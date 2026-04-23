Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Mogyoród, 2025. augusztus 2.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Odaszúrt Verstappennek a Mercedes világbajnokjelöltje: "nincs igaza Maxnak az autókról"

Pénzcentrum
2026. április 23. 16:44

George Russell a 2026-os Formula–1-es szezon első három futama után kilencpontos lemaradásban van csapattársával, Kimi Antonellivel szemben a világbajnoki tabellán. A Mercedes pilótája egy interjúban beszélt a bajnoki címért folyó harcról, a Max Verstappenhez fűződő viszonyáról és az idei szabályváltozásokról.

A 28 éves brit versenyző 2022-ben csatlakozott a Mercedeshez, miután a Williamsnél már bizonyította a tehetségét. Érkezése azonban egybeesett a csapat teljesítményvisszaesésével, így a várva várt bajnoki küzdelemre négy évet kellett várnia. Most, hogy a Mercedes ismét az élmezőnyhöz tartozik, Russell meglepődve tapasztalja, hogy mentálisan semmi sem változott számára.

A szezon kiválóan indult Russell számára, hiszen az ausztrál idénynyitón rajtelsőséget és futamgyőzelmet is szerzett, majd a kínai sprintversenyt is megnyerte. Ezt követően azonban fordult a kocka. Kínában technikai hiba hátráltatta az időmérő edzésen. Ennek is köszönhető, hogy a 19 éves Antonelli szerezte meg a pole-pozíciót, majd élete első futamgyőzelmét is. Japánban egy balszerencsés biztonsági autós fázis vetette vissza Russellt a negyedik helyre. Eközben Antonelli ismét diadalmaskodott, méghozzá úgy, hogy mindhárom versenyen kifejezetten rosszul kapta el a rajtot.

Egyáltalán nem gondolkodom az összképen, vagyis a világbajnokság megnyerésén. Kizárólag az adott pillanatra koncentrálok: hogyan futhatom meg a leggyorsabb kört, és hogyan kaphatom el a legjobban a rajtot

– mondta a brit pilóta. Russell nagyon sportszerűen nyilatkozott fiatal csapattársáról, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a Mercedes jelenlegi fölénye némileg torzítja a küzdelem valós képét.

Jelenleg kizárólag egymás ellen harcolunk a pályán. Tavaly, ha csak néhány tizedmásodperccel is lassabb voltál, rögtön négy-öt autó ékelődött be közétek. Idén egyelőre nem fizetünk akkora árat a hibáinkért

– jegyezte meg.

A bajnoki küzdelemből egyelőre feltűnően hiányzik Max Verstappen, mivel a Red Bull meglehetősen nehezen kezdte az idei szezont. Russell és a holland pilóta viszonya korábban sosem volt felhőtlen, a brit most mégis elismerően beszélt róla.

Kialakult közöttünk egyfajta kölcsönös tisztelet. Ha én lennék a négyszeres világbajnok, valószínűleg pontosan ugyanúgy csinálnám a dolgokat, ahogyan ő

– utalt arra, hogy Verstappen a Formula–1 mellett már GT-versenyeken is elindul.

Az idei új szabályrendszerről – amelyet Verstappen többek között "Mario Kartnak" és "szteroidokon lévő Formula E-nek" nevezett – Russell határozottan más véleményen van.

Egyáltalán nem osztom Max nézeteit. Személy szerint kifejezetten élvezem az új autók vezetését. Az erőforrás működése valóban más, mint korábban, de sokkal több lehetőséget ad a keményebb csatákra és a kerék a kerék elleni küzdelemre

– magyarázta. Ezt követően Lewis Hamiltont idézve hozzátette: a gokartban is folyamatosak az előzések, mégsem nevezi senki Mario Kartnak, hanem igazi, kőkemény versengésként tekintenek rá.

A versenyzők érdekvédelmi szervezetének (GPDA) igazgatójaként Russell maga is közreműködött abban, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) módosítson a szabályokon az időmérő edzések minőségének javítása érdekében. A változtatások eredményeként a következő futamtól kezdve a pilóták az egyenesekben már nem kényszerülnek gázelvételre az energiamenedzsment miatt.

Russell ugyanakkor úgy véli, hogy az új szabályokat érő kritikák túlzóak. Emlékeztetett rá, hogy húsz évvel ezelőtt a motorok ugyan lenyűgözően szóltak, de a futamokon alig lehetett előzni.

Hajlamosak vagyunk mindig csak a múlt pozitívumaira emlékezni, miközben a jelenben kizárólag a negatívumokra fókuszálunk

– fűzte hozzá a Mercedes pilótája.

Saját jövőjével kapcsolatban Russell minden kétséget eloszlatott. Elmondása szerint a szerződésében teljesítményalapú opciók szerepelnek, és a jelenlegi eredményei alapján szinte biztosra vehető, hogy 2027-ben is a Mercedes színeiben fog versenyezni.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#sport #verseny #forma-1 #pilóta #mercedes #max verstappen #lewis hamilton #autósport #f1 #2026 #f1hírek

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:36
16:27
16:15
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
5 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
6 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 16:02
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 13:08
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Agrárszektor  |  2026. április 23. 16:29
Itt az új dinnye, ami felforgathatja a piacot: nem is hinnéd, hogy néz ki