Korábbi játékosa veheti meg a legendás spanyol fociklubot: így áll most a felvásárlás
A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról - közölte az ESPN.
Sergio Ramos bizakodóan nyilatkozott a Sevilla FC felvásárlására tett ajánlatáról, amelyet egy befektetői csoport vezetőjeként nyújtott be. A sajtóértesülések szerint Ramos a Five Eleven Capital futballholding által támogatott konzorcium élén áll. Ennek keretében próbálja megszerezni a La Ligában kiesés ellen küzdő klubot.
A 40 éves egykori védő a 2025 végén indult felvásárlási folyamatban jelentős előrelépést ért el. Ramos egy keddi sevillai rendezvényen így fogalmazott: "Néhány hónapon, de akár heteken belül lesznek újdonságok. Reméljük, olyan hírek érkeznek, amelyekre mindannyian várunk, hiszen minden jól halad."
A Ramos vezette projekt komoly lelkesedést váltott ki a szurkolók körében. A drukkerek a több éve tartó vezetőségi és sportszakmai instabilitás után pozitívan tekintenek egy esetleges tulajdonosváltásra. A klub történetének meghatározó alakjai is támogatásukról biztosították a kezdeményezést. Közéjük tartozik Monchi, a Sevilla korábbi sportigazgatója is, akinek kiállása tovább erősíti a terv hitelességét.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Rayo Vallecano
|
31
|
8
|
11
|
12
|
29
|
38
|
-9
|
35
|
16.
Sevilla FC
|
31
|
9
|
7
|
15
|
39
|
51
|
-12
|
34
|
17.
Deportivo Alavés
|
32
|
8
|
9
|
15
|
36
|
48
|
-12
|
33
A Sevilla az utóbbi időszakban komoly gondokkal küzd. A tavalyi szezonban éppen csak elkerülte a kiesést, az idei bajnokságban pedig 31 meccsből mindössze kilencet nyert meg, miközben tizenötöt elveszített. A csapat jelenleg mindössze két ponttal és két hellyel áll a kiesőzóna felett, hét fordulóval a szezon vége előtt.
Amennyiben a cégfelvásárlás megvalósul, Ramosnak vissza kell vonulnia a profi labdarúgástól, vagy Spanyolországon kívül kell folytatnia a pályafutását. A szabályok ugyanis tiltják, hogy egy aktív játékos tulajdonrésszel rendelkezzen egy ugyanabban a bajnokságban szereplő klubban. Ramos a mexikói Monterrey csapatától tavaly decemberben távozott, és azóta hivatalosan még nem jelentette be a visszavonulását.
A 2010-es világbajnok és kétszeres Európa-bajnok Ramos a Sevilla utánpótlásában nevelkedett. A felnőttcsapatban 2004-ben mutatkozott be, majd 2005-ben a Real Madridhoz igazolt. Később, a 2023–2024-es szezonban rövid időre még visszatért nevelőklubjához.
