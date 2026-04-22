Korábbi játékosa veheti meg a legendás spanyol fociklubot: így áll most a felvásárlás

A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról - közölte az ESPN.

Sergio Ramos bizakodóan nyilatkozott a Sevilla FC felvásárlására tett ajánlatáról, amelyet egy befektetői csoport vezetőjeként nyújtott be. A sajtóértesülések szerint Ramos a Five Eleven Capital futballholding által támogatott konzorcium élén áll. Ennek keretében próbálja megszerezni a La Ligában kiesés ellen küzdő klubot.

A 40 éves egykori védő a 2025 végén indult felvásárlási folyamatban jelentős előrelépést ért el. Ramos egy keddi sevillai rendezvényen így fogalmazott: "Néhány hónapon, de akár heteken belül lesznek újdonságok. Reméljük, olyan hírek érkeznek, amelyekre mindannyian várunk, hiszen minden jól halad."

A Ramos vezette projekt komoly lelkesedést váltott ki a szurkolók körében. A drukkerek a több éve tartó vezetőségi és sportszakmai instabilitás után pozitívan tekintenek egy esetleges tulajdonosváltásra. A klub történetének meghatározó alakjai is támogatásukról biztosították a kezdeményezést. Közéjük tartozik Monchi, a Sevilla korábbi sportigazgatója is, akinek kiállása tovább erősíti a terv hitelességét.

Spanyolország Sevilla FC Piaci érték: 140,40M € Edző: Luis Garcia Plaza Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #16 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Rayo Vallecano 31 8 11 12 29 38 -9 35 16. Sevilla FC 31 9 7 15 39 51 -12 34 17. Deportivo Alavés 32 8 9 15 36 48 -12 33 Adatlap létrehozva: 2026.04.22.

A Sevilla az utóbbi időszakban komoly gondokkal küzd. A tavalyi szezonban éppen csak elkerülte a kiesést, az idei bajnokságban pedig 31 meccsből mindössze kilencet nyert meg, miközben tizenötöt elveszített. A csapat jelenleg mindössze két ponttal és két hellyel áll a kiesőzóna felett, hét fordulóval a szezon vége előtt.

Amennyiben a cégfelvásárlás megvalósul, Ramosnak vissza kell vonulnia a profi labdarúgástól, vagy Spanyolországon kívül kell folytatnia a pályafutását. A szabályok ugyanis tiltják, hogy egy aktív játékos tulajdonrésszel rendelkezzen egy ugyanabban a bajnokságban szereplő klubban. Ramos a mexikói Monterrey csapatától tavaly decemberben távozott, és azóta hivatalosan még nem jelentette be a visszavonulását.

A 2010-es világbajnok és kétszeres Európa-bajnok Ramos a Sevilla utánpótlásában nevelkedett. A felnőttcsapatban 2004-ben mutatkozott be, majd 2005-ben a Real Madridhoz igazolt. Később, a 2023–2024-es szezonban rövid időre még visszatért nevelőklubjához.