Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos

A Coventry City tulajdonosa, Doug King szerint a szurkolóknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy Frank Lampard vezetőedzőt a Chelsea-vel hozzák szóba. A klub ugyanis a feljutás és a bajnoki cím után már a Premier League-re készül - tudósított a BBC Sport.
Lampard kedden, a Portsmouth elleni 5-1-es győzelemmel biztosította be a Championship bajnoki címét a Coventry számára. A csapat így több mint 25 év után jutott vissza az élvonalba. A feljutást négy nappal korábban, a Blackburn elleni döntetlennel már matematikailag is bebiztosították. Az egykori Chelsea-középpályást azonban szerdán, Liam Rosenior menesztése után máris a Stamford Bridge kispadjával hozták összefüggésbe.
King a BBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy Lampard értéke az elmúlt másfél évben jelentősen megnőtt. Ennek fényében elkerülhetetlen, hogy más klubok is felfigyeljenek rá.
Fantasztikus munkát végzett, hihetetlen tizennyolc hónap van mögöttünk. Ejtőernyős kifizetések nélkül, bajnokként feljutni ebből a ligából hatalmas teljesítmény. Ezt senki sem vehet el tőle
- fogalmazott a tulajdonos.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Sunderland
|
46
|
21
|
13
|
12
|
58
|
44
|
14
|
76
|
5.
Coventry City
|
46
|
20
|
9
|
17
|
64
|
58
|
6
|
69
|
6.
Bristol City
|
46
|
17
|
17
|
12
|
59
|
55
|
4
|
68
King ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Lampard jelenleg jó helyen van Coventryben, és boldog.
Látszik, mennyire kötődik érzelmileg a városhoz, és tudjuk, mit jelentett neki a feljutás meg a bajnoki cím. Ez persze nem jelenti azt, hogy nyáron nem futhat be egy meghökkentő ajánlat. Akkor majd neki kell döntenie, de ezt én nem tudom befolyásolni
- tette hozzá.
A Premier League-re való felkészülésről King elárulta, hogy a tervezés már hónapok óta zajlik. Ugyanakkor óva intett attól, hogy esztelen pénzszórással próbálják meg kiharcolni a bennmaradást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Sokan nagyon rosszul költik el a pénzüket. Mi a valódi értéket keressük. Egy drága futballista még lehet jó befektetés, de sok túlárazott játékos egyáltalán nem az. Senki ne gondolja, hogy a bennmaradás kizárólag azon múlik, mennyi pénzt szórunk ki az ablakon
- mondta.
A tulajdonos a vasárnapi, Wrexham elleni hazai meccset hatalmas ünnepnek nevezte. Egyúttal jelezte, hogy a biztos feljutás ellenére sem fognak lazítani a tempón.
Tiszteletlenség lenne a bajnokság többi csapatával szemben, ha visszavennénk. A Wrexham is a rájátszásért küzd, így ki kell érdemelniük ellenünk a jó eredményt
- szögezte le King. A klubvezető május 4-re egy nyitott buszos utcai parádét is bejelentett a szurkolók számára.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.