérhetővé. A korábbi sorsolásos rendszerrel ellentétben ezúttal a gyorsaság számít. A vásárlás érkezési sorrendben történik, és azonnali fizetést igényel.
Aki nem szeretne a virtuális sorban várakozni, vagy esetleg lemarad a hivatalos értékesítésről, a másodlagos jegypiacon is próbálkozhat. Olyan platformokon, mint például a StubHub, az észak-amerikai torna összes mérkőzésére és jegykategóriájára kínálnak belépőket.
Érdemes azonban óvatosnak lenni: ezek a jegyek gyakran a névértéküknél jóval magasabb áron cserélnek gazdát, ráadásul a FIFA nem vállal garanciát a hitelességükre.
Fontos tudni, hogy ez az utolsó értékesítési szakasz nem csupán egyetlen napra korlátozódik. A szervezők a július 19-i döntőig folyamatosan terveznek újabb belépőket forgalomba hozni.
A világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad közösen otthont. Az eddigi értékesítési fázisok tapasztalatai alapján a jegyekért folyó verseny rendkívül kiélezett. Aki személyesen is át szeretné élni a mérkőzések hangulatát, annak érdemes felkészülnie a mai rajtra.
