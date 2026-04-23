Odaszúrt Verstappennek a Mercedes világbajnokjelöltje: "nincs igaza Maxnak az autókról"
George Russell a 2026-os Formula–1-es szezon első három futama után kilencpontos lemaradásban van csapattársával, Kimi Antonellivel szemben a világbajnoki tabellán. A Mercedes pilótája egy interjúban beszélt a bajnoki címért folyó harcról, a Max Verstappenhez fűződő viszonyáról és az idei szabályváltozásokról.
A 28 éves brit versenyző 2022-ben csatlakozott a Mercedeshez, miután a Williamsnél már bizonyította a tehetségét. Érkezése azonban egybeesett a csapat teljesítményvisszaesésével, így a várva várt bajnoki küzdelemre négy évet kellett várnia. Most, hogy a Mercedes ismét az élmezőnyhöz tartozik, Russell meglepődve tapasztalja, hogy mentálisan semmi sem változott számára.
A szezon kiválóan indult Russell számára, hiszen az ausztrál idénynyitón rajtelsőséget és futamgyőzelmet is szerzett, majd a kínai sprintversenyt is megnyerte. Ezt követően azonban fordult a kocka. Kínában technikai hiba hátráltatta az időmérő edzésen. Ennek is köszönhető, hogy a 19 éves Antonelli szerezte meg a pole-pozíciót, majd élete első futamgyőzelmét is. Japánban egy balszerencsés biztonsági autós fázis vetette vissza Russellt a negyedik helyre. Eközben Antonelli ismét diadalmaskodott, méghozzá úgy, hogy mindhárom versenyen kifejezetten rosszul kapta el a rajtot.
Egyáltalán nem gondolkodom az összképen, vagyis a világbajnokság megnyerésén. Kizárólag az adott pillanatra koncentrálok: hogyan futhatom meg a leggyorsabb kört, és hogyan kaphatom el a legjobban a rajtot
– mondta a brit pilóta. Russell nagyon sportszerűen nyilatkozott fiatal csapattársáról, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a Mercedes jelenlegi fölénye némileg torzítja a küzdelem valós képét.
Jelenleg kizárólag egymás ellen harcolunk a pályán. Tavaly, ha csak néhány tizedmásodperccel is lassabb voltál, rögtön négy-öt autó ékelődött be közétek. Idén egyelőre nem fizetünk akkora árat a hibáinkért
– jegyezte meg.
A bajnoki küzdelemből egyelőre feltűnően hiányzik Max Verstappen, mivel a Red Bull meglehetősen nehezen kezdte az idei szezont. Russell és a holland pilóta viszonya korábban sosem volt felhőtlen, a brit most mégis elismerően beszélt róla.
Kialakult közöttünk egyfajta kölcsönös tisztelet. Ha én lennék a négyszeres világbajnok, valószínűleg pontosan ugyanúgy csinálnám a dolgokat, ahogyan ő
– utalt arra, hogy Verstappen a Formula–1 mellett már GT-versenyeken is elindul.
Az idei új szabályrendszerről – amelyet Verstappen többek között "Mario Kartnak" és "szteroidokon lévő Formula E-nek" nevezett – Russell határozottan más véleményen van.
Egyáltalán nem osztom Max nézeteit. Személy szerint kifejezetten élvezem az új autók vezetését. Az erőforrás működése valóban más, mint korábban, de sokkal több lehetőséget ad a keményebb csatákra és a kerék a kerék elleni küzdelemre
– magyarázta. Ezt követően Lewis Hamiltont idézve hozzátette: a gokartban is folyamatosak az előzések, mégsem nevezi senki Mario Kartnak, hanem igazi, kőkemény versengésként tekintenek rá.
A versenyzők érdekvédelmi szervezetének (GPDA) igazgatójaként Russell maga is közreműködött abban, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) módosítson a szabályokon az időmérő edzések minőségének javítása érdekében. A változtatások eredményeként a következő futamtól kezdve a pilóták az egyenesekben már nem kényszerülnek gázelvételre az energiamenedzsment miatt.
Russell ugyanakkor úgy véli, hogy az új szabályokat érő kritikák túlzóak. Emlékeztetett rá, hogy húsz évvel ezelőtt a motorok ugyan lenyűgözően szóltak, de a futamokon alig lehetett előzni.
Hajlamosak vagyunk mindig csak a múlt pozitívumaira emlékezni, miközben a jelenben kizárólag a negatívumokra fókuszálunk
– fűzte hozzá a Mercedes pilótája.
Saját jövőjével kapcsolatban Russell minden kétséget eloszlatott. Elmondása szerint a szerződésében teljesítményalapú opciók szerepelnek, és a jelenlegi eredményei alapján szinte biztosra vehető, hogy 2027-ben is a Mercedes színeiben fog versenyezni.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
