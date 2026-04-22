2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fogadás, sportfogadás, foci, pénz, sport
Korábbi játékosa veheti meg a legendás spanyol fociklubot: így áll most a felvásárlás

2026. április 22. 18:14

A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról - közölte az ESPN.

Sergio Ramos bizakodóan nyilatkozott a Sevilla FC felvásárlására tett ajánlatáról, amelyet egy befektetői csoport vezetőjeként nyújtott be. A sajtóértesülések szerint Ramos a Five Eleven Capital futballholding által támogatott konzorcium élén áll. Ennek keretében próbálja megszerezni a La Ligában kiesés ellen küzdő klubot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 40 éves egykori védő a 2025 végén indult felvásárlási folyamatban jelentős előrelépést ért el. Ramos egy keddi sevillai rendezvényen így fogalmazott: "Néhány hónapon, de akár heteken belül lesznek újdonságok. Reméljük, olyan hírek érkeznek, amelyekre mindannyian várunk, hiszen minden jól halad."

A Ramos vezette projekt komoly lelkesedést váltott ki a szurkolók körében. A drukkerek a több éve tartó vezetőségi és sportszakmai instabilitás után pozitívan tekintenek egy esetleges tulajdonosváltásra. A klub történetének meghatározó alakjai is támogatásukról biztosították a kezdeményezést. Közéjük tartozik Monchi, a Sevilla korábbi sportigazgatója is, akinek kiállása tovább erősíti a terv hitelességét.

Spanyolország
Sevilla FC
Piaci érték: 140,40M €
Edző: Luis Garcia Plaza
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #16
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Rayo Vallecano
31
8
11
12
29
38
-9
35
16.
Sevilla FC
31
9
7
15
39
51
-12
34
17.
Deportivo Alavés
32
8
9
15
36
48
-12
33
Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

A Sevilla az utóbbi időszakban komoly gondokkal küzd. A tavalyi szezonban éppen csak elkerülte a kiesést, az idei bajnokságban pedig 31 meccsből mindössze kilencet nyert meg, miközben tizenötöt elveszített. A csapat jelenleg mindössze két ponttal és két hellyel áll a kiesőzóna felett, hét fordulóval a szezon vége előtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Amennyiben a cégfelvásárlás megvalósul, Ramosnak vissza kell vonulnia a profi labdarúgástól, vagy Spanyolországon kívül kell folytatnia a pályafutását. A szabályok ugyanis tiltják, hogy egy aktív játékos tulajdonrésszel rendelkezzen egy ugyanabban a bajnokságban szereplő klubban. Ramos a mexikói Monterrey csapatától tavaly decemberben távozott, és azóta hivatalosan még nem jelentette be a visszavonulását.

A 2010-es világbajnok és kétszeres Európa-bajnok Ramos a Sevilla utánpótlásában nevelkedett. A felnőttcsapatban 2004-ben mutatkozott be, majd 2005-ben a Real Madridhoz igazolt. Később, a 2023–2024-es szezonban rövid időre még visszatért nevelőklubjához.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #felvásárlás #spanyolország #labdarúgás #futball #real madrid #sportgazdaság #La Liga #spanyol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:40
18:34
18:14
18:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
2026. április 22.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
2026. április 22.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
3
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
4
4 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
5
5 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 18:40
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 18:01
Kvíz: Felismered a leghíresebb regényeket egyetlen mondatból? Mutasd, hányat találsz ki a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. április 22. 18:27
Ezt a 3 növényt ültesd egymás mellé: szuper trükk, mégis alig használják