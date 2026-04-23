2026. április 23. csütörtök Béla
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos

Pénzcentrum
2026. április 23. 18:14

A Coventry City tulajdonosa, Doug King szerint a szurkolóknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy Frank Lampard vezetőedzőt a Chelsea-vel hozzák szóba. A klub ugyanis a feljutás és a bajnoki cím után már a Premier League-re készül - tudósított a BBC Sport.

Lampard kedden, a Portsmouth elleni 5-1-es győzelemmel biztosította be a Championship bajnoki címét a Coventry számára. A csapat így több mint 25 év után jutott vissza az élvonalba. A feljutást négy nappal korábban, a Blackburn elleni döntetlennel már matematikailag is bebiztosították. Az egykori Chelsea-középpályást azonban szerdán, Liam Rosenior menesztése után máris a Stamford Bridge kispadjával hozták összefüggésbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

King a BBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy Lampard értéke az elmúlt másfél évben jelentősen megnőtt. Ennek fényében elkerülhetetlen, hogy más klubok is felfigyeljenek rá.

Fantasztikus munkát végzett, hihetetlen tizennyolc hónap van mögöttünk. Ejtőernyős kifizetések nélkül, bajnokként feljutni ebből a ligából hatalmas teljesítmény. Ezt senki sem vehet el tőle

- fogalmazott a tulajdonos.

Anglia
Coventry City
Piaci érték: 193,90M €
Edző: Frank Lampard
Jelenlegi helyezés: #5
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Sunderland
46
21
13
12
58
44
14
76
5.
Coventry City
46
20
9
17
64
58
6
69
6.
Bristol City
46
17
17
12
59
55
4
68
Adatlap létrehozva: 2026.04.23.

King ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Lampard jelenleg jó helyen van Coventryben, és boldog.

Látszik, mennyire kötődik érzelmileg a városhoz, és tudjuk, mit jelentett neki a feljutás meg a bajnoki cím. Ez persze nem jelenti azt, hogy nyáron nem futhat be egy meghökkentő ajánlat. Akkor majd neki kell döntenie, de ezt én nem tudom befolyásolni

- tette hozzá.

A Premier League-re való felkészülésről King elárulta, hogy a tervezés már hónapok óta zajlik. Ugyanakkor óva intett attól, hogy esztelen pénzszórással próbálják meg kiharcolni a bennmaradást.

Sokan nagyon rosszul költik el a pénzüket. Mi a valódi értéket keressük. Egy drága futballista még lehet jó befektetés, de sok túlárazott játékos egyáltalán nem az. Senki ne gondolja, hogy a bennmaradás kizárólag azon múlik, mennyi pénzt szórunk ki az ablakon

- mondta.

A tulajdonos a vasárnapi, Wrexham elleni hazai meccset hatalmas ünnepnek nevezte. Egyúttal jelezte, hogy a biztos feljutás ellenére sem fognak lazítani a tempón.

Tiszteletlenség lenne a bajnokság többi csapatával szemben, ha visszavennénk. A Wrexham is a rájátszásért küzd, így ki kell érdemelniük ellenünk a jó eredményt

- szögezte le King. A klubvezető május 4-re egy nyitott buszos utcai parádét is bejelentett a szurkolók számára.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #klub #csapat #premier league #edző #chelsea #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
18:04
17:52
17:45
17:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
5 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
6 napja
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 18:04
Kvíz: Jól ismered William Shakespeare műveit? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 16:02
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Agrárszektor  |  2026. április 23. 17:33
Bajba kerülhetnek az ukránok: vészesen fogy a jó minőségű zöldség a piacokon